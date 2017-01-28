『海藤花』で前田のお昼ご飯

2017年01月27日 のお昼ご飯

４日前から、ランチを始めたそうです

小鉢に、ハマグリのお味噌汁

お造りは勿論、ワサビも美味しい お造りは５種盛りですお造りは勿論、ワサビも美味しい

そしてメインは、牛筋煮込卵とじ

更に、とり天までついてます

ちなみに、魚のメインは

カマの炙り焼き、鮮魚の頭煮の貝焼き

イワシの唐揚げ



どれもご飯がすすみます〜





海藤花 北新地本店

https://r.gnavi.co.jp/d08mujb00000/?sc_cid=ptg_rtop

ジャンル：和食流漁師料理とお酒

アクセス：ＪＲ東西線北新地駅 11-23番出口 徒歩2分

住所：〒530-0002 大阪府大阪市北区曽根崎新地1-2-10 キャノンプラザビル2F

姉妹店：

・北新地 RAKUSUI

https://r.gnavi.co.jp/k392000/?sc_cid=ptg_rtop2

・海藤花 第三ビル店

https://r.gnavi.co.jp/k392004/?sc_cid=ptg_rtop2

ネット予約：海藤花 北新地本店のコース一覧

https://r.gnavi.co.jp/plan/d08mujb00000/plan-reserve/plan/plan_list/?sc_cid=ptg_plan

周辺のお店：ぐるなび 北新地×刺身・海鮮料理

http://r.gnavi.co.jp/area/aream3108/sashimi/rs/?sc_cid=ptg_rs

情報掲載日：2017年1月28日 ジャンル：和食流漁師料理とお酒アクセス：ＪＲ東西線北新地駅 11-23番出口 徒歩2分住所：〒530-0002 大阪府大阪市北区曽根崎新地1-2-10 キャノンプラザビル2F姉妹店：・北新地 RAKUSUI・海藤花 第三ビル店ネット予約：海藤花 北新地本店のコース一覧周辺のお店：ぐるなび 北新地×刺身・海鮮料理情報掲載日：2017年1月28日



















