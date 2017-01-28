お昼御飯だぁーっっ

北新地を中心に。一日の楽しみはお昼ごはん♪

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『海藤花』で前田のお昼ご飯

2017年01月27日　のお昼ご飯

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４日前から、ランチを始めたそうです

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小鉢に、ハマグリのお味噌汁

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お造りは５種盛りですお造りは勿論、ワサビも美味しい

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そしてメインは、牛筋煮込卵とじ

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更に、とり天までついてます

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ちなみに、魚のメインは

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カマの炙り焼き、鮮魚の頭煮の貝焼き

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イワシの唐揚げ

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どれもご飯がすすみます〜

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海藤花 北新地本店
https://r.gnavi.co.jp/d08mujb00000/?sc_cid=ptg_rtop
ジャンル：和食流漁師料理とお酒
アクセス：ＪＲ東西線北新地駅 11-23番出口 徒歩2分
住所：〒530-0002 大阪府大阪市北区曽根崎新地1-2-10 キャノンプラザビル2F
姉妹店：
・北新地 RAKUSUI
https://r.gnavi.co.jp/k392000/?sc_cid=ptg_rtop2
・海藤花 第三ビル店
https://r.gnavi.co.jp/k392004/?sc_cid=ptg_rtop2
ネット予約：海藤花 北新地本店のコース一覧
https://r.gnavi.co.jp/plan/d08mujb00000/plan-reserve/plan/plan_list/?sc_cid=ptg_plan
周辺のお店：ぐるなび　北新地×刺身・海鮮料理
http://r.gnavi.co.jp/area/aream3108/sashimi/rs/?sc_cid=ptg_rs
情報掲載日：2017年1月28日

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