『海藤花』で前田のお昼ご飯

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2017年01月27日 のお昼ご飯
４日前から、ランチを始めたそうです
小鉢に、ハマグリのお味噌汁
お造りは５種盛りですお造りは勿論、ワサビも美味しい
そしてメインは、牛筋煮込卵とじ
更に、とり天までついてます
ちなみに、魚のメインは
カマの炙り焼き、鮮魚の頭煮の貝焼き
イワシの唐揚げ
どれもご飯がすすみます〜
海藤花 北新地本店
https://r.gnavi.co.jp/d08mujb00000/?sc_cid=ptg_rtop
ジャンル：和食流漁師料理とお酒
アクセス：ＪＲ東西線北新地駅 11-23番出口 徒歩2分
住所：〒530-0002 大阪府大阪市北区曽根崎新地1-2-10 キャノンプラザビル2F
姉妹店：
・北新地 RAKUSUI
https://r.gnavi.co.jp/k392000/?sc_cid=ptg_rtop2
・海藤花 第三ビル店
https://r.gnavi.co.jp/k392004/?sc_cid=ptg_rtop2
ネット予約：海藤花 北新地本店のコース一覧
https://r.gnavi.co.jp/plan/d08mujb00000/plan-reserve/plan/plan_list/?sc_cid=ptg_plan
周辺のお店：ぐるなび 北新地×刺身・海鮮料理
http://r.gnavi.co.jp/area/aream3108/sashimi/rs/?sc_cid=ptg_rs
情報掲載日：2017年1月28日
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