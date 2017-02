【動画】辛淑玉、沖縄・高江の活動家は在日だと認める

↑↑↑ ランキング協力お願いします クリックお願いしますm(_ _)m



↑↑↑ ランキング協力お願いします クリックお願いします m(_ _)m

↑↑↑ ランキング協力お願いします クリックお願いします m(_ _)m 奇声をあげてデモ活動抗議、最後は「何してもいいんです!」と言い放つテロ扇動家、これが朝鮮人反日活動の実態。 https://www.youtube.com/watch?v=y8Tc3Rf85lw



※辛淑玉発言書き起こし



よくネトウヨなんかが朝鮮人達がよく現場に行ってるとかね、あそこは朝鮮人が仕切ってるとかってね書いてありますよ。



そりゃそうだわって。私もそう、今回捕まったキガンもそう、それから(山城)博治さんのそばに居るあの在日の人もそう。行ってますよ。



どこまでやってもいつまでやっても憲法番外地で、そして何をやっても日本人にすら成れない。



皆さん声を出して言いましょう。セクハラ〜セクハラ〜セクハラ〜とか、あと出来れば消化器なんか持っていきましょうね。何かあったら殺される〜殺される〜とか言ってですねwww



何でもいいんです。非暴力というのは無抵抗ではないんです。知恵を使って戦うという事です。



それで高江は今度から向こうはヘリコプターで物資を運ぶって言ってる訳ですよ。ヘリコプター使ってやってくる。じゃあ次に何するのかって、みんなで風船飛ばそうとかね色々考えられるじゃないですか?(略)グライダー飛ばしたり 何してもいいんです。

http://hayabusa8.2ch.net/test/read.cgi/news/1485706561/



5: ローリングソバット(dion軍) [KR] 2017/01/30(月) 01:20:13.07 ID:ULoDoVn00 >>1

リアルでネトウヨとかって使うんだなw



しかし朝鮮籍と認めたらなんで外国人が日本の基地のことについて

反対運動するんだ、内政干渉するなって話にますますなる



9: ローリングソバット(新潟県) [DE] 2017/01/30(月) 01:23:48.10 ID:9lIEII0k0 なんで破防法適用されないんだ?警察、公安仕事しろ!



10: 張り手(SB-iPhone) [FR] 2017/01/30(月) 01:25:53.81 ID:dreJym2V0 10: 知ってた

12: リバースパワースラム(埼玉県) [US] 2017/01/30(月) 01:30:02.32 ID:4ngOVCw/0 日本の安全保障の根幹になんで朝鮮人が口出ししてるの?

しかも一見すると日本人とは区別がつかないから日本人が反対していると世間に誤解させる

こんなことしてる在日は日本に居住を認めず本国に強制送還しろよ



14: 魔神風車固め(愛知県) [ニダ] 2017/01/30(月) 01:33:09.07 ID:6XdzWx2C0 朝鮮学校に支援した税金なんかがこの人達の活動資金になってるんだろうね

生活保護率高いから逮捕上等でしょうしこういう仕組みを考えた人は頭いいわ

16: ローリングソバット(神奈川県) [ニダ] 2017/01/30(月) 01:33:54.37 ID:YTkOsQnp0 リュックベッソンのルーシーって映画を今見た

韓国人が悪役で最後に死ぬ

そして神になったルーシーの声が

死んだ韓国人を見せながら 人類の進化は続く

韓国人は進化しないここで終わりという意味に取れる

面白かった

21: ダイビングフットスタンプ(埼玉県) [GB] 2017/01/30(月) 01:38:03.12 ID:2BVSj7/K0 真面目に怖いね

公安とかちゃんとマークしてるの?

23: ストマッククロー(大阪府) [US] 2017/01/30(月) 01:40:19.12 ID:IdPq1OO50 認めるも何も最初からバレバレだが

31: 16文キック(東京都) [CN] 2017/01/30(月) 01:50:49.90 ID:vxiGs6SZ0 ネトウヨガーとかいいつつ

そのネトウヨが言ってることが事実と認めててわろたw



38: 魔神風車固め(dion軍) [US] 2017/01/30(月) 02:01:08.45 ID:EpKV+Zra0 そろそろ日本も本腰で在日追い出して特亜入国禁止にしようぜ



13: 腕ひしぎ十字固め(大阪府) [ニダ] 2017/01/30(月) 01:32:22.72 ID:D0fvTkgv0 他国で国防に関する政治的行為を行って、さらに運動家に活動資金を提供って

なんでこんなのが野放しなってんの?

でそれを指摘したら在日ヘイトだ沖縄ヘイトだって言ってんだろ、無茶苦茶だわ









まぁ如何にも朝鮮人だねぇ

┐(´д`)┌ヤレヤレ

自ら違憲・違法行為をしている事をばらしてる

公安はいい加減こんな奴等さっさと逮捕しろよ

最低限、日本国内の問題に口出しできるのは日本国民であるべきだろ

ましてや【不法在留者】の【ザイニチ】が偉そうに何言ってんだって事さね

┐(´д`)┌ヤレヤレ



まぁこんな奴等にも資金出してるスポンサーが居るって事だわな、一般のザイニチが騙されて巻き上げられてる可能性は薄いだろうから

まぁ要は・・・総連とか民団とか・・・の組織

後は日本共産党か社民党

そして、民進党

これくらいしか考えられないわなぁ



表に出ない組織って点で考えると

また増えるんだろうけど

今の所上に書いた政治結社が有力だわな



いい加減公安も警察も

破防法を視野に入れてコイツ等徹底的に潰せよ

このまま放置しといたら、今後ろくなことにならねーぞ









↑↑↑ ランキング協力お願いします クリックお願いしますm(_ _)m



↑↑↑ ランキング協力お願いします クリックお願いします m(_ _)m

↑↑↑ ランキング協力お願いします クリックお願いします m(_ _)m