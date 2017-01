2016年の活躍を基準に紅白のメンバーを組んでみた

事後になってしまいましたが、 昨年も同じ事をやってみた ので今年もやってみたいと思います。

当ブログが12月28・29日に発表した「Green Hill Music Grand Prix 2016」と、年明けに発表予定の「平成二十八年演歌選手権」の 選考基準 から、2016年に実際に活躍した歌手を中心にNHK紅白歌合戦と同じ編成(出場歌手の人数割りは演歌歌手とそれ以外で分類、洋楽は含まない)でメンバー構成をしてみました。

その結果、このようなメンバーとなりました( 紅白に出場していない歌手は赤文字で表記 )。

紅組 AI 安室奈美恵 いきものがかり 市川由紀乃 宇多田ヒカル AKB48 HKT48 SKE48 大月みやこ 丘みどり 欅坂46 JY 城之内早苗 Superfly 手嶌葵 天童よしみ 長山洋子 西野カナ 乃木坂46 Perfume Haruyo 藤原さくら 水森かおり

主な落選者:E-girls、miwa、香西かおり、椎名林檎、島津亜矢、坂本冬美、松田聖子、石川さゆり

白組 嵐 浦島太郎(桐谷健太) 関ジャニ∞[エイト] Kis-My-Ft2 桑田佳祐 ケツメイシ コブクロ THE YELLOW MONKEY 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE NEWS back number 氷川きよし ピコ太郎 BIGBANG 福田こうへい Hey!Say!JUMP 星野源 堀内孝雄 三山ひろし 山内惠介 RADWIMPS RADIO FISH ONE OK ROCK

主な落選者:AAA、Sexy Zone、SEKAI NO OWARI、郷ひろみ、V6、ゆず、福山雅治、五木ひろし、Kinki Kids、TOKIO、X JAPAN

※ 紅白1組ずつK-POPがいるため、リザーブメンバーとして EGOIST 、THE Sharehappi from 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBEを登録。

実際のNHK紅白歌合戦出場メンバー

ちょっと「演歌選手権」のネタバラシ的な部分、ツッコミどころも含めますが、実際のメンバーと比較して「あれがいない、これがいる」みたいな話題にしてみてはどうでしょうか。