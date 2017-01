Artist: Pain Of Salvation Album: In The Passing Light Of Day Year: 2017 Genre: Progressive Metal, Progressive Rock

スウェーデンのプログレッシブメタルバンドPain Of Salvationの10枚目のアルバム。前作Falling Homeはアコースティックのセルフカバーアルバムで惹かれなかったので買ってません。その前のアルバムRoad Salt OneとRoad Salt Twoは脱メタルした70sテイスト漂うアートロックアルバムだったので、このままヴィンテージ風ロックを極めて行くかと思いきや、このIn The Passing Light Of Dayでは再びへヴィーなギターサウンドを取り戻してます。Daniel Gildenlöwのメロディーセンスも全盛期のThe Perfect Element IやRemedy Laneの頃と比べても全く遜色がなく衰えが見られません。全体的に重たい世界観を打ち出していて内省的なのだけどギターはPOS史上最も攻撃的で殺気立っています。と同時にストレートに感情をぶつける分かりやすさがあり、最後のバラード曲も15分と長いけどメロディーがキャッチーなので難解さは全くありません。ダーク&へヴィー&キャッチーの3拍子揃ったアルバムだと思いました。即効性が強すぎて今年中に飽きないか心配なほどです。