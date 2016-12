ユーリ!!! on ICE 第12話(最終話)「超超超がんばらんば!!!グランプリファイナルFS(フリースケーティング)」 の感想

ユーリ!!! on ICEも今回で最終回。 今期はスポーツ系のアニメ、灼熱の卓球娘、オールアウト、ユーリ!!! on ICE、競女が面白かったな。

正直、ユーリ!!! on ICEは期待していなかった。

題材が男子フィギュアスケート。 まずスポーツ中継でも見ないし、女性向けの手足が細くモデル体型のキャラが出るアニメだと思っていた。

1、2話のTV放送は見逃し、どんなものか?と見始めたら、取り溜めていた分を一気に見てしまった。 フィギュアスケート自体は分からない部分は多かったが、OPから引きつけられるものがあり、 「だからこんなに何回も大会が開催される(TV中継がある)のか。」と納得できた。

最後の2話ぐらいは、BLっぽい展開だったな。 酒乱でのダンスシーンのEDは面白かった。