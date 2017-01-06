|
¶ÛµÞÆþ±¡¤Î·Ë²Î´Ý¡¡»ÀÁÇ¥Ü¥ó¥ÙÊÒ¼ê¤Ë¹âºÂ¤Ë¤¢¤¬¤ë»Ñ¤Ë¾Þ»¿¤ÎÍò
2017/1/520:00 ¤·¤é¤Ù¤§
Ä¹Ç¯¡¢¹ñÌ±Åª¿Íµ¤ÈÖÁÈ¡Ø¾ÐÅÀ¡Ù¤Î»Ê²ñ¤òÌ³¤á2016Ç¯¤ËÍ¦Âà¡¢Íî¸ì²È¤È¤·¤Æ65¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿·Ë²Î´Ý¡Ê80¡Ë¡£
Ç¯ÌÀ¤±¡¢ÇÙ±ê¤Ë¤è¤ê¶ÛµÞÆþ±¡¤·¤¿²Î´Ý¤ËÌ©Ãå¤·¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÈÖÁÈ¡Ø·Ë²Î´Ý80ºÐ¡¡Íî¸ìÊë¤é¤·¡Ù¤¬ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎó¤ÇÊüÁ÷¡£
Íî¸ì²È¤È¤·¤Æ¹âºÂ¤Ë·ü¤±¤ë¿¿Ùõ¤Ê»ÑÀª¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬¾Þ»¿¤òÂ£¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
sirabee20170107uta01
¡Ê²èÁü¤Ï¡Ö²£ÉÍ¤Ë¤®¤ï¤¤ºÂ ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡×¤«¤é¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¡Ë
¢£²Î´Ý¤Î»Ñ¤Ë¾×·â
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¾ÐÅÀÍ¦Âà¤«¤é¡¢ºòÇ¯Ëö¡¢¹âºÂ¤Ë¾å¤¬¤ë²Î´Ý¤ËÌ©Ãå¡£
²Î´Ý¤¬Íî¸ì²È¤ò»Ö¤·¸½ºß¤Ë¤¤¤¿¤ë¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¾ÐÅÀ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬²Î´Ý¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¸ì¤ë¤Ê¤É¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ÈÖÁÈ¸åÈ¾¡¢ºòÇ¯Ëö¤Î²Î´Ý¤Î»Ñ¤¬±Ç¤·¤À¤µ¤ì¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿»ëÄ°¼Ô¤âÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£
50Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ëµÊ±ì¤Î±Æ¶Á¤«¤éÇÙµ¡Ç½¤¬Äã²¼¡¢ÆþÂà±¡¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿²Î´Ý¤ÏºòÇ¯12·î14Æü¤Ë¤âÇÙµ¤¼ð¤ÇÆþ±¡¡£Âà±¡ÍâÆü¤Î22Æü¤Ë·²ÇÏ¸©¤Ê¤¬¤áÍ¾¶½¾ì¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£
sirabee20170107uta02
¡Ê²èÁü¤Ï¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥Õ¥£¥¹¤Þ¤á¤«¤Ê¡×Facebook¤«¤é¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¡Ë
Á´²÷¤Ë¤Ï¤Û¤É±ó¤¤ÂÎÄ´¤ÎÃæ¡¢¼Ö¥¤¥¹¤Ç²ñ¾ìÆþ¤ê¤¹¤ë²Î´Ý¤ÏÂ©¤âÀä¤¨Àä¤¨¤Ç»ÀÁÇ¥Ü¥ó¥Ù¤Ç¸ÆµÛ¤¹¤ë»Ñ¤µ¤¨¶ì¤·¤²¡£
¤½¤³¤Þ¤Ç¤·¤Æ¹âºÂ¤ØÎ©¤Ä¤Ë¤ÏÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¡£
¼«¿È¤Î·ÝÎò65¼þÇ¯¤ÎÍî¸ì²ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢²Æ¤Ë¤âÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÇÃæ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Éü³è¶½¹Ô¤À¤«¤é¤À¡£¡Ö²Æ¤ËÀÚÉä¤òÇã¤Ã¤¿Êý¤Ë¿½¤·¤ï¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤ÎÁÛ¤¤¤À¤±¤ÇÌµÍý¤ò²¡¤·¤Æ¤Î½Ð±é¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
±éÌÜ¤Ï¡ÖÄ¹Ì¿¡×¡£°å¼Ô¤Ë¡Ö¹âºÂÃæ¤Ç¤â»ÀÁÇ¥Ü¥ó¥Ù¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¿Ê¸À¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç30Ê¬°Ê¾å¤ÎÄ¹Ãú¾ì¤ò¤ä¤ê¿ë¤²¡¢ÉñÂæ¤ò¹ß¤ê¤ë»Ñ¤Ï¿ê¼å¤·¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£²Î´Ý¤Î»ÑÀª¤Ë¾Þ»¿¤ÎÀ¼
¡Ö¾ÐÅÀ¤Î²Î´Ý¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢È¸²È¤Î²Î´Ý¤Ç½ª¤ï¤ê¤¿¤¤¡×¤È¡¢Ì¿¤ò¤«¤±¤Æ´óÀÊ¤ËÎ©¤Ä»ÑÀª¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ÏÀË¤·¤ß¤Ê¤¤¾Þ»¿¤ÎÀ¼¤òÂ£¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤é¤Ù¤§¼èºàÈÉ¤Ç´¶ÁÛ¤ò½¸¤á¤Æ¤ß¤¿¡£
º£Ä«¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ø·Ë²Î´Ý80ºÐ¡¡Íî¸ìÊë¤é¤·¡Ù¤ò¸«¤Æ¤á¤Ã¤Á¤ãÎÞ¤·¤¿¡£²Î´Ý¤µ¤ó¤Ã¤Æ¥Û¥ó¥ÈÁÇÅ¨¤ÊÊý¤À¤Ê¤¡¡Á¡£11/29¤ÎËö×¢Äâ¤Ç¤Î¹âºÂ¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢»ä¤¬¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ï11/21¤À¤Ã¤¿¤Ê¡£Î¢¤ò¸«¤Æ´¶Æ°¤·¤¿(இ§¥இ )¾ï¤Ë´¶¼Õ¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¼þ¤ê¤«¤éÊé¤ï¤ì¤ë¤½¤ó¤ÊÁÇÅ¨¤ÊÊý¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¤¡¡£
¡½ Cheese (@MHYGKJ30) January 3, 2017
º£Ä«¡¡Æü¥Æ¥ì¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¿¡Ø·Ë²Î´Ý80ºÐ¡¡Íî¸ìÊë¤é¤·¡Ù¸«¤Þ¤·¤¿¡©´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À³Ð¤¨¤¿¤¤Íî¸ì¤¬¤¢¤ë¡¡¾ÐÅÀ¤Î²Î´Ý¤Ç¤Ê¤¯¡¡Íî¸ì²È¡¦²Î´Ý¤Ç½ª¤ï¤ê¤¿¤¤¡×¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡£´óÀÊ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÆü¤Î¼«Ê¬¤Î½ÐÈÖÁ°¤ËÏÃ¤µ¤ì¤¿¡¡¤ªÂêÌÜ¡¡¤òÏÃ¤·¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¯¤Æ¡¢¸åÈÖ¤Û¤É¡¡¤ªÂêÌÜ¡¡¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ÈÌ³¤Þ¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ã¤Æ
¡½ ¥É¥é¥Ü¥ó (@runway_30) January 2, 2017
Ä«µ¯¤¤ÆTV¤òÅÀ¤±¤ë¤È·Ë²Î´Ý80ºÐÍî¸ìÊë¤é¤·¤È¤¤¤¦ÈÖÁÈ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¿¡¢¥É¥¯¥¿¡¼¥¹¥È¥Ã¥×¤ò¿¶¤êÀÚ¤Ã¤Æ¹âºÂ¤Ë¾å¤¬¤ë»Õ¾¢¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤ÆÇ¨¤ì¤¿
¡½ ²£»³¥Þ¥µ¥È (@Yokoyama_Masato) January 2, 2017
Æü¥Æ¥ì¤Ç²Î´Ý»Õ¾¢¤ÎÍî¸ìÊë¤é¤·´Ñ¤Æ¤ë¡£
Âà±¡¸åÏÃ¤¹¤Î¤âÊâ¤¯¤Î¤â¿É¤½¤¦¤Ê¤Ê¤«¹âºÂ¤Ë¾å¤¬¤ë¤È¤·¤ã¤ó¤È¤·Âç¤¤ÊÀ¼¤ÇÏÃ¤µ¤ì¤ë¡£À¨¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡£
12·î29Æü¤Î¹âºÂ¤â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¹Ô¤±¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È¤ª¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¤¢¡£
¡½ ¥é¥Ç¥£¥Ã¥·¥å¥¿¥í¡¼ (@radish_taro) January 2, 2017
º£Ä«²Î´ÝÆÃÈÖ¤ä¤Ã¤Æ¤Æ¤ß¤Æ¤¿¤ó¤À¤±¤É¤ä¤Ã¤Ñ¤Ä¤é¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤Ç¤â³Ê¹¥ÎÉ¤¹¤®¤ÆÎÞÌÜ¥Ü¥í¥Ü¥í½Ð¤¿¡£ pic.twitter.com/ZRezrsGLSp
¡½ ♥Ê¸²½¿Í·Á♥ (@bunka_ningyou) January 2, 2017
²Î´Ý¤µ¤ó¤ÎÌ©ÃåÈÖÁÈ¸«¤Æ¤¿¡£¹âºÂ¤¬»Ï¤Þ¤ëÄ¾Á°¤Þ¤ÇÊâ¤¯¤Î¤â¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤½¤ì¤Ç¤â¤ä¤ë¤Ã¤ÆÍî¸ì¤ËÂÐ¤¹¤ë¼¹Ç°¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ø¤Î»ÑÀª¡¢¼þ¤ê¤Ø¤Îµ¤¤Å¤«¤¤¡£¥¹¥´¤¤¤Î°ì¸À¡£Ä«¤«¤éÄ»È©¤¿¤Ã¤¿¡£
¡½ ´ã¶À¤ò¤«¤±¤ë¤ÈµÜÀî¤µ¤ó (@keime1) January 2, 2017
ÈÖÁÈ¤ÎºÇ¸å¡¢¹âºÂ¤ò¹ß¤ê¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤ÎÌä¤¤¤«¤±¤Ë²Î´Ý¤Ï¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¤ä¤ê¤¿¤¤ÏÃ¤¬¿ôÂ¿¤¯¤¢¤ë¡×¤È¤³¤¿¤¨¤¿¡£
ÇÙ±ê¤Ç¶ÛµÞÆþ±¡¤·¤¿²Î´Ý¤ò¥Õ¥¡¥ó¤Ï¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢±éÌÜ¡ÖÄ¹Ì¿¡×¤Î¥ª¥Á¡Ö²¶¤ÏÄ¹À¸¤¤À¡×¤Î¥»¥ê¥Õ¤É¤ª¤ê¡¢Ìµ»öÂà±¡¤·¤ÆºÆ¤Ó¹âºÂ¤Ë¾å¤¬¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤¡£
¡¦¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤ß¤¿¤¤¢ª·Ë²Î´Ý¤¬Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤«¤éÉ½¾´¡ª¡¡°ìÊý¤Ç¿·¤·¤¤¡Ø¾ÐÅÀ¡Ù¤ÎÉ¾²Á¤Ï...
¡ÊÊ¸¡¿¤·¤é¤Ù¤§ÊÔ½¸Éô¡¦¥µ¥Ð¥Þ¥µ¥·¡Ë
¤³¤Îµ»ö¤Ë
- >
- Yahoo!¥µ¡¼¥Ó¥¹
- >
- Yahoo!¥Ö¥í¥°
- >
- Îý½¬ÍÑ
¥³¥á¥ó¥È¡Ê0¡Ë