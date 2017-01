全米映画ランキング❗

今週 2017.1.13 - 2017.1.15

タイトル 週間 通算

1

ヒドゥン・フィギュアズ

(Hidden Figures)

2045.0万ドル 5483.3万ドル

2

ラ・ラ・ランド

(La La Land)

1450.0万ドル 7408.2万ドル

3

SING/シング

(Sing)

1381.1万ドル 2.33億ドル❗

4

ローグ・ワン/スター・ウォーズ・ストーリー

(Rogue One: A Star Wars Story)

1375.9万ドル 4.99億ドル❗

5

バイ・バイ・マン

(The Bye Bye Man)

1337.8万ドル 1337.8万ドル

6

ペイトリオッツ・デイ

(Patriots Day)

1200.0万ドル 1292.4万ドル

7

モンスター・トラック

(Monster Trucks)

1050.0万ドル 1050.0万ドル

8 Sleepless 846.9万ドル 846.9万ドル

9

アンダーワールド ブラッド・ウォーズ

(Underworld: Blood Wars)

581.5万ドル 2393.1万ドル

10

パッセンジャー

(Passengers)

562.5万ドル 9000.5万ドル

11 Live By Night 542.5万ドル 561.1万ドル

12

モアナと伝説の海

(Moana)

390.9万ドル 2.31億ドル❗

13

ホワイ・ヒム? PLAY

(Why Him?)

334.0万ドル 5517.3万ドル

14

フェンセス PLAY

(Fences)

272.0万ドル 4585.2万ドル

15

ライオン

(Lion)

225.6万ドル 1329.9万ドル

16

沈黙−サイレンス− PLAY

(Silence)

194.0万ドル 302.2万ドル

17

マンチェスター・バイ・ザ・シー PLAY

(Manchester by the Sea)

174.5万ドル 3690.6万ドル

18

アサシン グリード PLAY

(Assassin's Creed)

155.0万ドル 5305.4万ドル

19

ムーンライト PLAY

(Moonlight)

110.4万ドル 1460.3万ドル

20

ジャッキー/ファーストレディ 最後の使命

(Jackie)

71.5万ドル 1046.8万ドル

21

アライバル

(Arrival)

55.0万ドル 9507.1万ドル

22

モンスター・コールズ

(A Monster Calls)

52.2万ドル 334.5万ドル

23

トロールズ

(Trolls)

38.5万ドル 1.52億ドル❗

24

エル PLAY

(Elle)

31.4万ドル 137.9万ドル

25

20th・センチュリー・ウーメン PLAY

(20th Century Women)

30.8万ドル 75.1万ドル

26 Ok Jaanu 24.4万ドル 24.4万ドル

27

ドクター・ストレンジ

(Doctor Strange)

19.7万ドル 2.31億ドル❗

28

ハックソー・リッジ

(Hacksaw Ridge)

13.7万ドル 6533.9万ドル

29

ジュリエッタ PLAY

(Julieta)

13.2万ドル 51.6万ドル

30

オフィス・クリスマス・パーティー

(Office Christmas Party)

12.5万ドル 5460.8万ドル

31

マリアンヌ

(Allied)

10.0万ドル 3995.4万ドル

32 Paterson 9.5万ドル 35.6万ドル

33

イーグル・ハントレス

(The Eagle Huntress)

9.2万ドル 261.0万ドル

34

ノクターナル・アニマルズ PLAY

(Nocturnal Animals)

7.1万ドル 1056.2万ドル

35 Toni Erdmann 4.1万ドル 21.7万ドル

36 Neruda 4.1万ドル 26.8万ドル

37

ラビング

(Loving)

2.9万ドル 765.2万ドル

38 Worlds Apart 1.4万ドル 1.4万ドル

39 Reset 2088ドル 2088ドル