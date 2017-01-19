°ÂÇÜ¼óÁê¤¬¥Þ¥¸ÀÚ¤ì¤ÇÃó´ÚÂç»È¤¬°ì»þµ¢¹ñ¡£³ÆÃÏ¤ÇÁý¿£¤¹¤ë¡Ö°Ö°ÂÉØÁü¡×¡Ä¡Ö¥·¡¼¥¶¡¼¤È¤Ï¶¦Â¸¤Ç¤¤Æ¤â¡¢¥³¥Ñ¤È¤ÏÌµÍý¡ª¡×
|
°ÂÇÜ¼óÁê¤¬¥Þ¥¸ÀÚ¤ì¤ÇÃó´ÚÂç»È¤¬°ì»þµ¢¹ñ¡£³ÆÃÏ¤ÇÁý¿£¤¹¤ë¡Ö°Ö°ÂÉØÁü¡×¡ÄÆü´Ú¹ç°Õ¤¬¤½¤â¤½¤â¥ß¥¹¤À¤Ã¤¿¡©
2017Ç¯1·î19Æü 6»þ0Ê¬ ½µ¥×¥ìNEWS
Æü´Ú¤¬¤Ë¤ï¤«¤Ë¥¥Ê¤¯¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
ºòÇ¯£±£²·î£³£°Æü¡¢´Ú¹ñ¡¦³ø»³¡Ê¥×¥µ¥ó¡Ë»Ô¤ÎÆüËÜ¹ñÁíÎÎ»ö´ÛÁ°¤Ë»ÔÌ±ÃÄÂÎ¤¬°Ö°ÂÉØÈï³²¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¡ÖÊ¿ÏÂ¤Î¾¯½÷Áü¡×¤òÀßÃÖ¡£¤³¤Î¤³¤È¤ËÆüËÜÀ¯ÉÜ¤¬ÅÜ¤ê¡¢¹³µÄÁ¼ÃÖ¤È¤·¤Æº£Ç¯£±·î£¹Æü¤ËÄ¹Îæ°ÂÀ¯¡Ê¤Ê¤¬¤ß¤Í¡¦¤ä¤¹¤Þ¤µ¡ËÃó´ÚÂç»È¤é¤ò°ì»þµ¢¹ñ¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦Áû¤®¤Ë¡£
ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤¬Âç»È¤ò°ì»þµ¢¹ñ¤µ¤»¤ë¤Î¤Ï¡¢ÍûÌÀÇî¡Ê¥¤¡¦¥ß¥ç¥ó¥Ð¥¯¡ËÁ°ÂçÅýÎÎ¤¬ÃÝÅç¤Ø¶¯¹Ô¾åÎ¦¤·¤¿£²£°£±£²Ç¯£¸·î°ÊÍè¡¢£´Ç¯£µ¥õ·î¤Ö¤ê¤Î¤³¤È¡£¤³¤ÎÁûÆ°¤ÇÆü´Ú´Ø·¸¤ÏµÞÂ®¤ËÎä¤¨¹þ¤ß¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
²Ì¤¿¤·¤ÆÂÇ³«¤ÎÆ»¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡©¡¡´Ú¹ñ»æ¤ÎºßµþÆÃÇÉ°÷¤Ï¤Õ¤¿¤Ä¤ÎÍýÍ³¤«¤é¡ÖÃ»´üÅª¤Ê²ò·è¤ÏÆñ¤·¤¤¡×¤ÈÍ½Â¬¤¹¤ë¡£
¡Ö¤Ò¤È¤ÄÌÜ¤ÎÍýÍ³¤Ï¼¡´üÂçÅýÎÎ¸õÊä¤Î»ÑÀª¤Ç¤¹¡£ËÑÜÝ·Ã¡Ê¥Ñ¥¯¡¦¥¯¥Í¡ËÂçÅýÎÎ¤ÎÃÆ³¯¡Ê¤À¤ó¤¬¤¤¡Ë¤¬²Ä·è¤µ¤ì¡¢º£Ç¯Á°È¾¤Ë¤âÂçÅýÎÎÁª¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½ºß¡¢½ÐÇÏ¤òÍÎÏ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸õÊä£¹¿ÍÁ´°÷¤¬¡¢°Ö°ÂÉØÌäÂê²ò·è¤Î¤¿¤á¤Ë£±£µÇ¯£±£²·î¤ËÆü´Ú¤¬·ë¤ó¤À¹ç°Õ¤ÎÇË´þ¤Þ¤¿¤ÏºÆ¶¨µÄ¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
¤³¤ì¤Ç¤ÏÃ¯¤¬ÅöÁª¤·¤Æ¤âÆü´Ú¹ç°Õ¤¬¤Û¤´¤Ë¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï³Î¼Â¤À¡£ºßµþÆÃÇÉ°÷¤¬Â³¤±¤ë¡£
¡Ö´Ú¹ñ¤Ç¤Ï¹ñÌ±¤ÎÌó£¶£µ¡ó¤¬°Ö°ÂÉØÁü¤ÎÅ±µî¤ËÈ¿ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¿·À¯¸¢¤¬ÆüËÜÂ¦¤Î°Ö°ÂÉØÁüÅ±µî¤ÎÍ×µá¤Ë±þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¤Õ¤¿¤ÄÌÜ¤ÎÍýÍ³¤È¤Ï¡©
¡Ö¼Â¤Ï£±£µÇ¯Ëö¤ÎÆü´Ú¹ç°Õ¤Î¸å¤â¡Ø°Ö°ÂÉØÁü¡Ù¤Ï³ÆÃÏ¤Ç¤É¤ó¤É¤óÁý¿£¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£´óÉÕ¶â¤ò½¸¤á¤ÆÁü¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï»ÔÌ±ÃÄÂÎ¤ä£Î£Ð£ÏË¡¿Í¡£ÈóÀ¯ÉÜÁÈ¿¥¤Ê¤Î¤Ç¡¢´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤â¤½¤ÎÆ°¤¤ò»ß¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£²¾¤ËÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Î¹³µÄ¤Ç¤Ò¤È¤Ä¤Õ¤¿¤ÄÅ±µî¤Ç¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Î¿ô¤Î°Ö°ÂÉØÁü¤¬½Ð¸½¤¹¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥â¥°¥éÃ¡¡Ê¤¿¤¿¡Ë¤¤ÈÆ±¤¸¡£Å±µîÌäÂê¤Î²ò·è¤ÏÄ¹´ü²½¤»¤¶¤ë¤ò¤¨¤Þ¤»¤ó¡×
ËÜ»ï¤¬Ä´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢³Î¤«¤ËÁü¤ÏÁý¿£¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Æü´Ú¹ç°Õ¸å¤ÎºòÇ¯°ìÇ¯´Ö¤Ç´Ú¹ñÆâ¤Ç£¶ÂÎ¡¢³¤³°¤Ç¤â¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤äÃæ¹ñ¡¦¾å³¤¤Ê¤É¤Ç¡¢£²ÂÎ¤¬¿·¤¿¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÁí¿ô¤ÏµÇ°Èê¤Þ¤Ç¤â´Þ¤á¤ë¤È¡¢´Ú¹ñ£´£¶¥õ½ê¡¢´Ú¹ñ³°£±£±¥õ½ê¤Î·×£µ£·¥õ½ê¤Ë¤âÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
Æü´ÚµÄ°÷Ï¢ÌÁ¤ÎÆüËÜÂ¦´Ø·¸¼Ô¤¬¤³¤¦¥°¥Á¤ë¡£
¡ÖÆü´Ú¹ç°Õ¤Ç¤Ï°Ö°ÂÉØÁü¤ÎÅ±µî¤Ë¡¢¡Ø´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤ÏÅ¬ÀÚ¤Ë²ò·è¤¹¤ë¤è¤¦ÅØÎÏ¤¹¤ë¡Ù¤È¤·¤«½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÅØÎÏ¤µ¤¨¤¹¤ì¤Ð¡¢Å±µî¤¬¼Â¸½¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤ËÀÕÇ¤¤òÌä¤¨¤Ê¤¤»ÅÁÈ¤ß¤À¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤ÇÆü´Ú¹ç°Õ¤ÏµÍ¤á¤¬´Å¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤µ¤«¹ç°Õ¸å¤Ë°Ö°ÂÉØÁü¤¬µÕ¤ËÁý¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¡Ä¡×
¤µ¤é¤Ë´Ú¹ñÆâ¤Ç¤Ïº£½Õ¤Þ¤Ç¤Ë¿·¤¿¤Ë£²ÂÎ¤Î¡Ö°Ö°ÂÉØÁü¡×¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÁý¿£¤Ï¼ý¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ë¤Ê¤¤¡£Æü´Ú¹ç°Õ¤ò·ë¤ó¤À¤³¤È¤¬¤½¤â¤½¤â¤Î¥ß¥¹¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¡ª¡©
³°Éô¥ê¥ó¥¯
Áê¼¡¤°³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÅ±Âà¤ÇÆüËÜ¤Ø¤ÎÃíÌÜÅÙ¤¬Äã²¼¡£¤½¤ì¤Ç¤âÃæ¹ñ¤Ï¡Ö´Ø·¸¤¬ºÇ°¤ÊÊ¬¡¢´Ø¿´¤â¹â¤¤¡×
´Ú¹ñ¤ÎÏÄ¤ó¤À¥³¥Í¼Ò²ñ¤Ë¹³µÄ¤¹¤ë¼ã¼Ô¤¿¤Á¡£¥Õ¥§¥¹²½¤·¤¿¡È¿²Çñ¤Þ¤ê¥Ç¥â¡É¤¬ËÑÀ¯¸¢¤Ë¥È¥É¥á¤ò»É¤¹
¡ÈÁà¤ê¿Í·Á¡ÉËÑÂçÅýÎÎ¤Ø¤Î´Ú¹ñ¹ñÌ±¤ÎÅÜ¤ê¤Î³Ë¿´¤È¤Ï¡£°Ö°ÂÉØÌäÂê¹ç°Õ¤¬È¿¸Î¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¡©
¤â¤Ã¤È¾Ü¤·¤¯
³ø»³¤Î°Ö°ÂÉØÁüÀßÃÖ
½¾·³°Ö°ÂÉØÌäÂê
Æü´Ú´Ø·¸
´Ú¹ñÀ¯¼£
´Ú¹ñ¤ÎÏÃÂê
facebook¤ÇÁ÷¤ë8
twitter¤ÇÁ÷¤ë10
LINE¤ÇÁ÷¤ë
¤³¤Îµ»ö¤Ë
- >
- Yahoo!¥µ¡¼¥Ó¥¹
- >
- Yahoo!¥Ö¥í¥°
- >
- Îý½¬ÍÑ
¥³¥á¥ó¥È¡Ê0¡Ë