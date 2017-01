¿Î²Ê°¡µ¨»Ò¡Ö»Ò¶¡Ã£¤Ë¤â¤¦°ìÅÙ²ñ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡×¾¾Êý¤µ¤ó¤Ø¤Î»×¤¤¥Ö¥í¥°¤Ë¤Ä¤Å¤ë ¡ÖÃ¯¤«¤Î°¦¤¹¤ë¿Í¤òÉÔÎÑÎ¬Ã¥¤¹¤ì¤Ð¡¢¼«Ê¬¤â¤Þ¤¿ÉÔÎÑÎ¬Ã¥¤µ¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¡©¡×¥Ù¥Ã¢þ¡¼

仁科亜季子「子供達にもう一度会ってほしかった」松方さんへの思いブログにつづる

スポーツ報知 1/24(火) 23:40配信



脳リンパ腫のため21日に74歳で亡くなった俳優・松方弘樹(本名・目黒浩樹=めぐろこうじゅ)さんの元妻で、1998年に松方さんと離婚した女優の仁科亜季子(63)が24日、訃報から一夜明けブログを更新し、松方さんへの思いをつづった。



「全力で病と闘い、お仕事への復帰を目指していらっしゃると報道でお聞きしていたので、きっと頑張ってくださると信じておりました。私の中の松方さんはとても元気だったし、病気とは無縁のような方でした」



仁科自身は子宮頸がんや大腸がんなどで3回の手術を経験している。「大きな病を何度も繰り返している私の方が絶対に先に逝くと思っておりました。本当にとても悲しく、残念でなりません」と記すと、「今は楽しい思い出ばかりが浮かび、胸が痛みます」としのんだ。



松方さんとは“略奪婚”だった仁科。20年近く、夫婦として過ごし、2人の子どもももうけた。仁科は「21歳で知り合い、私が本気で愛し…人生を懸けて彼の元へ飛び込み…二人の子供を授かり20数年人生を共に歩んで参りました方です。最後に、子供達にもう一度会ってほしかった。そして、孫を抱っこしてもらいたかったです」と胸の内を打ち明けた。



