¹³À¸Êª¼Á¤ÏÉ÷¼Ù¤ËÌµ¸ú¤«¡¢Ä²Æâ¥Ð¥é¥ó¥¹Êø¤¹ÉûºîÍÑ¤Î²ÄÇ½À­¤â

抗生物質は風邪に無効か、腸内バランス崩す副作用の可能性も

女性自身 2/2(木) 12:03配信



いまが流行のピークの風邪。病院で処方された薬のなかに、抗菌薬(抗生物質)があった人も少なくないだろう。でもちょっと待って!その薬、ほとんど消化されずに“だいたいウンコ”になってるって、知ってます!?



教えてくれたのは、国際感染症センターの忽那賢志先生。そもそも抗生物質とは、細菌を殺したり増殖を抑えたりする抗菌薬の一種。どの細菌に効くかによって「ペニシリン系」や「キノロン系」など、細かく分類されている。



「たとえば女性に多い膀胱炎は、大腸の中の細菌が逆行して尿道に感染することで起こりますが、その治療などでも使われます」(忽那先生・以下同)



しかし、なかには意味なく処方され続けている抗生物質も……。それこそが、今回忽那先生が一刀両断する「経口第3世代セフェム」だ。



「セフェム系は開発順によって世代があり、私はそのなかの第3世代、さらに飲み薬(経口)のことを『DU(だいたいウンコ)と呼んでいます』



その理由はなんといっても吸収率の悪さ。



「同じ第3世代セフェムでも、点滴は治療効果も十分実証されていて、私も肺炎や腎盂腎炎などの治療によく使っています。ただ、点滴の場合の使用量は1回で1,000ミリグラムです。これに対して、飲み薬の場合は1錠100ミリグラム程度。これを成人には通常1日3錠処方するので、その時点ですでに量が足りていないのです。さらに、経口だと消化管で吸収されて血液中に入る割合が非常に低く、ひどいものだと10%台。飲んでもほとんどが便として出てしまうため、経口第3世代セフェム=だいたいウンコ、という『DUの定理』(by 忽那先生)が成り立ってしまうのです!」



そして、このDUが風邪患者に多く処方されているのも大きな間違いだという。



「風邪というのは、鼻や喉といった上気道の炎症の総称で、原因のほとんどがウイルス性。いっぽう、抗生物質は細菌に対するクスリなので、ウイルスには効きません。それなのに、風邪に抗生物質が処方されることは珍しくなく、なかでもこの第3セフェムが非常に多いんです」



さらにタチが悪いことに、DUが副作用を起こす場合もある。



「たいして効きもしないくせに、いっちょまえに腸内細菌叢のバランスを乱すことがあるのです。それによって特定の悪い菌が増えてしまうと、下痢を起こして偽膜性腸炎を引き起こすことも。多くは軽症で済みますが、まれに重症化し、亡くなる方もいます」



もうひとつの問題は、体内で抗菌薬が効かない菌(=耐性菌)が増えてしまうこと。



「実際に膀胱炎や腎盂腎炎などの感染症を起こしたときに、その原因菌が耐性菌になってしまうことがあります。すると治療のための抗菌薬の選択肢が少なくなったり、最悪、使える抗菌薬がなくなる可能性も。感染症治療に限らず、手術も分娩も、化学療法も、安全にできなくなるのです」



さらに子どもの場合、低カルチニン血症を起こすこともあるという。その症状は全身の倦怠感、筋力低下、不整脈などで、心筋症や急性脳炎、はては突然死にまでつながることもある。もはや、笑いごとではない。



「そう、感染症業界では『DU』を流行語大賞にしたぐらいです。言い出したのは私ですが。でも、診察を受ける皆さんにこそ『ストップ、DU!』と知ってほしい!」



関連記事

抗生物質は効果なし! 冬の風邪は“飛まつ感染”に注意

過剰な検査、すぐ抗生物質…怪しいかかりつけ医の見分け方5

抗生物質、発汗、ビタミンC…実は間違いだらけの風邪対策

「抗生物質を飲んでも風邪はほとんど治らない」と専門家

その湿疹は“腸”から!「リーキーガット症候群」の症状まとめ

最終更新: 2/2(木) 12:03

女性自身



記事提供社からのご案内(外部サイト)

女性自身

女性自身

光文社

2717号・2月23日発売

毎週火曜日発売

定価400円(税込)

年間定期購読のお申し込み

中吊りを見る

加藤紗里 父が芸能界引退を勧告

デーモン閣下 子供がいた!

長谷川博己が愛犬の散歩係に

今週の芸能ニュースをまとめてチェック!

人気連載陣がズラリ!気になるあのコラム

☆毎週更新☆読者プレゼント応募

女性自身で紹介した気になるアイテム



Yahoo!検索で調べてみよう

風邪 病院肺炎 治療 点滴風邪 流行

Yahoo!ニュース公式アプリ

Yahoo!ニュース オリジナル









コメント

Facebook

非表示



読み込み中…

※コメントは個人の見解であり、記事提供社と関係はありません。



あなたにおすすめの記事



藤村俊二さん死去 82歳「おヒョイさん」の愛称、軽妙な味で人気

スポニチアネックス2/1(水) 15:05



和田アキ子 “パワハラ指摘”出川への生電話要求は「本番前に打ち合わせた」

スポニチアネックス2/2(木) 14:39



木村拓哉 誰も突っ込まない夫婦の「シザーサラダ」騒動

NEWS ポストセブン1/31(火) 16:00



京都市の新築マンション情報

Yahoo!不動産

Yahoo! JAPAN広告



「森のくまさん」騒動 合意成立…訳詞者と「円満解決」と代理人

デイリースポーツ2/1(水) 17:08



満島ひかりはやっぱり凄かった! 『カルテット』誘惑から涙まで、卓越した演技に絶賛の声

リアルサウンド2/1(水) 18:19



「ガチ不仲」告白のアンジャッシュ 児嶋の“不義理”に渡部不満爆発

スポニチアネックス2/1(水) 20:25

NHK紅白、視聴者78%が厳しい意見 「審査方法よく分からない」「暗い印象」

産経新聞2/1(水) 14:06



カンニング竹山告白「東京の芸人の中で一番悪いやつは渡部」

スポニチアネックス2/1(水) 20:26



二度寝するほどの妻が、朝から…!

協和発酵バイオ「オルニチン」

Yahoo! JAPAN広告



使ったら戻れなくなる。都道府県ニュースが大好評の人気アプリ

Yahoo!ニュース(PR)



死んだばかり…イーストウッド息子の滝ダイブ映像が問題に

シネマトゥデイ1/28(土) 4:20



榮倉奈々『東京タラレバ娘』収録後の早着替えに吉高由里子と大島優子が疑問

週刊女性PRIME2/1(水) 16:30



“東大卒の気象予報士”三浦奈保子が第2子男児出産

オリコン2/2(木) 11:10



前田愛が初めて語る夫・勘九郎の素顔「服は脱ぎっぱなしで…」

女性自身2/2(木) 12:01



桜田淳子派“夜回り先生”「出てこないで欲しい」に国分太一「最悪」

スポーツ報知2/2(木) 10:07



30代が、1日5時間はやってしまう神ゲー

モバイルストライク

Yahoo! JAPAN広告



退院した小林麻央が初めて主治医に尋ねたひとこと

NEWS ポストセブン2/2(木) 7:00



アッコ、桜田淳子復帰で、「花の中3トリオ」森昌子泣かせた禁句を暴露

スポーツ報知2/2(木) 14:09



NHK「ニュースウオッチ9」桑子アナ大抜擢のウラ事情

文春オンライン2/1(水) 11:00



角田信朗が明かした松本人志との“確執”、事務所は「非は完全にこちら側」

デイリー新潮2/2(木) 5:58



吉田鋼太郎22才差結婚式に藤原、綾野、生田、ムロら集結

NEWS ポストセブン2/1(水) 16:00



食習慣に関するアンケートのお願い

サントリー

Yahoo! JAPAN広告



久々に姿見せた島田紳助 表舞台復帰の可能性あるのか?

日刊ゲンダイDIGITAL2/2(木) 9:26



「報道ステーション」視聴率急降下 古舘後任の無害な優等生

デイリー新潮2/2(木) 5:59



ベッキー、復帰後初の映像入りCMに「奇跡だなと思った。毎日感謝です」

スポーツ報知2/2(木) 12:54



「新しく行くってドキドキするね」 中居、SMAP解散後初CMの評判

J-CASTニュース2/2(木) 12:43



優香 結婚後初の公の場で幸せいっぱい 妊娠は「まだ」、新婚生活「楽しいです」

デイリースポーツ2/2(木) 14:16



男の衰えが!活力が凄い

正官庄 紅参の強健力

Yahoo! JAPAN広告



共演NG少ないといわれるタモリ、例外は大物歌手の「O」

NEWS ポストセブン2/2(木) 7:00



上重聡『スッキリ!!』降板1年…駆けめぐる「日テレ退社」の噂

女性自身2/2(木) 6:01



ビートたけしが分析「SMAPでこれから誰が生き残るのか」

NEWS ポストセブン1/31(火) 7:00

音楽教室から著作権料徴収へ JASRAC方針、反発も

朝日新聞デジタル2/2(木) 5:04



ベッキー、今年初の公の場 「欲張りなのでたくさん仕事をしたい」

サンケイスポーツ2/2(木) 14:44



「多忙で読書できない」はもうただの言い訳

オーディオブック配信サービス FeBe

Yahoo! JAPAN広告



大塚愛の「さくらんぼ」告白に加藤浩次ショック

日刊スポーツ2/2(木) 11:07



藤村俊二さん28歳年下再婚妻と離婚していた…3年以上前、葬儀も参列せず

デイリースポーツ2/1(水) 21:55



後藤真希「めっちゃギャル」な写真に反響、9年前の派手メイク

MusicVoice2/2(木) 7:21



たけしが語る松方弘樹伝説 ステーキ屋の勘定5人で2000万円

NEWS ポストセブン2/1(水) 7:00



ヘキサゴンでブレイク!野久保直樹の現在が話題

シネマトゥデイ2/1(水) 12:39



いよいよお金が無ない…その時に/提携

借り入れLine

Yahoo! JAPAN広告



小林麻央、長女・麗禾ちゃんのボヤキに困惑 「本当、可笑しいです」

サンケイスポーツ2/2(木) 13:50



日テレ辻岡義堂アナ&鷲尾春果夫妻に第2子 難産乗り越え「愛おしさ格別」

スポニチアネックス2/2(木) 12:13



ゲス極メンバーが、新バンド発足。楽曲は川谷絵音に依頼の知らせに「ゲスを思い出して泣ける」「うれしい」の声

E-TALENTBANK2/1(水) 17:25



<戸松遥>人気声優が「ヤンジャン」グラビア登場 ビキニや大胆な姿も

まんたんウェブ2/2(木) 0:00

雑誌トップ





お得情報

PR今なら!\最大7,000ポイント進呈/

PR安安をご利用でトクプレポイント進呈

その他のキャンペーン

ニューストップ

国内

国際

経済

エンタメ

スポーツ

IT・科学

ライフ

地域

コンテンツ一覧

ニュースを検索

検索

表示モバイルパソコン

ryuijuinさん

Yahoo!ニュース Yahoo! JAPAN

プライバシー 規約 ステートメント 著作権

特商法の表示 利用明細 ヘルプ

(C) Kobunsha Co., Ltd.

(C) Yahoo Japan

Yahoo!ニュース

アプリで開く