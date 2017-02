·ëº§¤Ç¤­¤Ê¤¤½÷¡§¤¤¤Ä¤Þ¤Ç²¦»ÒÍÍ¤òÃµ¤¹¡©Ì¤º§½÷Í§Ã£¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ï¡¢¼êÃÙ¤ì¤ËÂ³¤¯æ«¡£

結婚できない女:いつまで王子様を探す?未婚女友達のアドバイスは、手遅れに続く罠。

熾烈を極める東京婚活市場。



その中で「結婚したいのに結婚できない」と嘆く女には、いくつかの共通点がある。



ある行動により自分の市場価値を無駄に下げる女、逆に実態なく価値を上げ過ぎて機会損失している女……。



これまで、24時の誘いに乗る女、都合のいい女 、提案してしまう女を紹介してきた。



今回登場するのは、「王子様を探す女」。





王子様を探す女。



バタン。



百合の鼻先で、玄関のドアが音を立てて閉まった。その無機質な音が、しゃがみこんでいた百合の耳に冷たく響く。



―なんで、待っていてくれないの?



付き合ってもうすぐ半年になる彼・陽介と、近所の『ティー・ワイ・ハーバー』にランチを食べに出かけるところだった。一緒に玄関を出ようとしたのに、百合がブーツを履くのに手間取っていたら、陽介は自分だけスニーカーを履いてさっさと出て行ってしまったのだ。



―陽介って、釣った魚にエサやらないタイプなのかも…。



ここ最近、陽介の自分に対する態度が、少しずつ変わってきたように百合は思う。



はじめの頃はデートの後、必ず家まで送ってくれていたが最近は現地解散。マメすぎるほどにマメだったLINEも既読後すぐに返事がないことが増えた。



今だってそうだ。百合がブーツを履く間くらい、ドアを開けて待っていてくれたっていいものを―。



百合の頭の中にある「陽介採点機」がくるくると回り出す。もともと100点でもなかった陽介の点数は、今の出来事で10点減点され68点となった。



「お待たせ。」



百合の渇いた声にも、陽介はまったく気づかない。



「腹減ったなー」と、鼻歌を歌いながらエレベーターに乗り込む陽介の、その呑気な様子がまた百合の癇に障る。



前に立つ彼の、微妙に寝癖が残ったままの頭頂部に向かって、百合は心の中で呟いた。



―陽介も、私の王子様ではなかった。



「まあまあモテる」女が陥る、勘違い。



百合、28歳。日本女子大学を卒業し、化粧品メーカーの商品開発部で働いている。モデル系美人タイプではないが、大きな瞳と小柄で華奢なルックスで、一定数存在する小動物系好き男に需要がある。



オフィスの化粧室で唇に仕上げのグロスを塗りながら、百合は鏡の中の自分を見つめ、満足そうに微笑んだ。



―絶世の美女ではないけど…私、まあまあモテるんだから。



実際今も、陽介以外に食事に誘ってくる男性だっている。少し前に参加した食事会で知り合った、メガバンク勤務の30歳とか。話がつまらなくてはっきり言って興味はないけど…とにかく、陽介にしがみ付く必要なんてない。



1つ年上で成長株のIT企業に勤める陽介との出会いは、同期に誘われて参加した食事会だった。どっしり安定感のあるルックスはまったく百合の好みではなかったが、明るく場を盛り上げる彼に好感を持った。



芝浦に住んでいると言っていたのに、「送るよ」とタクシーを掴まえて、目黒に住む百合を紳士的に家まで送り届けてくれたのもポイント高く、初めの頃のデートでは、接待で使って美味しかったから、と高級割烹『乃木坂しん』に連れて行ってくれたこともあった。



しかし最近の陽介は完全に油断している。お家デートが増えたし、食事に出かける時だって店選びも適当。付き合ってまだ半年なのにこれでは、先が思いやられる…。



百合は溜息をついてグロスをポーチに仕舞い、オフィスを後にした。



真に受けると恐ろしい、未婚女友達のアドバイス。



オフィスを出て、百合が向かった先は西麻布の『ダルマット』。



大学時代の同級生仲良し3人組の集まりは、まだ全員未婚ということもあって社会人6年目となった今も、変わらず続いている。



「ねぇ、みゆきのプロポーズの話、聞いた?!」



『ダルマット』では+1,500円でハウスワインが飲み放題になるので、ついついお酒が進む。メインディッシュに合わせて頼んだ赤ワインを飲みながら、そう口火を切ったのはCAをしている薫だ。



「Facebookで見た!リッツカールトンで100本の薔薇の花束、でしょ?キザすぎてちょっと笑えるけど、でもやっぱり羨ましい…。」



百合の隣で、ホテル勤務の亜里抄がため息交じりに相槌を打つ。



この1年、大学時代の友人たちの間に第一次結婚ブームが訪れている。頻繁にタイムラインに上がってくる、プロポーズ自慢、入籍報告、ウェディングドレス姿の写真…。



その中でも、今話題に上がっているみゆきが外銀勤めの彼から受けたプロポーズは、ザ・女の憧れという内容でセンセーショナルだった。



29歳の誕生日。ザ・リッツカールトン東京の一室で、夜景をバックに100本の真っ赤な薔薇の花束を抱えるみゆき。Facebookに投稿された、幸せいっぱいのみゆきの笑顔を思い出し、百合は苦々しい気分になる。



お姫様のように扱われているみゆきと、ドアすら開けて待っていてもらえない私。この待遇の差は何だというのだろう。



「ほんと、羨ましい。陽介じゃ、絶対そんなプロポーズ期待できないもん。この間もさ…」



そう言って百合が近頃の陽介の体たらくを愚痴ると、薫と亜里抄は声を揃えてこう断言してくれた。



「そんな男、早めに見切りつけたほうがいいわよ。百合は可愛いしモテるんだから、もっと良い男が絶対いる!」



「…やっぱりそうだよね?」



そうなのだ。68点の男と結婚しても、幸せになれるとは思えない。薫と亜里抄の言葉に背中を押された百合は妙に強気になり、陽介との別れを真剣に考え始めるのだった。



「そもそもあなたも、お姫様じゃない。」



薫と亜里抄と女子会をした翌週金曜日。



百合はずっと目標にしている女性とともに、有栖川公園近くの『クリオーゾ』にいた。



カウンター席で隣に座るさとみは、今日も完璧な佇まいで白ワインを飲んでいる。昔勤めていた会社の後輩と会うだけなのにきちんと髪も巻いているし、くるん、と上がった長い睫毛に百合は見惚れてしまう。



歯科医と結婚し広尾の高級マンションで暮らすさとみは、時間と心のゆとりを手に入れ、また一段と美しくなったように感じられた。落ち着いた劇場型空間でイタリアンを頂くこの店にも、ご主人とよく来るのだそうだ。



幸せな結婚生活を送るさとみと話していると、早く私も自分を幸せにしてくれる王子様に出会いたいという思いがますます強まる。気づけば会話は、陽介の愚痴大会になっていた。



「…陽介は、私の王子様じゃなかったみたいです。」



さとみは、百合の話をにこやかに、適切なタイミングで相槌を打ちながら聞いてくれていたのだが、このひと言を聞くや否や急に真顔になり、百合の言葉を制した。



「待って。そもそも百合ちゃんだって、お姫様じゃないわよ?」



「え…」



お姫様じゃない。

そんなことは、百合にもわかっている。それは言葉の例えであって…。



返す言葉を探している百合に、さとみは続ける。



「ドアを開けて待っていてくれないとか、そんなの普通。うちの主人だってそう。デートのお店だって、毎回素敵なお店である必要ないでしょう?むしろ永く付き合いたいからこそ、素の自分を見せてくれていることに気づかないと。」



「それにそういうのって、真の優しさとは別物よ。」



そこまで言うと、さとみは百合ににっこりと笑い、最後にとどめとも言える言葉を言い放った。



「今はまだ若いし可愛いからいいけど…手遅れにならないよう、気を付けてね。」



「手遅れ…?」



さとみは女も見惚れる極上の微笑を浮かべていたが、目だけは笑っていないことに気が付いて、百合は背筋がぞっと寒くなる思いがした。



―陽介に会いたい。



つい今しがた、5分前までは陽介と別れる気満々だったはずの百合だが、今夜は何が何でも陽介の胸に抱かれて眠りたい、と強く思った。



