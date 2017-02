◆”少女像”の呼称、今後も使用＝韓国外交部 「慰安婦は売春婦で、少女なんていなかったのに…」

”少女像”の呼称、今後も使用=韓国外交部

WoW!Korea 2/8(水) 11:01配信



韓国外交部は7日、先ごろ日本政府が「慰安婦少女像」の呼称を「慰安婦像」と公式使用すると明かしたことと関連し、「我が国政府は、これまで少女像という呼称を使用してきており、今後も同じように使っていく」と明かした。



チョ・ジュンヒョク外交部報道官は、同日の定例ブリーフィングで「少女像という呼称とは別途に、元慰安婦の名誉と尊厳回復、そして心の傷の治癒を意味する慰安婦合意の目的に忠実にすることが重要だ」とし、このように述べた。



これを前に、菅義偉官房長官は去る3日、「慰安婦像と呼ぶことが、少女像より理解し易い」と明かした。



「慰安婦少女像」と呼ぶことで、「少女が慰安婦だった」との認識が広まることを避けるため、「慰安婦像」という呼称を使用する案が一部で提起されていた。



関連記事

”少女像問題”で冷え込む日韓関係… 日中韓首脳会談は「しばらく保留」か=日本メディア報道

日本人の約8割が「韓国、信用できない」と回答…冷え込む日韓関係

菅官房長官、韓国総選挙受け「与野関係なく”日韓関係”の重要性を認識」

日本進出した韓国企業、ビジネスに影響を与える最も大きな変化要因に「日韓関係」

朴大統領、慰安婦問題合意に「新たな日韓関係を希望」

最終更新: 2/8(水) 11:01

WoW!Korea





Yahoo!検索で調べてみよう

ブリーフィング慰安婦少女像 日本菅義偉

Yahoo!ニュース公式アプリ

Yahoo!ニュース オリジナル









コメント

Facebook

非表示



読み込み中…

※コメントは個人の見解であり、記事提供社と関係はありません。



あなたにおすすめの記事



「助けが必要?」 客室乗務員、人身売買される少女を救出

BBC News2/7(火) 13:12

米サンフランシスコで「慰安婦碑」設置の準備作業が最終段階に

中央日報日本語版2/8(水) 14:13

日本と通貨スワップ中断の韓国、豪州と2倍に拡大

中央日報日本語版2/8(水) 14:42



京都市伏見区の新築マンション

Yahoo!不動産

Yahoo! JAPAN広告



宿泊業界大混乱、中国の団体旅行客はどこへ消えた?

JBpress2/7(火) 6:20



自民党の二階俊博幹事長「長嶺駐韓大使の帰任は早い方が良い」

ハンギョレ新聞2/8(水) 6:54



支持率4% 韓国で何が起きているのか?〈dot.〉

dot.2/8(水) 7:00



南シナ海で米と衝突なら「双方が敗者に」 中国外相

AFP=時事2/8(水) 13:05

韓国の救いなき「反日ポピュリズム」 --- 池田 信夫

アゴラ2/7(火) 16:40



腰の不調でお困りなら/京都

村瀬鍼灸整骨院

Yahoo! JAPAN広告



使ったら戻れなくなる。都道府県ニュースが大好評の人気アプリ

Yahoo!ニュース(PR)

日本、CNNの慰安婦報道に「強制連行の記録ない」

中央日報日本語版2/8(水) 8:01



オバマ氏、「童心に返り」バカンス満喫 ブランソン氏所有の島で

AFP=時事2/8(水) 7:13



電子たばこの安全性、従来のたばこよりはるかに高い=英研究

ロイター2/8(水) 9:18



韓国勢が強かった「ハッカー世界大会」 日本のレベルは

デイリー新潮2/8(水) 5:58



移民22人、極寒のなか米国から歩いてカナダへ 入国禁止令を懸念

AFP=時事2/8(水) 11:07



食習慣に関するアンケートのお願い

サントリー

Yahoo! JAPAN広告



韓国人48%「平昌五輪に関心がある」

中央日報日本語版2/8(水) 14:15

韓経:中国、また韓国産化粧品に輸入不許可

中央日報日本語版2/8(水) 13:18



「イヴァンカ・トランプ」不買運動が拡大、ネット販売でも取り扱い中止

Forbes JAPAN2/6(月) 15:30



米国は、南シナ海巡る歴史を勉強し直すべき=中国外相

ロイター2/8(水) 11:30

【社説】少女像が与えた在日同胞の苦痛も思いやるべき

中央日報日本語版2/8(水) 8:37



男の衰えが!活力が凄い

正官庄 紅参の強健力

Yahoo! JAPAN広告



なぜカナダ首相はトランプ大統領が拒んだ外国人を受け入れるのか?

HARBOR BUSINESS Online2/7(火) 9:10

韓国は「とても大切な国」=東亜日報インタビュー―安倍首相夫人

時事通信2/7(火) 18:27



日本の慰安婦像問題対抗策で韓国「これ以上ケンカできない」

NEWS ポストセブン2/6(月) 7:00



シリア刑務所で1万人以上が絞首刑に アムネスティー報告

BBC News2/7(火) 15:08

「駐日大使も帰国を」 韓国最大野党が主張

産経新聞2/8(水) 7:55



賢いカードローンの選び方/提携

即日人気キャッシング

Yahoo! JAPAN広告



駐韓大使復帰しない場合は駐日大使も帰国を=韓国最大野党

聯合ニュース2/7(火) 11:13



韓国新大統領が日本を「捨てる」日

文春オンライン2/3(金) 7:00



韓国最大野党、駐韓日本大使が復帰しない場合は駐日大使も帰国を…外交部に要請

WoW!Korea2/7(火) 14:21



三橋貴明氏「日本経済復活のため、中国は不要と断言せよ」

NEWS ポストセブン2/7(火) 16:00



「仏像返そう」韓国メディアが突然まともになるも慣れぬ文章

NEWS ポストセブン2/8(水) 11:00



関西のお部屋探しは積和不動産関西MAST

積和不動産関西MAST

Yahoo! JAPAN広告



旧正月連休、勤務後に脳出血で亡くなった機関士のカバンには…

ハンギョレ新聞2/3(金) 9:52

自民党幹事長「駐韓大使の帰任、早い方が良い」

中央日報日本語版2/8(水) 8:37



それでも韓国と仲良くしないとダメなのか? 「経済」「観光」「安保」のメリットは…

デイリー新潮2/6(月) 8:00

「駐日大使召還」検討を=一時帰国長期化を批判―韓国野党幹部

時事通信2/7(火) 11:48



動物保護施設の獣医、安楽死の薬を自分に注射 台湾

BBC News2/7(火) 15:46



新金利!年1.7%〜17.8%

オリックス銀行カードローン

Yahoo! JAPAN広告

16年の米貿易赤字、日本2位に=総額は3年連続増

時事通信2/7(火) 23:00



アフガンの最高裁判所で自爆攻撃、少なくとも20人死亡

AFPBB News2/8(水) 8:41



「6歳で従軍」で大炎上! 10億人が視聴する中国共産党「洗脳番組」のデタラメ

デイリー新潮2/3(金) 15:30

韓国外交の漂流はいつまで続く?

Wedge2/8(水) 12:12



(朝鮮日報日本語版) ティラーソン氏、慰安婦合意・GSOMIAを評価=韓米外相電話会談

朝鮮日報日本語版2/8(水) 9:54





ニューストップ

国内

国際

経済

エンタメ

スポーツ

IT・科学

ライフ

地域

コンテンツ一覧

ニュースを検索

検索

表示モバイルパソコン

ryuijuinさん

Yahoo!ニュース Yahoo! JAPAN

プライバシー 規約 ステートメント 著作権

特商法の表示 利用明細 ヘルプ

(C) AISE Inc.

(C) Yahoo Japan

Yahoo!ニュース

アプリで開く