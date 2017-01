https://www.youtube.com/watch?v=fhTzpHTvCUo&feature=share





CLOUDY HEART





歌:氷室京介 作詞:氷室京介 作曲:氷室京介



作り笑いが歪む 長い月日が終わる

胸にしみるのはイヤネ こりゃ何?

軽いはじまりだけど 割と長くなったし

お体だけはどうぞ大事に…



そうネ終わりは あたり前の様にくるものだし

しかたないゼはしゃいでた あの日にサラバ



バカバカしいけど俺 周りの奴に言われ

オマエと居るの悩んでたもの

あんな風でつづくならきっと皆 そう幸せ

今頃気づいちゃって つらいぜ



気の向くまま 過ごしてた二人だからそう

終わる事感じてた 割にミジメネ

いつも一緒 何をするにでも 二人だった

あんな日は もう二度と来ない様な気がして



※HONEST LOVE 傷つけてばかりだったけど

HONEST LOVE オマエだけを愛してた

CLOUDY HEART 傷つけてばかりだったけど

CLOUDY HEART オマエだけを愛してた※



気の向くまま 過ごしてた二人だからそう

終わる事感じてた 割にミジメネ

いつも一緒 何をするにでも アイツだった

あんな日は もう二度と来ない様な気がして



(※くり返し)



傷みにからまる純情

愛も凍えるようなエンディング

SO MANY あふれ出る MEMORYに

NEVER SAY GOOD BYE





CLOUDY HEART歌:氷室京介 作詞:氷室京介 作曲:氷室京介作り笑いが歪む 長い月日が終わる胸にしみるのはイヤネ こりゃ何?軽いはじまりだけど 割と長くなったしお体だけはどうぞ大事に…そうネ終わりは あたり前の様にくるものだししかたないゼはしゃいでた あの日にサラババカバカしいけど俺 周りの奴に言われオマエと居るの悩んでたものあんな風でつづくならきっと皆 そう幸せ今頃気づいちゃって つらいぜ気の向くまま 過ごしてた二人だからそう終わる事感じてた 割にミジメネいつも一緒 何をするにでも 二人だったあんな日は もう二度と来ない様な気がして※HONEST LOVE 傷つけてばかりだったけどHONEST LOVE オマエだけを愛してたCLOUDY HEART 傷つけてばかりだったけどCLOUDY HEART オマエだけを愛してた※気の向くまま 過ごしてた二人だからそう終わる事感じてた 割にミジメネいつも一緒 何をするにでも アイツだったあんな日は もう二度と来ない様な気がして(※くり返し)傷みにからまる純情愛も凍えるようなエンディングSO MANY あふれ出る MEMORYにNEVER SAY GOOD BYE