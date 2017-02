英語の復習, 発音も

また自分の復習をします。

日本語に合うよう英単語を整序します。



(1) 彼は最前列に座っている。

the, is, row, in, he, seated, front



(2) 像が台座の上にある。

the, the, on, pedestal, mounted, statue, is



では答です。

(1) He is seated in the front row.

(2) The statue is mounted

on the pedestal.



(1) seated は

seat「座らせる, 設置する」の過去分詞で、

be seated の受け身の形で

「座っている」の意味になります。



seated の語尾の ed ( d だけの場合も)の

発音に関してですが、



seat のように最後の発音が

[ トゥ ] (無声音) の場合と、それから

[ ドゥ ] (有声音) の場合は

[ ィッドゥ ] の音になります。



無声音というのは、

いわゆるヒソヒソ話の時のように

声帯が振動しない声のことです。



そうすると、seated 全体では

[ スィーティッドゥ ] となります。



昨日の記事の

[ プチシフクス ] の語尾の後の時に

ed が [ トゥ ] の無声音になる場合と

あわせると、

あとは残りの語尾の時は

ed が全て [ ドゥ ] の発音になります。

( e ) d の発音は全部で

3パターンです。



それから、

front は以前にも出てきたように

フロントゥ ではなく

[ フラントゥ ] です。

o の部分は [ ʌ ] (口が半開きで強めにア)

です。



あと、row は「列」という意味だと

[ ロウ ] と発音しますが、



[ ラウ ] と発音すると、

「騒ぎ」とか「口論」という意味が

あるのだそうで。へー。





(2) mount は、

「乗せる, 据え付ける」の意味で、

これを受け身にして

be mounted on … で

「…の上にある」の意味です。



あと、pedestal [ ペデストオ ] は

「台座」です。





今回は、

be seated と be mounted という

受動態の形をしているけど、



訳に「〜される」が含まれない

2つを復習しました。

ではおしまい。