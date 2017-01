「固有の領土」という概念は国際法上にはない＝政府の日本ガラパゴス化計画

北方領土や竹島、尖閣諸島を「わが国固有の領土」と明記へ 学習指導要領の改訂

文部科学省が、小・中学校の次の学習指導要領の改訂で、北方領土や竹島、尖閣諸島が、わが国固有の領土であると、本文に明記する方針であることがわかった。

FNNが入手した、社会科の学習指導要領の改訂案では、北方領土や竹島、尖閣諸島の、わが国固有の領土としての位置づけを、明確に指導すべきだとする方針が示されている。

中学校の社会科の歴史的分野では、「領土の画定などを取り扱うようにし、その際、北方領土に触れるとともに、竹島、尖閣諸島の編入についても触れること」としているほか、公民的分野では、「北方領土や竹島に関し、残されている問題の、平和的な手段による解決に向けて努力していることや、尖閣諸島をめぐり、解決すべき領有権の問題は、存在していないことなどを取り上げること」としている。

これまで、学習指導要領では、領土をめぐる問題について、北方領土のみの記述や、「解説」での記載にとどまっていた。

指導要領は3月に改訂され、小学校では、東京オリンピック・パラリンピックが開催される2020年から、中学校では2021年から、全面実施される予定。





「後方支援」とか「駆けつけ警護」を表す英語が存在しない、つまり、国際的にはない概念で日本人だけがあると思っているものが世の中には存在しますが、「固有の領土」という概念も諸外国には存在しないようです。









国会ではこういう答弁がされたことがあります。





固有の領土」とはどういう意味か









平成十七年十月二十八日提出 質問第三九号



南樺太、千島列島の国際法的地位などに関する質問主意書



提出者 鈴木宗男



南樺太、千島列島の国際法的地位などに関する質問主意書





一 固有の領土の定義如何。

二 竹島は日本国固有の領土か。

三 尖閣列島は日本国固有の領土か。

四 北方四島は日本国固有の領土か。

五 千島列島は日本国固有の領土か。

六 日本国が一九〇五年九月五日のポーツマス条約の結果として主権を獲得した樺太の一部(以下、「南樺太」という)は日本国固有の領土か。

七 領土問題の定義如何。

八 竹島を巡る領土問題は存在するか。

九 北方四島を巡る領土問題は存在するか。

十 尖閣列島を巡る領土問題は存在するか。

十一 「南樺太」と千島列島はロシアの主権下に置かれているとの立場を政府はとっているか。

十二 外務省が発行する「われらの北方領土―二〇〇四年版―」資料編七十一頁には、二〇〇一年一月二十九日に在ユジノサハリンスク総領事館が開設された旨記されている。この関連で、十一に対する回答が、「南樺太」と千島列島はロシアの主権下に置かれているとの立場を日本政府はとっていないという場合、「南樺太」のユジノサハリンスクに日本国が在外公館を設置するということは、日本国が「南樺太」がロシアの主権下に置かれているということを承認する効果をもたらすのではないか。



右質問する。



平成十七年十一月四日受領

答弁第三九号



内閣衆質一六三第三九号

平成十七年十一月四日



内閣総理大臣 小泉純一郎



衆議院議長 河野洋平 殿



衆議院議員鈴木宗男君提出南樺太、千島列島の国際法的地位などに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出南樺太、千島列島の国際法的地位などに関する質問に対する答弁書







一について

政府としては、一般的に、一度も他の国の領土となったことがない領土という意味で、「固有の領土」という表現を用いている。



二について

竹島は、我が国固有の領土である。



三について

尖閣諸島は、我が国固有の領土であり、現に我が国はこれを有効に支配している。



四について

択捉島、国後島、色丹島及び歯舞群島の北方四島は、我が国固有の領土である。



五及び六について

我が国は、日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号。以下「サンフランシスコ平和条約」という。)に基づき、千島列島及び我が国が千九百五年九月五日のポーツマス条約の結果として主権を獲得した樺太の一部等(以下「南樺太」という。)に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄しており、千島列島及び南樺太は、我が国の領土ではない。



七について

政府としては、一般的に、他国との間で解決すべき領有権の問題という意味で、「領土問題」という表現を用いている。



八について

竹島をめぐる領土問題は存在する。



九について

北方四島をめぐる領土問題は存在する。



十について

尖閣諸島をめぐる領土問題は存在していない。



十一及び十二について

ユジノサハリンスクを州政府所在地とするソビエト社会主義共和国連邦及びこれを承継したロシア連邦の行政区画であるサハリン州は、我が国企業が参加する大規模資源プロジェクトの実施等により多数の邦人が進出する等、邦人保護等の領事事務の必要性が高まっていた。政府としては、我が国がサンフランシスコ平和条約に基づき、千島列島及び我が国が千九百五年九月五日のポーツマス条約の結果として主権を獲得した南樺太に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄しており、その帰属についての見解を述べる立場にないこと、我が国がこれらの地域についてサンフランシスコ平和条約に基づきすべての権利、権原及び請求権を放棄して以降、ソビエト社会主義共和国連邦及びこれを承継したロシア連邦が継続的に現実の支配を及ぼしており、これに対してロシア連邦以外のいかなる国家の政府も領有権の主張を行っていないこと等を踏まえ、千島列島及び南樺太を含む地域を管轄地域とする在ユジノサハリンスク日本国総領事館を設置したものである。













外務省 国際法局. 参事官 山上 信吾 氏.は日本外交協会でこのように述べています(平成 24 年 10 月 29 日 於日本記者クラブ).

「第一の『固有の領土』という表現についてですが、 これは法律的な概念ではありません。英語に訳せば inherent part of the territory of Japanとなります が、このinherentが国際法上確定した意味を持って いるわけではありません。日本政府は、『一度も他国の領土になったことはない』という意味において使 っております。したがって択捉・国後・色丹・歯舞 の北方四島についても固有の領土といっていますし、 竹島についても、尖閣諸島についても同様です」









つまり、「固有の領土」と主張したことで国際法上確定した意味がない。日本政府が便宜的に「一度も他国の領土になったことはない」という意味で使っているに過ぎないということです。



ところで、経緯はどうであれ(ソ連が日ソ不可侵条約を一方的に破棄した云々)、日本とロシアは未だ「平和条約」を締結していません。

平和条約締結をもって、国際法上は「終戦」したとされますから、日本とロシアの関係は朝鮮戦争休戦中の韓国と北朝鮮とさほど違いがないことになります。当然のことながら、領土が確定しなかれば、休戦は困難であるので、北方領土問題が解決しなければ、日本とロシアは「平和条約」を締結できないということになります。安倍ちゃんが日ロ間には未だ平和条約がない「異常な状態」といっていますが、北方領土問題解決と平和条約締結はセットであるというのが普通の国際的な概念でしょう。





さて、「一度も他国の領土になったことはない」というのは島国の日本だからする発想のようで、中国は統治する民族がころころ変わっていますし、ヨーロッパでも領土問題は今も昔も絶えません。こんな状態なので国際法上には「固有の領土」という概念はないのでしょう。





さらに、沖縄はかつて「琉球国」という立派な「独立国」でしたから、沖縄は日本の「固有の領土」つまり日本政府がいう「一度も他国の領土になったことはない」という定義が怪しくなってしまいます。





そもそも「日本」というのがいったいどういう成り立ちで成立したのか、私たちが大和朝廷が勢力を広げていって、次第に領土を拡大していったのを「日本史」だとみるのであれば、北海道が日本固有の領土ということすら疑念を持たざるを得ません。





日本でしか通用しない概念を教科書に載せて、日本をガラパゴスにしたいのでしょうかね?この国の政府は・・・。