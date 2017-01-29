受験合格、節分には縁起の良い【厄除け開運のお香】





さぁ閉じてもう、終わってしまう前にお好きな入口にどうぞお入りください。



福の神、お多福、福与か。



平坦な左側はいかが？

受験合格、節分。人生の歩みの大事な節目。さぁ閉じてもう、終わってしまう前にお好きな入口にどうぞお入りください。福の神、お多福、福与か。平坦な左側はいかが？



入口までとそれからの・・・見通しを立てよう！



そしてどの出口から出ますか？



それとも・・・気にしないなら、効率やご都合でお好きな入口からお入りなさいませ！



門戸自由、烏合で木が本に成り実るだろうか・・・ 気にする？気にしない？



お参りには、神様に好まれるよう香りのオーラを仕込んでから。



昨日は旧正月。歩みの一歩目が大切。



あなたなら・・・ ご家族は・・・ 他人は・・・ 角いでて口角上がる。



秘密のみ教え、般若。



神様にお願いする前に何ができるかが大切。



節分、受験合格には、縁起の良いお釈迦様も立ちあがり七歩んだ神仏お好み甘茶。



甘茶のお香、品質にもう合格している【厄除開運あまちゃ香】をおすすめ致します。



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神仏お好み甘茶のお香、甘茶香製造元



淡路梅薫堂株式会社

兵庫県淡路市江井2845-1

電話 0799-86-0065

FAX 0799-86-0224

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