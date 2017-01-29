お線香とお香

香りの属性オーラ、お線香とお香。毎日同じだと仏様は飽きられ、自身は慣れる。囚われると潤いの動きなくして腐ってしまう。

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受験合格、節分には縁起の良い【厄除け開運のお香】

受験合格、節分。人生の歩みの大事な節目。

さぁ閉じてもう、終わってしまう前にお好きな入口にどうぞお入りください。

福の神、お多福、福与か。

平坦な左側はいかが？

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入口までとそれからの・・・見通しを立てよう！

そしてどの出口から出ますか？

それとも・・・気にしないなら、効率やご都合でお好きな入口からお入りなさいませ！

門戸自由、烏合で木が本に成り実るだろうか・・・ 気にする？気にしない？

お参りには、神様に好まれるよう香りのオーラを仕込んでから。

昨日は旧正月。歩みの一歩目が大切。

あなたなら・・・ ご家族は・・・ 他人は・・・ 角いでて口角上がる。

秘密のみ教え、般若。

神様にお願いする前に何ができるかが大切。

節分、受験合格には、縁起の良いお釈迦様も立ちあがり七歩んだ神仏お好み甘茶。

甘茶のお香、品質にもう合格している【厄除開運あまちゃ香】をおすすめ致します。

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神仏お好み甘茶のお香、甘茶香製造元

淡路梅薫堂株式会社
兵庫県淡路市江井2845-1
電話 0799-86-0065
FAX 0799-86-0224
URL http://www.awaji-baikundo.com/

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