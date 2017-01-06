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【正社員1月】青葉建設株式会社」】
山形県鶴岡市「下池」
ラムサール条約に登録。
一つの素顔。
17.1.06
|正社員募集
|青葉建設株式会社
|鶴岡市三千刈字藤掛113-5
|tel090-6221-3689
|職種
|建築施工管理、土木施工管理
|一般土木作業員
|重機オペレーター
|資格
|経験3年以上
|給与
|176,000円〜247,000円
|時間
|8：00〜17：00
|休日
|日曜、祝日、他第2・4土曜
|待遇
|社保完備
|応募
|電話連絡の上、履歴書
| ご持参下さい
|社員募集
|株式会社 斎藤板金工業所
|〒997-0012 鶴岡市道形字二ツ屋64-1
|tel0235(24)5112
|職種
|建築板金業務(経験者)
|勤務
|7:40〜18:00・7：40〜17：00
|給与
|面談にて
|休日
|土、日、他当社カレンダーによる
|待遇
|社保完備、通勤手当有
|応募
|履歴書等を郵送又は持参下さい
|調理員・調理補助募集
|メフォス山形支店
|山形市城南町1-1-1霞城セントラル16Ｆ
|tel023(647)0261
| 担当／古澤
|職種
|調理全般
|勤務地
|酒田市内・鶴岡市内社員食堂
|勤務
|パート／1. 9：00〜14：00の5時間 (土日休み)
| 2. 11：30〜13：30の2時間 (土日休み)
| 3. 働ける時間帯で要相談 (土日のみ可)
|準社員／8：30〜17：10の7時間 休憩1時間有
|(土日勤務有)
|給与
|パート／1. 時給750円〜800円 2. 時給730円〜760円
|準社員／135,000円〜180,000円
|休日
|月8日、シフト制
|正職員(介護職員・看護職員)募集
|社会福祉法人みのり福祉会
|特別養護老人ホーム ソラーナ
|庄内町南野字北野100-2
|tel0234(44)2011
|◆介護職員
|給与
|154,500円〜194,500円
|時間
|1. 6：45〜15：45
|2. 10：00〜19：00
|3. 21：55〜 6：55
|◆看護職員
|給与
|203,500円〜243,000円
|時間
|1. 7：30〜16：30
|2. 8：30〜17：30
|3. 9：30〜18：30
|休日
|当社カレンダーによる 月10日位
|待遇
|各種保険完備、通勤手当有
|応募
|電話連絡の上、履歴書ご持参下さい
|パート看護職員同時募集
|●7：30〜18：00の間で4時間程度
|●時給1,000円〜1,200円
お仕事ありましたかのお、
求人タイムス山形でのお。
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