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【正社員1月】青葉建設株式会社」】

【正社員1月】青葉建設株式会社」】



山形県鶴岡市「下池」
ラムサール条約に登録。
一つの素顔。
17.1.06
正社員募集
青葉建設株式会社
鶴岡市三千刈字藤掛113-5
tel090-6221-3689
職種建築施工管理、土木施工管理
一般土木作業員
重機オペレーター
資格経験3年以上
給与176,000円〜247,000円
時間8：00〜17：00
休日日曜、祝日、他第2・4土曜
待遇社保完備
応募電話連絡の上、履歴書
　ご持参下さい

社員募集
株式会社　斎藤板金工業所
〒997-0012　鶴岡市道形字二ツ屋64-1
tel0235(24)5112
職種建築板金業務(経験者)
勤務7:40〜18:00・7：40〜17：00
給与面談にて
休日土、日、他当社カレンダーによる　　　
待遇社保完備、通勤手当有
応募履歴書等を郵送又は持参下さい

調理員・調理補助募集
メフォス山形支店
山形市城南町1-1-1霞城セントラル16Ｆ
tel023(647)0261
　　　　担当／古澤
職種調理全般
勤務地酒田市内・鶴岡市内社員食堂
勤務パート／1.　9：00〜14：00の5時間　(土日休み)
　　　　　2.　11：30〜13：30の2時間 (土日休み)
　　　　　3.　働ける時間帯で要相談　(土日のみ可)
準社員／8：30〜17：10の7時間　休憩1時間有
(土日勤務有)
給与パート／1.　時給750円〜800円　2.　時給730円〜760円
準社員／135,000円〜180,000円
休日月8日、シフト制

正職員(介護職員・看護職員)募集
社会福祉法人みのり福祉会
特別養護老人ホーム　ソラーナ
庄内町南野字北野100-2
tel0234(44)2011
◆介護職員
給与154,500円〜194,500円
時間1.　 6：45〜15：45
2.　10：00〜19：00
3.　21：55〜 6：55
◆看護職員
給与203,500円〜243,000円
時間1.　7：30〜16：30
2.　8：30〜17：30
3.　9：30〜18：30
休日当社カレンダーによる　月10日位
待遇各種保険完備、通勤手当有
応募電話連絡の上、履歴書ご持参下さい
パート看護職員同時募集
●7：30〜18：00の間で4時間程度
●時給1,000円〜1,200円

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