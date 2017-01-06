

求人タイムス山形 【正社員1月】青葉建設株式会社」】





山形県鶴岡市「下池」

ラムサール条約に登録。

一つの素顔。 山形県のポスティングは鶴岡市大西町、株式会社遊眠工房 17.1.06

正社員募集 青葉建設株式会社 鶴岡市三千刈字藤掛113-5 tel090-6221-3689 職種 建築施工管理、土木施工管理 一般土木作業員 重機オペレーター 資格 経験3年以上 給与 176,000円〜247,000円 時間 8：00〜17：00 休日 日曜、祝日、他第2・4土曜 待遇 社保完備 応募 電話連絡の上、履歴書 ご持参下さい

社員募集 株式会社 斎藤板金工業所 〒997-0012 鶴岡市道形字二ツ屋64-1 tel0235(24)5112 職種 建築板金業務(経験者) 勤務 7:40〜18:00・7：40〜17：00 給与 面談にて 休日 土、日、他当社カレンダーによる 待遇 社保完備、通勤手当有 応募 履歴書等を郵送又は持参下さい

調理員・調理補助募集 メフォス山形支店 山形市城南町1-1-1霞城セントラル16Ｆ tel023(647)0261 担当／古澤 職種 調理全般 勤務地 酒田市内・鶴岡市内社員食堂 勤務 パート／1. 9：00〜14：00の5時間 (土日休み) 2. 11：30〜13：30の2時間 (土日休み) 3. 働ける時間帯で要相談 (土日のみ可) 準社員／8：30〜17：10の7時間 休憩1時間有 (土日勤務有) 給与 パート／1. 時給750円〜800円 2. 時給730円〜760円 準社員／135,000円〜180,000円 休日 月8日、シフト制

正職員(介護職員・看護職員)募集 社会福祉法人みのり福祉会 特別養護老人ホーム ソラーナ 庄内町南野字北野100-2 tel0234(44)2011 ◆介護職員 給与 154,500円〜194,500円 時間 1. 6：45〜15：45 2. 10：00〜19：00 3. 21：55〜 6：55 ◆看護職員 給与 203,500円〜243,000円 時間 1. 7：30〜16：30 2. 8：30〜17：30 3. 9：30〜18：30 休日 当社カレンダーによる 月10日位 待遇 各種保険完備、通勤手当有 応募 電話連絡の上、履歴書ご持参下さい パート看護職員同時募集 ●7：30〜18：00の間で4時間程度 ●時給1,000円〜1,200円

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