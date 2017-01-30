【パート1月】【有限会社　小川電器商会」 】

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17.1.30
|パート募集
|有限会社 小川電器商会
|鶴岡市上畑町5-27
|tel0235(22)1224
|職種
|事務、店頭接客補助
| (Ｅxcel操作可能な方)
|勤務
|10：00〜16：00
| ＊土日祝日勤務できる方
|給与
|時給760円
|休日
|水曜、他
|応募
|ハローワークの紹介状と
| 履歴書をご持参下さい
|スタッフ募集
|ママ・クリーニング小野寺よ
|本社／鶴岡市泉町7-59
|tel0235(22)6471
|職種
|1．受付スタッフ 2. 工場スタッフ
|勤務地
|1. 鶴岡市泉町・平京田・みどり町
| 千石町
|2. 酒田市東両羽町
|勤務
|1. 8：00〜19：00の間で５時間程度
| (応相談)
|2. 9：00〜15：00の間で ３時間程度
| (日・祝休み)
|給与
|時給750円より
|応募
|お気軽にお電話下さい
|パート募集
|有限会社ホテルちょっと酒田店
|酒田市十里塚字村東山南307-1
|tel0234(41)1011
|職種
|ベットメーキング、フロント
|給与
|時給726円(夜10時〜908円)
|勤務
|時間8：00〜17：00(若干名)
| 17：00〜 1：00(若干名)
|休日
|シフト制による
|応募
|電話連絡の上履歴書を
| ご持参下さい
「当社ポスティング 」
株式会社 遊眠工房 山形県鶴岡市
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