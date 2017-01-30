ポスティング専門店 【パート1月】【有限会社 小川電器商会」 】

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パート募集 有限会社 小川電器商会 鶴岡市上畑町5-27 tel0235(22)1224 職種 事務、店頭接客補助 (Ｅxcel操作可能な方) 勤務 10：00〜16：00 ＊土日祝日勤務できる方 給与 時給760円 休日 水曜、他 応募 ハローワークの紹介状と 履歴書をご持参下さい

スタッフ募集 ママ・クリーニング小野寺よ 本社／鶴岡市泉町7-59 tel0235(22)6471 職種 1．受付スタッフ 2. 工場スタッフ 勤務地 1. 鶴岡市泉町・平京田・みどり町 千石町 2. 酒田市東両羽町 勤務 1. 8：00〜19：00の間で５時間程度 (応相談) 2. 9：00〜15：00の間で ３時間程度 (日・祝休み) 給与 時給750円より 応募 お気軽にお電話下さい

パート募集 有限会社ホテルちょっと酒田店 酒田市十里塚字村東山南307-1 tel0234(41)1011 職種 ベットメーキング、フロント 給与 時給726円(夜10時〜908円) 勤務 時間8：00〜17：00(若干名) 17：00〜 1：00(若干名) 休日 シフト制による 応募 電話連絡の上履歴書を ご持参下さい

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