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【パート1月】【有限会社　小川電器商会」 】

【パート1月】【有限会社　小川電器商会」 】
●求人タイムス山形」入手先
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17.1.30
パート募集
有限会社　小川電器商会
鶴岡市上畑町5-27
tel0235(22)1224
職種事務、店頭接客補助
　　(Ｅxcel操作可能な方)
勤務10：00〜16：00
　　　 ＊土日祝日勤務できる方　
給与時給760円
休日水曜、他
応募ハローワークの紹介状と
　　　　　履歴書をご持参下さい　　

スタッフ募集
ママ・クリーニング小野寺よ
本社／鶴岡市泉町7-59
tel0235(22)6471
職種1．受付スタッフ　2.　工場スタッフ
勤務地1.　鶴岡市泉町・平京田・みどり町
　　　千石町
2.　酒田市東両羽町
勤務1.　8：00〜19：00の間で５時間程度
　　　　　　　　　　　　　　(応相談)
2.　9：00〜15：00の間で ３時間程度
　　　　　　　　　　　　　(日・祝休み)
給与時給750円より　
応募お気軽にお電話下さい

パート募集
有限会社ホテルちょっと酒田店
酒田市十里塚字村東山南307-1
tel0234(41)1011
職種ベットメーキング、フロント
給与時給726円(夜10時〜908円)
勤務時間8：00〜17：00(若干名)
　17：00〜　1：00(若干名)
休日シフト制による
応募電話連絡の上履歴書を
　ご持参下さい

「当社ポスティング　」
株式会社　遊眠工房　山形県鶴岡市
http://beauty.tyo.ne.jp/po.html
 
「全国のポスティング情報は」

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