コミミ日誌その130

(湯田川温泉の湯につかりピアノとともに育まれた8歳猫の日誌)

ピアノ教室にきてまだ一ヶ月もたっていないセイバーちゃん、ベートーベンの月光という曲を聴かせて何色かを問うプログラムは遅々として進まない。

男主人は飽きっぽく、悠長なプログラムが重荷になってきたようだ。僕コミミは全然違う。音を色で表現できないようでは、やがて伸び悩むと信じて疑わないからだ。

The Key No.673

古代の賢人に耳を傾けることにしよう。

Brahmanandam Parama Sukhadam Kevalam Jnanamurtim. ヨーガは絶対者ブラフマンへの意識が絶好調に達し、悲しみから解放され、年中の喜悦に満ちた果実を与えるものである。byseimeiwada. There takesthe form of a progressive ascent into higher levels of consciousnessculminating in the supreme state of highest God-consciousness. The state ofpermanent liberation from all sorrow and attainment of perennial Bliss is thefruit of the Yoga life and practice.