誕生花 なのはな 花言葉 快活、豊かな日々



見渡すかぎり一面に、黄色く染まる菜の花畑。日本の春を代表する風物詩でふ。

明るいこの花の生命力は、私たちをはげまし元気づけてくれます。

「 快活 」の花言葉もこの花の明るいイメージから生まれました。

ちなみに写真は、東京都中央区にある「 浜離宮恩賜庭園 」での1枚でふ。







