ある日のトランプ 〜WWEでスタナーくらう(笑)〜 アメリカのプロレス団体 WWE( World Wrestling Entertainment)。 アメリカでは、ボクシング、UFCと並ぶ 最高峰の団体。 http://www.wwe.co.jp/

日本のプロレス団体のように、幾つもあったり、 総合格闘技の色がつよいものとは違って、 エンターテイメント性がすごく強いです。

登場するレスラーは「スーパースター」と呼ばれてて、 最高のレスリング技術とともに、 かっこいいパフォーマンスを魅せてくれます。

Shawn Michaels' 25th Anniversary of WrestleMania Entrance



Rock and Hogan Confrontation 1 of 2



そんなWWEに、ドナルドトランプが登場してました!!

WWEのスター ストーン・コールド・スティーブ・オースチンに、 技を掛けられます。









メキシコとの国境に壁を作る上に、関税をかける!! こんな理不尽なことする大統領いるのか?

