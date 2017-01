こちらの続編ももうすぐ公開ですって...

たまに検索されて、このブログにアクセスされる人もいるので Filmfareさんがカジュアルなシャルマン・ジョシを載せてました。

Sharman Joshi and Elli Avram snapped on the streets of Mumbai

着ているのはSuperdry。 「極度のガソリン」ってなんやねんなんですが...。 そういえば3 Idiotsの続編なんて噂がありましたが、 その後はパッタリ。

Baahubaliは予定通りとしても 公開が近づいてきた Jollly LLB2とか Enthiran (邦題:ロボット)の続編 2.0 (2.oという表記も見かけるんですが謎)、 Tu MeriのBang Bang!の続編 Reloadedと 多分、最初から予定していなかった続編の公開が多いので ないことないかもぐらいでは期待しています。

その点、こちらはまたやるのかと脱力したのが、 今朝、みつけた Taran Adarshさんのツイート。 Taranさんのため息が聞こえてきそうですが、それは幻聴?

こちらのポスターが公開というんですが... これでMSGシリーズ4作目というカウントなのか、 Lion Heartは別カウントなのか。 MSG LION HEART-2の文字が目にしみます。

教祖様、今回は監督、主演など42の主要な役をこなしたそうです。(棒読み)

なんとなく並べてしまってシャルマン・ジョシのファンに 申し訳ない気がします。