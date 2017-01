1/13(fri.) play list〜♪

1/13(fri.)

改めて、誕生日のお祝いメッセ諸々、そして祝い酒(ゴチになりました^^)、誠にありがとうございました〜!♪

"年男"の新しい歳を幸先良くスタート出来ました〜、多謝です!!!♪

皆々様、これからも何卒よろしくお願いします〜



★昨晩(1/13 fri.)のplay list〜♪





Brinsley Schwarz/Live Favourites

『The Old Grey Whistle Test Volume 3』(DVD) ♪

Ned Doheney/Self Titled

Oily Rags/Self Titled

James Taylor/Mud Slide Slim And The Blue Horizon

Jackson Browne/The Pretender

Joni Mitchell/Mingus

Harry & Mac 『Road to Louisiana』

荒井由実 『ひこうき雲』

Nicky Hopkins/The Tin Man Was A Dreamer

山下達郎 『ADD SOME MUSIC TO YOUR DAY』

上田正樹と有山淳司 『ぼちぼちいこか』

憂歌団 『生聞59分』

Henry McCullough/Cut



昨夜on air(♪印)DVD('04/BBC Worldwide Japan BBCDVD1926)収録ライヴ映像を1曲↓

♪〜'Surrender To The Rhythm' (written by Nick Lowe)

by Brinsley Schwarz on The Old Grey Whistle Test 1973



お〜家〜!♪

何もかもが愛おしいなぁ...ぼくが最高に好きなカンジ!♪

Great Live Performance!!!♪





当店「Phoe〜be」は、今晩(1/14 sat.)通常通り営業致します!

いやぁ〜本格的冬到来...寒さ厳しくなってきましたなぁ...

ニュース映像等々でもしきりに各地の雪景色が映し出されていますが、まぁ大阪ミナミ地区は(寒いながらも)例年通りまだしれてるかも...



そんな1月半ば週末土曜日の夜、ここはひとつ、リニューアルでなかなか開放感のある店内空間となった新しい当店にて、エエ音諸々とジャンジャン呑りまショ〜!♪

旨い"アテ"も色々ご用意しています〜。



また新年会など各種宴会や打ち上げ諸々でのご用命もお気軽にどうぞ〜。

ある程度の団体様も受け入れ可能です^^



皆様のご来店お待ちしています〜♪