¥¸¥§¥Í¥ê¡¼¥Î My FAVORITE ONE 3DAYS JACK ­¡

楽しいアロマセラピーの鎌倉「香りの教室」です。



今日は、先週末に新宿伊勢丹で行われた「ジェネリーノ My FAVARITE ONE 3DAYS JACK」のお話。



こんな風に食器をセットしたり

お料理の写真は私働いていたので、残念ながらなし(TT)

ニンジン切ったり、出来上がりを盛りつけてお客様にお出ししたり・・と頑張りました!

伊勢丹さんのキッチンスタジオってキラキラ✨していて素敵です。



お疲れ様、しーちゃん。楽しかったよ。

