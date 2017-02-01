2/1（水）今日は何の日？

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成人病予防週間、テレビ放送記念日、
省エネルギーの日（毎月）
はこだて冬・フェスティバル（〜14日）、
千歳・支笏湖氷涛祭り（〜14日）
▲前年に制定された大宝律令が施行される(702)
▲ゾラ、モーパッサンらを集めた、パリのゴンクール邸での文学サロンが開かれる(1885)
▲「国民新聞」が創刊(1890)
▲東京〜大阪間電話開通(1899)
▲韓国統監府開庁、
伊藤博文が初代総監に (1906)
▲日本ビクター、洋楽レコードを発売 (1928)
▲日本共産党機関紙「赤旗」が創刊(1928)
▲日本軍、ガダルカナルより撤退(1943)
▲ラジオ番組「英語会話」始まる(1946)
▲ＮＨＫテレビ本放送開始。番組内容は、午後2時「道行初音旅」、3時半「オペラよもやま話」、6時半「四つの星座」、7時半「今週の明星」、8時「漫才」、8時15分「現代舞踏」。初放送当日の受信契約数は868、受信料は月額200円。大学卒の初任給が8000円くらいの時代に国産の14インチＴＶは17万円(1953)
▲マリリン・モンロー初来日。元ニューヨーク・ヤンキースのジョー・ディマジオと新婚旅行。同年10月には、精神的虐待を理由にジョーと離婚すると発表(1954)
▲エジプトとシリアがアラブ連合共和国となる
(1958)
▲日本教育テレビ（のちのＮＥＴ、テレビ朝日）が開局(1959)
▲東京丸の内に日本初の地下駐車場開設(1960)
▲中央公論社社長邸が
右翼少年に襲われる(1961)
▲浅間山爆発(1973)
✨誕生✨
クラーク・ゲーブル(俳優1901)
沢村栄治(プロ野球選手1917)
今井通子(登山家1942)
吉村作治(大学教授1943)
山本譲二(歌手1950)
井沢元彦(作家1954)
中村雅俊(俳優1951)
黒田アーサー(俳優1961)
布袋寅泰(歌手1962)
✨誕生花✨ さくら草 (Primrose)
✨花言葉：✨ 若い時代と苦悩
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