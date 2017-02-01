2/1（水）今日は何の日？



省エネルギーの日（毎月）

はこだて冬・フェスティバル（〜14日）、

千歳・支笏湖氷涛祭り（〜14日）



▲前年に制定された大宝律令が施行される(702)

▲ゾラ、モーパッサンらを集めた、パリのゴンクール邸での文学サロンが開かれる(1885)

▲「国民新聞」が創刊(1890)

▲東京〜大阪間電話開通(1899)

▲韓国統監府開庁、

伊藤博文が初代総監に (1906)

▲日本ビクター、洋楽レコードを発売 (1928)

▲日本共産党機関紙「赤旗」が創刊(1928)

▲日本軍、ガダルカナルより撤退(1943)

▲ラジオ番組「英語会話」始まる(1946)

▲ＮＨＫテレビ本放送開始。番組内容は、午後2時「道行初音旅」、3時半「オペラよもやま話」、6時半「四つの星座」、7時半「今週の明星」、8時「漫才」、8時15分「現代舞踏」。初放送当日の受信契約数は868、受信料は月額200円。大学卒の初任給が8000円くらいの時代に国産の14インチＴＶは17万円(1953)

▲マリリン・モンロー初来日。元ニューヨーク・ヤンキースのジョー・ディマジオと新婚旅行。同年10月には、精神的虐待を理由にジョーと離婚すると発表(1954)

▲エジプトとシリアがアラブ連合共和国となる

(1958)

▲日本教育テレビ（のちのＮＥＴ、テレビ朝日）が開局(1959)

▲東京丸の内に日本初の地下駐車場開設(1960)

▲中央公論社社長邸が

右翼少年に襲われる(1961)

▲浅間山爆発(1973)



✨誕生✨

クラーク・ゲーブル(俳優1901)

沢村栄治(プロ野球選手1917)

今井通子(登山家1942)

吉村作治(大学教授1943)

山本譲二(歌手1950)

井沢元彦(作家1954)

中村雅俊(俳優1951)

黒田アーサー(俳優1961)

布袋寅泰(歌手1962)



✨誕生花✨ さくら草 (Primrose)



✨花言葉：✨ 若い時代と苦悩



成人病予防週間、テレビ放送記念日、省エネルギーの日（毎月）はこだて冬・フェスティバル（〜14日）、千歳・支笏湖氷涛祭り（〜14日）▲前年に制定された大宝律令が施行される(702)▲ゾラ、モーパッサンらを集めた、パリのゴンクール邸での文学サロンが開かれる(1885)▲「国民新聞」が創刊(1890)▲東京〜大阪間電話開通(1899)▲韓国統監府開庁、伊藤博文が初代総監に (1906)▲日本ビクター、洋楽レコードを発売 (1928)▲日本共産党機関紙「赤旗」が創刊(1928)▲日本軍、ガダルカナルより撤退(1943)▲ラジオ番組「英語会話」始まる(1946)▲ＮＨＫテレビ本放送開始。番組内容は、午後2時「道行初音旅」、3時半「オペラよもやま話」、6時半「四つの星座」、7時半「今週の明星」、8時「漫才」、8時15分「現代舞踏」。初放送当日の受信契約数は868、受信料は月額200円。大学卒の初任給が8000円くらいの時代に国産の14インチＴＶは17万円(1953)▲マリリン・モンロー初来日。元ニューヨーク・ヤンキースのジョー・ディマジオと新婚旅行。同年10月には、精神的虐待を理由にジョーと離婚すると発表(1954)▲エジプトとシリアがアラブ連合共和国となる(1958)▲日本教育テレビ（のちのＮＥＴ、テレビ朝日）が開局(1959)▲東京丸の内に日本初の地下駐車場開設(1960)▲中央公論社社長邸が右翼少年に襲われる(1961)▲浅間山爆発(1973)✨誕生✨クラーク・ゲーブル(俳優1901)沢村栄治(プロ野球選手1917)今井通子(登山家1942)吉村作治(大学教授1943)山本譲二(歌手1950)井沢元彦(作家1954)中村雅俊(俳優1951)黒田アーサー(俳優1961)布袋寅泰(歌手1962)✨誕生花✨ さくら草 (Primrose)✨花言葉：✨ 若い時代と苦悩