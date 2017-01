江戸の素の伝か、あの「でんでん」さんとは違いますよ。

国会劇ですから振り仮名付き答弁原稿を前もって確認などしませんが、この方はそんな幼稚な日本政府の秘密も持っています。

強力な暗号化ソフトを入れただけの “ クリーン ” な MacBook Air に 1 通のメッセージが届く。仲介人からだ。「予定変更。午後 1 時までに***ホテルのロビーへ。本を 1 冊持って ES を待て」

ES とはエドワード・スノーデンのことだ。世界中で最重要指名手配を受けている男。およそ 9 カ月にわたり、筆者はスノーデンへのインタヴューを試みてきた。会見をセッティングしてくれそうな少数の協力者に会うために世界中を駆け回った。ベルリンとリオデジャネイロには 2 回、ニューヨークへは数えきれないほど。「なぜスノーデンは何十万件ものトップシークレットをリークし、合衆国政府による膨大な国内監視プログラムを白日の下にさらそうとしたのか?」という疑問への答えを求めていた。

PROFILE

JAMES BAMFORD ︱ジェイムズ・バムフォード|米国情報機関、特に NSA 専門のジャーナリスト。かつてアメリカ海軍在籍時に、 NSA に配属された経歴をもつ。著書に『 The Shadow Factory : The Ultra-Secret NSA from 9/11 to the Eavesdropping on America 』がある。

スノーデンの弁護士からメールが届いたのは 5 月だった。スノーデンがモスクワで会ってくれるという。事件について話を聞けるのは数週間のうち 3 日間。これはスノーデンが 2013 年 6 月にロシアに入国して以来、ジャーナリストと一緒に過ごす時間としては最長になる。しかし、会見の詳細はいまだ謎に包まれていた。いつ、どこでスノーデンに会うかもわからぬまま、モスクワの地に降り立った。そしていま、ようやく条件が整ったのだ。

いま泊まっているのはホテル・メトロポール。革命以前のアール・ヌーヴォー様式の、砂色の風変わりなモニュメントだ。皇帝ニコライ 2 世の時代に建てられ、 1917 年にボリシェヴィキが権力を掌握してからはソヴィエト第 2 院として使用された。レーニンが支持者たちに大演説を打ったのもこのホテルのレストランである。現在、ホテルの壁にはレーニンの肖像をかたどったプレートが飾られている。隣の街区には新時代のロシアの象徴ともいえるベントレーやフェラーリの代理店や、ハリー・ウィンストンやショパールといった高級宝石店があり、レーニンはそれらから目をそらしているように見える。





正しい目的に

かなうならば

喜んで刑務所に

入ろうと

政府に言いました。

自分のことより

国のほうが大切です。

わたしは、自分がスノーデンにある種の共感を抱いていることを告白すべきだろう。彼と同様、筆者も米国家安全保障局( NSA )のハワイ支局に配属されていた。ヴェトナム戦争中の 3 年間の海軍現役勤務の一環だった。任務期間中、米国市民への違法な盗聴を含むある計画を偶然知り、ロースクール在学中に NSA を告発した。チャーチ委員会に先立つ非公開審判でその計画について証言したこともある。チャーチ委員会とは 1970 年代に米国諜報機関の腐敗を全面的に改革したことで知られる、議会の調査委員会だ。

そうしたこともあって、ロースクール卒業後、 NSA に関する本を書こうと決意した。スパイ防止法違反で告訴してやる、と脅迫も受けたが、筆者の場合、それらの脅しには根拠がなく、また実行されることもなかった。スパイ防止法は 1917 年に成立し、スノーデンへの告訴もこの法に基づいている。その後、 NSA についての本をさらに 2 冊上梓し、同時に『 WIRED 』を含む多くの雑誌記事(『 WIRED 』日本版 VOL.9 に掲載された NSA のデータセンターの記事)や書評、論説、ドキュメンタリーも執筆している。