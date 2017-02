昨年10月より1000枚限定で無料配布されたシングル『LOVE SONG』が瞬く間に配布終了!12月24日のクリスマスイブには池袋RUIDO K3にて無料単独公演「聖夜〜eve〜」も大盛況!

そんな話題沸騰中のラミエルが初の全国流通盤シングルをリリース!

























特殊紙ジャケ仕様でリリースされる今作はリード曲「with you」を含む全4曲を収録。

そして5月19日より名古屋を皮切りにラミエル&バラライカ無料2MAN TOUR「Beauty & Beast」を敢行!2017年7月17日には渋谷REXにてレコ発記念単独公演「I'll be 〜with you〜」が決定している。



ラミエル 『with you』リリックPV

02.22発売 [SRR-001] CD \1,620(tax in)

ラミエル『with you』





































★オリジナル特典:アーティストコメントDVD★

【収録内容】

1.with you

2.happy day

3.jealous

4.eve