|
¡ÖÌÜ¤¼¤¤¤¿¤¯¥¿¥¤¥à¡×.. ¡Ö¥Õ¥¡¥é¥ó¡×¥Ñ¥¯¡¦¥½¥¸¥å¥óX¥Ñ¥¯¡¦¥Ò¥ç¥ó¥·¥¯X¥Á¥§¡¦¥ß¥ó¥Û¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯
¡Ö¥Õ¥¡¥é¥ó¡Ê²Öûú¡Ë¡×ÆÃÊÌ¤Ê¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤Î¸½¾ì¤¬Âª¤¨¤é¤ì¤¿¡£
KBS2TV·î²Ð¥É¥é¥Þ¡Ö¥Õ¥¡¥é¥ó¡Ê²Öûú¡Ë¡×¡Ê±é½Ð¥æ¥ó¡¦¥½¥ó¥·¥¯/µÓËÜ¥Ð¥¯¥¦¥ó¥è¥¦¥ó/À©ºî¥®¥ã¥é¥ê¡¼Ê¸²½»º¶ÈÀìÌç²ñ¼Ò¡¢¥ª¥Ü¥¤¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ë¤¬¥¥é¥¥é¤Èµ±¤¯ÀÄ½Õ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤¿¤Ã¤×¤êÆþ¤ì¤Æ½Ð¤·¤Æ¤ªÃã¤Î´Ö¸Þ´¶ËþÂ¥É¥é¥Þ¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢¡ÖÀÄ½Õ¥±¥ß¡×¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¡Ö¥Õ¥¡¥é¥ó¡×¤ÎÀäÂÐ¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤»ëÄ°¥Ý¥¤¥ó¥È¤ËÈ¿±þ¤¬Ç®¤¤¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö¥Õ¥¡¥é¥ó¡×¤À¤±ÀÄ½Õ¥±¥ß¤¬ÍÆÇ°ú¤Î©¤Ã¤Æ¸«¤¨¤¿¤Î¤¬½³µÇ¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢´Ö¤â¤Ê¤¯¥Õ¥¡¥é¥ó¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Ç²ñ¤¦¥Ñ¥¯¡¦¥½¥¸¥å¥ó¡ÊÌÊ/¥½¥ÌÌò¡Ë¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥Ò¥ç¥ó¥·¥¯¡Ê»°¥á¥¯¥¸¥ç¥ó±Ø¡Ë¡¢¥Á¥§¡¦¥ß¥ó¥Û¡Ê¼é¸îÌò¡Ë¡¢Åì»û¤¿¡Ê¥Ð¥ó¥ê¥åÌò¡Ë¤ÎÌû²÷¤ÊÌ¥ÎÏ¤È³èµ¤¤ËËþ¤Á¤¿¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ²¹¤«¤¤³Ú¤·¤ß¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¡£¤³¤ì12·î31Æü¡Ö¥Õ¥¡¥é¥ó¡×¤ÎÀ©ºî¿Ø¤Ï¡¢ÀÄ½Õ¥±¥ß¤¬¥¥é¥¥éµ±¤¤¤¿½³µÇ¥·¡¼¥ó¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¥«¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥½¥¸¥å¥ó¥Ñ¥¯¡¦¥Ò¥ç¥ó¥·¥¯¤Î¿Æ¶á´¶¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¡£Áð¸¶¤Î¾å¤Ë¸þ¤«¤¤¹ç¤Ã¤ÆºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ª¸ß¤¤¤ÎÃåÉÕ¤±¤ò¿¨¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë»Ñ¡¢¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÌóÂ«¤Ç¤â¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦»÷¥Ý¡¼¥º¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿»Ñ¤Ê¤É¤ò²ð¤·¤Æ2¿Í¤Î¿È¶á¤Ç¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤ò³À´Ö¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¼ÂºÝ¤Î»£±Æ¸½¾ì¤Ç¡Ö¥¹¥¯¥é¥Ð¡¼¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿Æó¿Í¤Ï¡¢ÌÔ½ë¤ÎÃæ¤Ç¤â¾Ð¤¤¤ò¼º¤ï¤º¤Ë¡¢¤ª¸ß¤¤¤òÇÛÎ¸¤·¤Æ²¹¤«¤¤¥Ö¥í¥Þ¥ó¥¹¤ò¸Ø¼¨¤·¤¿ÏÃ¤À¡£
Â³¤¤¤Æ·àÃæ¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤¥é¥¤¥Ð¥ë¤À¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÃç¤ÎÎÉ¤¤Í§Ã£¤Ç¤¢¤ë¥Á¥§¡¦¥ß¥ó¥Û¤ÈÅì»û¤·¤¿¤Î¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤â·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡£¤·¤Ð¤é¤¯»£±Æ¤¬µÙ¤ó¤Ç¹Ô¤¯·ä¤ò¤ª¸ß¤¤¤Ë´üÂÔÌ²¤Ã»Ñ¡¢¸ª¤òÁÈ¤ó¤·¤¿¤Þ¤Þ¡¢¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÆ±¤¸·Á¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤ë»Ñ¤Ê¤É¤¬²¹¤«¤µ¤ò¾ú¤·½Ð¤¹¡£¤³¤³¤Ç¾²¤ËÅÝ¤ì¤Æ¤â¡¢±ê¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¤ò¼º¤ï¤Ê¤¤¥Á¥§¡¦¥ß¥ó¥Û¤ÎÌÜ¤Ä¤¤Ï»ëÀþ¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÃ¥¤¦¡£
»öÁ°À½ºî¥É¥é¥Þ¡Ö¥®¥ã¥é¥ê¡¼¡×¤Î»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤ÏÌÔ½ë¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¤¤¤Ä¤â¾Ð¤¤¤¬Àä¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÀÄ½Õ¥É¥é¥Þ¤Ç¤¢¤ë¤À¤±¤ËÆ±Ç¯Âå¤ÎÇÐÍ¥¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤«¤é¡£Àè¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö¥×¥ì¥Ó¥å¡¼¥Õ¥¡¥é¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö¥Õ¥¡¥é¥ó¡×ÇÐÍ¥¤¿¤Á¤Î¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤òÃÖ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ÎÃË¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤ì¤Ð»®¤¬³ä¤ì¤ë¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¤Û¤É¡£¡Ö¥Õ¥¡¥é¥ó¡×¤À¤±ÀÄ½Õ¥±¥ß¤¬µ±¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿Èë·í¤¬¤³¤ì¤Ç¤¢¤ë¡£²Ö¹¦»Ò¤ÎÇ´ÃåÀ¤¬¤¢¤ë¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¡Ö¥Õ¥¡¥é¥ó¡×¤¬¤µ¤é¤Ë´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¤³¤Îµ»ö¤Ë
>
- Yahoo!¥µ¡¼¥Ó¥¹
>
- Yahoo!¥Ö¥í¥°
>
- Îý½¬ÍÑ