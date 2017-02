ラウンジホッピング＠HKG　Jan '17 往路編

香港國際機場

乗り継ぎ時間を利用してラウンジ巡り

とりあえず乗継場から近かったこちら





CATHAY PACIFIC THE PIER First Class Lounge





真っ先にマッサージを予約 2時間待ちでした・・・ 乗継時間は5時間あるので問題なしです (笑)

で



ザ・バーで



シャンパンで喉を潤しました





ザ・パントリーを覗いたりして







ザ・リトリートのデイ・スイートで休憩











窓の外にはBAのA380がいました



途中 中抜けして

戻ってきて

ザ・ダイニングへ



アンガスビーフのハンバーガーをいただきました

で

いただいてる途中で呼び出しがあり 慌てていただいて





フットマッサージ

デイ・スイートに戻ってきたら窓の外は



エミレイツのA380が駐機中でした

その後移動したのですが

途中 中座して訪れていたのは





CATHAY PACIFIC THE PIER Business Class Lounge

新装開店後 お初です



屋台風のコーヒー・カートを見つつ奥へ



フード・ホールへ







この時はできたてのピザが供されてました

で

ヌードル・バー



キャセイのラウンジと言えばヌードル・バーですね





担々麺をいただきました

食後に

ティー・ハウスで







ジャスミン茶

後はちょいとラウンジを見学













とてもいいですね

で

最後は搭乗口に近いラウンジに





CATHAY PACIFIC THE WING First Class Lounge



シャンパン・バーで一服



なんだかJALのラウンジで呑んだのもありますね・・・





いただいたのは黄色いラベルの方〜





ヌードル・バーから搭乗口の様子がうかがえたりします

まだ余裕がありそうなので



もう一杯





この時間だとお客さんも少ないですね





さて

睡魔に襲われる前に搭乗口に行きますかね