JLC Jaeger LeCoultre Master Compressor VALENTINO ROSSI 46 Limited EditIon NEU!

46ファンにはたまらない究極の逸品ですよね、。

この度、新品が出品されました!

お値段、5999ユーロ、

値下げ交渉あり!

たまりませんなあああああああああああああ、、、、、。

Jaeger-LeCoultre Armbandchronograph Master Compressor Sondermodell 46 Valentino Rossi, Automatik, Ref. Q175847V, auf 746 Stück limitiertes Sondermodell in Edelstahl inkl. orig. Lederband m. dopp. Faltschl., Boden m. Signatur 4-fach verschr., Krone wie Drücker verschr., ab Herst. wasserd., Saphirgl., schwarzes Kontrastzifferblatt mit der Start- nummer des Motorradrennfahrers in der Mitte in Karbon, Tachymeterskala, Anz. v. Std., Min., Datum & Chronographenz., Durchmesser ca. 41 mm





U hr wird mit komplettem Zubehör übergeben!





B ox, Umkarton, Gebrauchsanweisung und Papiere!





Die Uhr wurde noch nie zuvor getragen!