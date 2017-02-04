ºîÅì¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Û¥Æ¥ë¡¡(Èþºî)¡¡­¢¡¡¡Ý²¬»³¸©Èþºî»Ô¡Ý¡¡£²£°£±£¶.£±£²¡¥£²£¹ ( ÌÚ )¡Ý£³£° (¶â

|
£²£°£±£¶.£±£²¡¥£²£¹ ( ÌÚ )¡Ý£³£° (¶â)
¡¡¡¡ºîÅì¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Û¥Æ¥ë¡¡(Èþºî)¡¡②¡¡¡Ý²¬»³¸©Èþºî»Ô¡Ý¡¡
¡¡¡¡¡¡¡Ø¡¡¥É¥¤¥Ä¤Î¿¹ Ž¸ŽÛŽ°ŽÈŽÝŽÍŽÞŽÙŽ¸¡¡(²¬»³ÇÀ¶È¸ø±à) ①¡¡¡Ý²¬»³¸©ÀÖÈØ»Ô¡Ý¡¡¡Ù¤Î¸åÊÓ¤Ç¤¹¡£
£±£²¡¥£²£¹ (ÌÚ)¡¡¡¡ÂÔ¤Á¤ËÂÔ¤Ã¤¿Í¼¿©¤Ç¤¹¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Éô²°¤Ï£³£°£¸¹æ¼¼ ¡¢ÎÙ¤Î£³£±£°¹æ¼¼ ¡¡
¡¡¥Û¥Æ¥ë¤Ëcheck in(£±£¶¡§£³£°)¸å¡¢É÷Ï¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤êÃåÂØ¤¨¤¿¤ê¤·¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤ê¤µ¤»¤ÆÄº¤¡¢»þ´ÖÍ½Ìó¤Î£±£¸¡§£°£°¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤¦¤è¤¦¤ËÉô²°¤ò½Ð¤ë¤¬¡¢ ¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È»þ´Ö¥®¥ê¥®¥ê¤Ë¤¹¤ëÊý¤Ç¡¢ ¤ÏÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ÏÃÙ¤¯¤È¤â£±£°Ê¬Á°¤Ë¤Ï¸½¾ì¤Ø¹Ô¤¯Êý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢£²¡§£±¤Ç¤¹¤«¤é£±£·¡§£µ£¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿
¡¡¥ì¥¹¥È¥é¥ó ¡È¥Ü¥ë¥È¡¦¥Ü¥Ì¡¼¥ë¡É ¤ËÃå¤¯¤È¡¢Â©»ÒÉ×ÉØ ¤Ï¤â¤¦ÀÊ¤ËÃå¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡²Ç¤µ¤ó ¤ÎÆâ½õ¤Î¸ù¤«¤Ê¤È¤â»×¤Ã¤¿¤ê¡¢·ëº§¤·¤ÆÂ©»Ò ¤âÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È¤â¡¢°ìÀ£¤·¤¿¹ÔÆ°¤ËÌÜ¤¬¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¡(¿Æ¤Î»Ò¤Ø¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤¹ÔÆ°¤ÎÊÑ²½¤Ë¶Ã¤¯´ò¤·¤¤½Ö´Ö¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í)¡¡¡¡
¡¡¥Ü¡¼¥¤¤µ¤ó¤«¤é¿©»ö¤ÎÎ®¤ì¤ÎÀâÌÀ¤¬¤¢¤ê¡¢
¡¡¡¡¥¦¥¨¥¤¥È¥ì¥¹¤µ¤ó¤«¤é°û¤ßÊª¤Ï¡¦¡¦¡¦¡¡¤È¡£
¡¡ ¥Ó¡¼¥ë¤È±¨Î¶Ãã¤òÍê¤ß
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÆùÎÁÍý¤ÎÁ°¤Ë ¤òÍê¤ó¤À¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¥¥ê¥ó¡Ö°ìÈÖºñ¤ê¡× ²¬»³¤Å¤¯¤ê
¡¡¡¡±¦¸ª¤Ë¡¢¡ÈÃÏ¸µ¤Î¸Ø¤ê¤ò¡¡¤ª¤¤¤·¤µ¤ËÊÑ¤¨¤Æ¡É
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡´ò¤·¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤« ÃÏ¸µ°¦
¡¡¡¡ÎÁÍý¤Ï¡¢¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Õ¥ë¥³¡¼¥¹¡Ö¥Ö¡¼¥±¡×¡¡¡¡
¡¡¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¥µ¡¼¥â¥ó¤Î¥Þ¥ê¥Í¡¡¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡ËÜÆü¤Î¥¹¡¼¥× (¥Ý¥¿¡¼¥¸¥å)
¡¡¥Ñ¥ó¤È¥é¥¤¥¹ÁªÂò¤Ç¥Ñ¥ó¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡¡¡¡
¡¡¡¡¤³¤ì¤¬³Æ¼«¤Ë±¿¤Ð¤ì¤ÆÍè¤¿»þ¡¢
¡¡¡¡¡¡ÌÜÁï¤¯¸«¤Ä¤±¤ÆÂç¤¤ÊÀ¼¤Ç
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡È¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡É ¤È¼çÄ¥¤·¤¿ Í¥µ¨¤¬µï¤¿
¡¡¡¡¡¡¡¡ºÂÀÊÇÛÃÖ¤Ï¤³¤ó¤ÊÉ÷¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢
¡¡Â¾¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤âËþÀÊ¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢
¡¡¡¡¡¡³§¤µ¤óÀÅ¤«¤Ë²ñÏÃ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ª¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
Í¥µ¨ ¤ÏÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¥Ñ¥ó¤¬Ä¯¤á¤é¤ì¤ÆÂçËþÂ
¡¡¡¡Âä¤ÈÍÆ¬³¤Ï·¤Î¥Ý¥ï¥ì¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥½¡¼¥¹¥¯¥ì¡¼¥à¥É¥Ö¥ë¥®¥Ë¥ª¥ó
¡¡¤³¤³¤éÊÕ¤ê¤Ç¡¢
¡¡¡¡¡¡¤¸¤Ã¤ÈºÂ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤¬Âà¶þ¤·¤¿¤Î¤«
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡°Ø»Ò¤«¤é¹ß¤í¤·¤Æ¤¯¤ì¤È¤»¤¬¤à¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÃÏ¤ËÃå¤¤¤¿ÅÓÃ¼¡¢¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡¡¡´ê¤¤¤¬³ð¤Ã¤Æ¡¢¤·¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤ê¤Î´é¤Ë¥«¥á¥éÌÜÀþ
¡¡¡¡ÈàÊýº¡ÊýÊâ¤²ó¤í¤¦¤È¥¦¥í¥¦¥í¡¡
¡¡°ìº¢Í·¤ó¤À¸å¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤ÎÉ¨¤¬¹¥¤¤¤Î¤«Êú¤¤«¤«¤¨¤é¤ì¤Æ¤âÊ¸¶ç¤â¸À¤ï¤º°ÂÅÈ¤Î´é¤«¡¡
¡¡¤È¡¢»£¤ë¤è¤È¸À¤Ã¤Æ¥ì¥ó¥º¤ò¸þ¤±¤ë¤È¡¢
¡¡¡¡¡¡¹¥¤¤´é¤ò»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢¤É¤¦º¡¤Î´é¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡°ìÈÖ°Â¿´¤Ê¤ªÊì¤µ¤ó¤ÎÉ¨¤Î¾å¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¿§¡¹¤ÈÂÎ¤òÆ°¤«¤·°×¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤Ê¤«¤Ê¤«¤¸¤Ã¤È¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡¼¡£
¡¡¡¡¤ª¤¤¡¢¤³¤Ã¤Á¤À¤¾¡Á
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥«¥á¥éÌÜÀþ¤è¤ê¤â
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¶½Ì£¤ò°ú¤¯¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡¡
¡¡µí¥Õ¥£¥ìÆù¤ÎÌÖ¾Æ¤
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥½¡¼¥¹¥Ð¥ó¥ë¡¼¥¸¥å¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡µ¨ÀáÌîºÚ¤Î¥µ¥é¥À¡¡
¡¡¤¢¤Þ¤ê¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Ê¤¤Í¥µ¨¤ò¸«¤Æ¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤ªÊì¤µ¤ó¤Ï¿©¤Ù¤µ¤»¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤È¤È¡¦¡¦¡¦
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¼¡¤«¤é¼¡¤Ø¤È¸ý¤Ë±¿¤Ö¥é¥¤¥¹¡¡
¡¡¡¡¤³¤Î·Ê¿§¤ò¸«¤Æ¤ë¤È¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡²æ»Ò¤Îº¡¤ÎÇ¯¤Îº¢¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¤Í¡£
Æ±¤¸ºî¶È¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¿Í¤ÏÂç¤¤¯¤Ê¤ë¡¢
¡¡¡¡Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿Â¶¤Î»Ò¤Ï¼«Ê¬¤Î»Ò¤Ë·«¤êÊÖ¤¹¡¡
¥Ç¥¶¡¼¥È¤Î¥Õ¥ë¡¼¥ÄÅº¤¨¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¥á¥í¥ó¤¬Âç¹¥Êª ¤È¤¤¤¦Í¥µ¨
¡¡¡¡¿©¤Ù¤Æ¤ë»Ñ¤Ï¡¡¼«Ê¬¤Ç¤Ï
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤Á¤ç¤Ã¤È¸«¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¥«¥á¥éÌÜÀþ¤«¡¡
¡¡àÝàê ¤¬Íè¤Æ¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¥³¡¼¥¹¤¬¤¹¤Ù¤Æ½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡Á´¤ÆÈþÌ£¤·¤¯Äº¤¤Þ¤·¤¿
¡¡¡¡¡¡¡¡µ×¤·¿¶¤ê¤Î²ÈÂ²Á´°÷¤Ç¤Î¿©»ö¤Ï¹¥¤¤¤Í
¡¡¤³¤ì¤«¤éÉô²°¤ËÌá¤Ã¤Æ»×¤¤»×¤¤¤Ë²á¤´¤·¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡ÌÀÆü¤ÎÄ«¿©¤Î»þ´Ö¤ò³ÎÇ§¸å¼«Í³¹ÔÆ°
¡¡¡¡¡¡¡¡Ãæ±û¤¬Çò¤¹¤®¤ÆÊ¬¤«¤êÆñ¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢
¡¡¡¡¡¡¿ô¿Í¤¬ºÂ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¾þ¤ê¥Ù¥ó¥Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡Îø¿ÍÆ±»Î¤¬¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤æ¤Ã¤¿¤êºÂ¤ì¤ëÍÍ¤Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÙÏ¤¨¤Æ¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¡¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î»þ¤Î¥¤¥ë¥ß¤Ï¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¨¤¯¹ë²Ú ¤Ê¤â¤Î¤À¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£¡¡
¡¡ÇäÅ¹¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¤Á¤ç¤Ã¤È¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÅÚ»ºÊª
¡¡¡¡¾®»Þ¤Çºî¤Ã¤¿¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤Ç¤·¤ç¤¦¤«
¡¡¡¡¡¡¡¡Â¶¡¹¤Î±éÁÕ¼Ô¤Î´é¤¬ÆÈÆÃ¤ÇÌÌÇò¤¤¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡ºîÅì¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Û¥Æ¥ë¤Î
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹
¡¡¤Ç¤Ï¤Ç¤Ï¡¡£±£²·î£²£¹Æü¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¡¡¤ª¤ä¤¹¤ß
¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹(^0^)/¡¡£±£²·î£³£°Æü(¶â)¡¡ºòÆü¿áÀã¤ÈÀÑÀã¤ò¸«¤¿Êý¸þ(ÀµÌÌ±ü)¤ËÆá´ô(ÆàµÁ)»³¤ò
¡¡¡¡¡¡¸«¤Þ¤·¤¿¤¬Àã±À¤ÎÃæ¤Ë±£¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤ÆÁ´¤¯¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡¡
¡¡Ä«¿©¤Ï¥Ð¥¤¥¥ó¥°·Á¼°¤Ç¤¹¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡¡¡»£¤ë¤Î¤òËº¤ì¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¿©¤Ù³Ý¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡¡
¡¡µ×¤·¿¶¤ê¤ËÀÎ¿©¤Ù¤¿¡Ö¥³¡¼¥ó¥Õ¥ì¡¼¥¯¡×¤¬²û¤«¤·¤¯
¡¡¡¡¡¡¤Ä¤¤¤Ä¤¤¤ªÂå¤ï¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡¡Åö²È¤Ï³§¡¢Ä«¤ÏÍÎ¿©¤ÎÍÍ¤Ç¡¢Â©»Ò¤ÏÁêÊÑ¤ï¤é¤ººòÌë¤«¤é¤ÎÂ³¤¤Ç¿©¤Ù²á¤®¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢Áö¤ê¤Ë¹Ô¤¯¤È¤Î»ö¡£¡¡Èà¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¤ÏÆü¡¹¤ÎÁö¤ê¤Ë¤¢¤ë
¡¡¡¡¡¡¡¡º£Æü¤Ï¤É¤¦²á¤´¤½¤¦¤È¤Î»ö¤Ç¡¢
¡¡ £´¼Ô²ñÃÌ¤ÇµÄÏÀÇìÃç (¥Û¥Æ¥ë£²³¬¤«¤é)
Å»¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤µ¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢
¡¡Êâ¤»Ï¤á¤¿Í¥µ¨ ¤Ë¡¢¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¤ªÉã¤µ¤ó¤Î½ê¤«¤é¤ªÊì¤µ¤ó¤Î½ê¤Þ¤ÇÊâ¤±¤ë¤«¤Ê
¡¡¡¡¡¡Ìµ»ö¡¢Å¾¤Ö¤³¤È¤âÌµ¤¯¡¢Ãå¼Â¤Ë°ìÊâ¤º¤Ä
¡¡¤ªÊì¤µ¤ó¤Î½ê¤Þ¤ÇÊâ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢
¡¡¡¡¡¡Èà½÷¤ÏÂ¶¤ÎËþÂ´¶¤ò
¡¡¡¡¡¡¥«¥á¥éÌÜÀþ¤Ë¡¢¤É¤¦¤À¤ÈÆÀ°ÕËþÌÌ¤À¤Ã¤¿¤í¤¦
¡¡¿Æ»Ò¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï¡¢Èù¾Ð¤Þ¤·¤¯¤Æ¹¥¤¤¤Í¡¼
¡¡Â©»Ò¤Î¤³¤È¤ò½ñ¤¯¤È¿ÆÇÏ¼¯¤Ê¤Î¤Ç¹µ¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢
¤ªÊì¤µ¤ó¤ÏÈþ¿Í¤À¤«¤éÍ¥µ¨¤âËö¤¬³Ú¤·¤ß¤À¤Í¡¼
¡¡·ò¹¯¤Ç¤¹¤¯¤¹¤¯¤È°é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬´ê¤¤¤À¤Í¡¡
¡¡¡¡ÀèÄø¤«¤é£±»þ´Ö·Ð¤Á(ÃúÅÙ£¹»þ)ÍÛ¤âÂçÊ¬¹â¤¯¤Ê¤ê¼þ°Ï¤Î·Ê¿§¤â¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÆá´ô(ÆàµÁ)»³¤ÏÀã±À¤ÎÃæ¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ØºîÅì¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Û¥Æ¥ë¡Ù¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë
¡¡¡¡¡¡¥Û¥Æ¥ë¸¼´ØÁ°¤Ëºß¤ë¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¶µ²ñ¤ÈÎø¿Í¥Ù¥ó¥Á(²¾¾Î)¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡µ¢Ï©¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È´ó¤êÆ»¤Ç¡¢ÅöÊý¤Î°Õ¸þ¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿·Á¤Ç¡¢Æá´ô(ÆàµÁ)»³Ï¼¤Ç»³¤ÎÃÏ¿Þ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤è¤¦¤È»×¤¤¡¢Æá´ô(ÆàµÁ)»³¤ÎÅÐ»³¸ýÊÕ¤ê¤Þ¤Ç¹Ô¤±¤Ð´Ñ¸÷¥»¥ó¥¿¡¼¤äÅÐ»³°ÆÆâ½ê¤¬ºß¤ë¤À¤í¤¦ÁÛÄê¤«¤é¼Ö¤òÁö¤é¤»¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´û¤ËµÙ´ÛÃæ¤Ç¤É¤¦¤Ë¤â¤Ê¤é¤ºÂà»¶¤Ç¤¹¡£¡¡
¡¡Æá´ô(ÆàµÁ)»³¤Ï»³ÄºÉô¤Ï¸«¤¨¤º¡¢
¡¡¡¡ÃæÊ¢°Ê²¼¤ÏÀÑÀã¤Ç¤È¤Æ¤âÅÐ»³¤ÏÌµÍý¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡¡¡ºÙ·¯ ¤ÏÆ»¤Î±Ø¤Ø¤Î´êË¾¶¯¤¯¡¢¾¯¤·ËÌÉô¤ò²ó¤Ã¤Æ¡ÖÆ»¤Î±Ø ¤¢¤ï¤¯¤é¤ó¤É¡×¤Ø¡£
¡¡Æ»¤Î±Ø(º¡½è¤ÏºÙ·¯¤Î¼Â²ÈÅçº¬¾¾¹¾¤Ø¤Îµ¢¾Ê»þ¤Ë»þÀÞ´ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿)¤Ç¡¢
¡¡¡¡¡¡ÌîºÚ¤ò¼ç¤Ë²ÌÊª¤âÇã¤¤µá¤á¡¢¤Ê¤Ë¤è¤êºÙ·¯¤ÎËþÂ¤¬Í¥Àè¤Ê¤Î¤Ç¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Â¶¤ì¤¬¿ë¤²¤é¤ì¤¿¸å¡¢º¡½è¤ÇÂ©»ÒÉ×ÉØ¤ÈÊ¬¤«¤ì°ìÏ©»°ÅÄ¤Ø
¡¡Åö¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¤³¤ì¤Ç½ªÎ»¤Ç¤¹¡£¡¡¡¡Ä¹¤¤ËÏË¤ê¤´Í÷Äº¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¡
¡¡¼¡²ó¤Ï¡¢¸¡Æ¤Ãæ¤Ç¤¹¡£¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤Ç¤Ï¤Ç¤Ï
¤³¤Îµ»ö¤Ë
¥³¥á¥ó¥È¡Ê0¡Ë