♪Kehlani - SweetSexySavage

前作は、その楽曲や歌唱の質の高さはもちろん大前提ではありますが、やはり同時期に注目を集めていたジェネイ・アイコやティナーシェとおおむね同じカテゴリーにあてはまる、内省的で神秘的ないわゆる「PBR&B」の世界観──早い話が「女性版のウィーケンドやパーティネクストドア」として評価された部分が大きかったように思われます。



しかしながら、結論から言ってしまうと、本作では大幅な方向転換が図られています。アッシャーやモニカ、K・ミシェルなどとの仕事で知られるポップ&オークが全面に起用されている点からもすでに明らかですが、本作の軸となるサウンドは、時折古めかしさすら感じさせる、ハードなヒップホップに振れすぎない王道のポップR&Bです。



イントロに続く"Keep On"からして、00年代のブランディを彷彿とさせるような、抑制されたアップテンポのビートをざらっとした声質で伸びやかに歌い上げる、懐かしさを覚える1曲です。先行曲"Distraction"に続く"Piece Of Mind"は、本人たちも親交があるというジョジョを思わせる粘っこい中音から力強い高音が魅力的な佳曲です。



終盤には、今度はスパニッシュギターに乗せて歌い上げる珠玉のポップバラード"Hold Me by the Heart"や、ボーナストラックを除く最終曲として感謝の意を綴る、ゴスペル風で壮大な(エイコンあたりが好きそうな)"Thank You"といった、R&Bの枠にすらあてはまらない楽曲も並びます。



とはいえ、中盤の"Not Used To It"や"Everything Is Yours"(いずれもポップ&オーク制作)、"Do U Dirty"(前作から続投のフェザーストーン制作)といった楽曲は、彼女の原点ともいえるオルタナティヴR&Bの雰囲気を十分に残していますので、決して前作までの路線を完全に捨て切ったわけでもなく、ある意味バランスが取れていると言えるでしょう。



全体としてみれば、さまざまなテイストの楽曲が並んでいますが、その印象は「散漫」よりは「カラフル」であり、何よりも「張って歌わない」という(オルタナティヴR&Bのアーティスト全般に対する)先入観を覆す、溌剌とした歌唱が非常に印象的であるため、期待を良い意味で裏切られた感があります。



そうした商業的な背景は抜きにしても、本作は、明らかに前作では見られなかったケラーニの新たな魅力を引き出すことに成功していて、非常に高品質で親しみやすい作品であると言えます。