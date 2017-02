駅長 ラーメン 好きです





















お休みのお昼は ラーメンを食べたい





















そう 思う 44の冬











こないだのお休みのお昼 ラーメン食べました



大船駅ナカにある 東京豚骨base

















あの 一風堂プロデュース



















あぁ スープ美味しい















最後まで 箸は止まらず

















大変 美味しく いただきました





















今日も素敵な1日を



















