エロツアー5th　17日目　新年1発目は当たり姫

1/1 昼までホテルにいます。 外出しようとするとレセプションで、昨日のバスタオル女性から明日 2 日はベットメイクができないと告げられます。理由を聞くと清掃員が故郷に帰るからだと。またして開いた口が塞がりません。もうホテルの艇をなしていません。反論するのも面倒くさいので聞き流します。但しタオル交換は約束を取り付けました。最低のホテルですね。もう 2 度と泊まりません。 Agoda の採点は 0 点決定です。 昼食はいつもの食堂。今日はポークカレー、ライス 2 枚、水を注文。 100 バーツ。 普通に美味しいです。 ここで壁に貼ってあるチラシに注目します。本日から営業時間が 11:00 から 00:00 までに変わります。今まではいつ行っても営業していたのですが気をつけなければなりませんね。

時間があるので、 20 年近く前のパタヤ定宿だった BAY BREEZ HOTEL を覗いてみます。 セカンドロードから少し入ったところだったので、昔はビーチから遠く不便だと感じていたのが、今では好立地のホテルです。パタヤの発展と共に感覚が変わってきていますね。 気になる金額ですが、当時はスタンダードルームで 350 バーツだったような気がします。それが今では閑散期でも 900 バーツ。繁忙期の今は 1200 バーツです。なんと 3.4 倍です。インフレとは恐ろしいものですね。もう高くて泊まれません。

その後、セントラルフェスティバル、セントラルマリーナ(旧ノースパタヤにあった BIG C です)に行って時間を潰します。

昨日エッチ出来なかったので今日は確実に抜けるソープ行きます。 ノースパタヤにある 3 件のソープをみて回りまして、その中のサバイディーに入ります。 お相手は N 嬢、 32 歳、未婚、未出産。 2,000 バーツ。この嬢、当たり姫でした。 性格抜群、ベロチュー OK 、感度良好、生フェラ OK です。残念ながらボーボーの陰毛は NG ですが、マイペンライです。

まず、浴槽に湯が貯まるまでベッド(勿論、スッポンポンです)で本当のマッサージをしてくれます。結構気持ちいい。チンコに軽く手が触れる感覚がたまりません。 続いて浴槽につかり身体を洗ってもらいます。勿論、チンコもです。優しい手つきに息子はフル勃起です。天井を向いています。 ベッドに移り彼女が攻めます。乳首を入念に舐めてくれます。その後フェラチオへ。生でした。袋もペロペロしてくれます。 今度は私が攻めます、ベロチュー OK でした。次に乳首を舌でコリコリしてみます。すると異常反応します。調子こいてさらに強く、早くしてみます。すると腰を持ち上げ絶叫しエロエロモード全開です。 この嬢、感度抜群です。やっぱり感度抜群の女性とのエッチは興奮します。 続いてクリ皮を舌でチロチロ、今度は舌で皮を剥いて直接クリをチロチロ、今度はそのまま強めにグリグリ、今度は高速モード、今度はそれと同時に指で乳首を刺激します。 N 嬢次第に乱れ方が大きくなり、最後は日本後でイクイクを連発します。ご昇天と相成りました。 ここで休ませません。すかさず正上位で挿入し高速ピストンをすると、部屋中に絶叫が響き渡ります。この声がエロイのなんの、脳が反応してしまいますが我慢です。暫く高速ピストンを続けるとイクイクを連発したので、チンコを奥まで押し込みピストンを停止させ逝かせてあげます。逝ったところで、高速ピストンを再開します。この行為をあと 2 度してあげました。 これ以上すると N 嬢に悪いので私もフィニッシュです。大量に放出できました。 とっても満足です。 N 嬢、セットレーオでした。エッチ後直ぐに彼女からありがとうの言葉を頂きました。うーんエロオヤジはとっても嬉しいです。この言葉を頂くと男冥利に尽きますね。 LINE をゲットして明日もまた来ると約束します。 チップを渡そうとすると、不覚にも財布の中は 1,000 バーツ数枚と 100 バーツが 1 枚しかありません。まさか 1,000 バーツ渡すわけにもいかないので 100 バーツを渡すと、快く受け取ってくれました。本当にいい奴です。 これだから風俗遊びは止められません。当たり姫に当たった時の感動といったら何事にも代えがたい物があります。 一旦ホテルに帰り夜に備えて休憩です。 夜になりましたので夜遊び再開です。 まずは夕食。いつもの食堂に行きますが劇混みで入れません。仕方ないので時間潰しのために散歩します。 サードロードに行くととんでもない高い建物があります。いつの間にできたのでしょうか。 LKPRESIDENT と書いてあるのでホテルですね。多分、私は永遠に泊まる事がないと思います。

食堂に戻ります。 まだ混んでいますが、強引に座ります。 牛肉の生姜炒め、ライス 2 枚、目玉焼き、ビール 3 本、水を頼みます。 240 バーツ。 とっても安く美味しい。

昨日のビアバーに行きますと P 嬢がいます。敢えて昨日の事は触れません。しかし彼女に対する気持ちは大きく遠のいた事は事実です。幸い P 嬢は明日から故郷に帰り戻ってくのが 4 、 5 日先とのこと。大ラッキーです。 ここで悪魔の心が芽生えます。もう一人気になる嬢がいるのです。昨日私を気遣ってくれた嬢です。いない間に ペイバーしたらどうなるだろうかと。うーん実現したいものです。

そんな事を考えながら店をでます。



次は生バンドが入っている BAR に行きます。このような BAR はパタヤには無数に存在します。ここは前回訪問したところです。メンバーも全く同じでした。 リクエストがないかと聞かれたので、 RAINBOW と答えます。すると私の大好きな TENPLE OF THE KING を演奏してくれました。感謝です。バンドにチップ 100 バーツです。

続いて LK メトロの CRYSTALCLUB ( GOGO です)に入ってみます。

暫く鑑賞して、細身、美人の嬢を呼んでみます。いわゆる私のタイプです。これが最悪、お触りは全て NG 。稀に見る天然記念物です。頭に来たので直ぐにリリース。 報復に性格の良さそうなぽっちゃりを呼んでみます。これは大正解。なんでもありです。やはりガールは性格美人が一番です。 ちなみショート2000のロング3000とのこと。店への金額は聞きませんでした。

遠くから地雷嬢にアッカンベーをするとプイとされました。当然か。

たくさんお触りして店をでます。 会計は725バーツ。 1,000バーツを払い、おつりの 200バーツは嬢へのチップ、75バーツはウエイトレスのチップになりました。





今日はたくさん飲んでしまいました。多分ビール11本だと思います。 ホテルに帰ったらバタンキューです。

就寝。