|
¡È´´ÀþÆ»Ï©¡É¤òÂÀ¤¯´è¾æ¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢Ç¾²óÏ©¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¤è¤¯¤Ê¤ë
¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¥â¡¼¥É¡¦¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ï¡¢¡È¼«Ê¬¤òÎ©¤ÆÄ¾¤¹¤¿¤á¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¡É¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¼ºÎø¤·¤¿¤È¤¤Ï¡¢ÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¤ê¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È¤«µ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡È¤¤¤Ä¤â¤Î¼«Ê¬¡É¤ËÌá¤í¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁª¼ê¤Ï¥¹¥é¥ó¥×¤Ë´Ù¤Ã¤¿¤È¤¡¢¡È¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î´ðËÜ¡É¤ËÊÖ¤Ã¤Æ½ÐÄ¾¤·¤ò¤Ï¤«¤í¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¥â¡¼¥É¡¦¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ï¡¢¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤¬ÉÔÄ´¤ä¥¹¥é¥ó¥×¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤ò¸«¼º¤¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¡È¤¤¤Ä¤â¤Î¼«Ê¬¡É¡È¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î´ðËÜ¡É¤ËÊÖ¤Ã¤ÆÂÖÀª¤òÎ©¤ÆÄ¾¤¹Ìò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢¿Í¤Î°ìÀ¸¤Ï»î¹Ôºø¸í¤ÎÏ¢Â³¤Ç¤¹¡£
¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð²¿¤â»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¤¹¤ì¤ÐÀ®¸ù¤â¼ºÇÔ¤â¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¼ºÇÔ¤ò¤·¤Æ¡¢ºÃÀÞ¤ò¤·¤¿¤êÌÂ¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¤¿¤Ó¤Ë¼«Ê¬¤Î´ðËÜ¤ËÊÖ¤Ã¤Æ¡¢ÂÖÀª¤òÎ©¤ÆÄ¾¤·¤ÆºÆ¤ÓÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤Ï¡¢¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ´öÂ¿¤Î·Ð¸³¤òÀÑ¤ß¤Ê¤¬¤é°ìÊâ°ìÊâÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Ç¾²óÏ©¤ÎÀ®Ä¹¤â¤³¤ì¤ÈÆ±¤¸¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤â¤½¤â¡¢Ç¾²óÏ©¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤ë¸¶Æ°ÎÏ¤Ï¡¢¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤¬Æü¡¹Ç¾¤Ë¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤ë»É·ã¤Ç¤¹¤ë
¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤ÆÀ®¸ù¤ä¼ºÇÔ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Ä¤Ä¡¢Â¿¤¯¤Î¤³¤È¤ò³Ø¤ó¤À¤ê·Ð¸³¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤½¤Î»É·ã¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥·¥Ê¥×¥¹¤È¤¤¤¦¡È¼ê¡É¤ò¿¤Ð¤¹ÎÏ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¡¢Ç¾¤Î²óÏ©¤òÂÀ¤¯¤·¤¿¤ê¿·¤¿¤Ê²óÏ©¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤òÆ»Ï©ÌÖ¤Ë¤¿¤È¤¨¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢³Ø¤Ó¤ä·Ð¸³¤Î»É·ã¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡ÖÆ»¤ò¤Ä¤Ê¤´¤¦¡×¡ÖÆ»¤òÂÀ¤¯¤·¤è¤¦¡×¡Ö¿·¤¿¤ÊÆ»¤ò¤Ä¤¯¤í¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À®Ä¹ÎÏ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÆ»Ï©¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤¬¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤ÎÇ¾Æâ¤ÎÆ»Ï©ÌÖ¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¥È¥é¥¤¡õ¥¨¥é¡¼¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆü¡¹¤òÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿Ç¾Æâ¤ÎÆ»Ï©ÌÖ¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤â¤Ã¤È¤â½ÅÍ×¤Ê¤Î¤¬¡Ö¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¥â¡¼¥É¡¦¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤È¤¤¤¦´´ÀþÆ»Ï©¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¤À¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¥â¡¼¥É¡¦¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤È¤¤¤¦´´ÀþÆ»Ï©¤¬ÂÀ¤¯¤Æ´è¾æ¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¼«¸Ê¤Î´ðÈ×¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤³¤ÎÆ»¤ò¹Ô¤¯¤ó¤À¡×¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤³¤ì¤òÄÉ¤¤µá¤á¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤°Õ»×¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤â¡¢¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¥â¡¼¥É¡¦¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ï¡È¼«Ê¬¤òÎ©¤ÆÄ¾¤¹¤¿¤á¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¡É¤Ç¤â¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤¬´è¾æ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤ä¤½¤Ã¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤ÏºÃ¤±¤º¤Ë¡¢²¿ÅÙ¤Ç¤âÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ä¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥¿¥Õ¤µ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ë¡¢¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¼«Ê¬¤Î´ðÁÃ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¿Í¤Ï¼ºÇÔ¤ò¶²¤ì¤º¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤À¤«¤é¡¢¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¥â¡¼¥É¡¦¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ä¥È¥é¥¤¡õ¥¨¥é¡¼¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ç¾²óÏ©¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¸À¤ï¤Ð¤³¤ì¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ò¤è¤¯¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡×¤È¤¹¤ë´´ÀþÆ»Ï©¤¬ÂÀ¤¯´è¾æ¤Ë¤Ä¤¯¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤¢¤Á¤³¤Á¤Ç¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤È¤¤¤¦¡ÈÆ»Ï©¹©»ö¡É¤¬¤µ¤«¤ó¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤¦¤·¤¿¡ÈÆ»Ï©¹©»ö¡É¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆ»¤¬Ï¢·ë¤·¤¿¤ê¿·Àß¤µ¤ì¤¿¤ê¤·¤¿·ë²Ì¡¢Á´ÂÎ¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÂÀ¤¤´´ÀþÆ»Ï©¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥¢¥¯¥»¥¹¤Î¤¤¤¤Æ»Ï©ÌÖ¤¬ÃÛ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
¤ª¤ï¤«¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Ç¾²óÏ©¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¤è¤¯¤¹¤ë¥«¥®¤Ï¡¢¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¥â¡¼¥É¡¦¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤òÂÀ¤¯¤¹¤ë¤³¤È¡£
¤³¤Î¡È¼«Ê¬¤Î´ðÈ×¤È¤Ê¤ë´´ÀþÆ»Ï©¡É¤ò¤É¤ì¤À¤±ÂÀ¤¯´è¾æ¤Ë¤Ç¤¤ë¤«¤Ç¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Î¤¤¤¤Ç¾¤ò¤Ä¤¯¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬·è¤Þ¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¨¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¥â¡¼¥É¡¦¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ï¡¢Ê¸¾Ï¤òÆÉ¤ó¤À¤ê·×»»¤ò¤·¤¿¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂêºî¶È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤Ë¤Ï³èÆ°¤¬Äã²¼¤·¤Æ¡¢²¿¤â¤»¤º¤Ë¥Ü¥ó¥ä¥ê¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë³èÆ°¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë²óÏ©¡£
¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¥â¡¼¥É¡¦¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ï¡¢Ç¾¤Î¥¢¥¤¥É¥ê¥ó¥°¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¡£
¥¢¥¤¥É¥ê¥ó¥°¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤ÎÃÖ¤«¤ì¤¿¾õ¶·¤ò¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤·¤Æ¡¢¡È¤³¤ì¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¿Æ»¡É¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤ê¡¢¡È¤³¤ì¤«¤é¼«Ê¬¤¬¿Ê¤â¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÆ»¡É¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÂÔµ¡»þ´Ö¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¹ÔÆ°¤ä¿ÊÏ©¤Ë´Ö°ã¤¤¤¬¤Ê¤¤¤«¤É¤¦¤«¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¡È¼«Ê¬¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°µ¡Ç½¡É¤òÆ¯¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÇ¾¤ÎÏ·²½¤ò99%ÃÙ¤é¤»¤ëÊýË¡¡¡¤è¤ê¡×
¡ö¡Ü¡ö¡Ü¡ö¡Ü¡ö¡Ü¡ö¡Ü¡ö¡Ü¡ö¡Ü¡ö¡Ü¡ö¡Ü¡ö¡Ü¡ö¡Ü¡ö¡Ü¡ö¡Ü¡ö¡Ü¡ö¡Ü¡ö¡Ü¡ö¡Ü
¡¡Ç¾¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢±¿Æ°²ñ¤Î¥ê¥ì¡¼¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¿À·Ð¤¬¥Ð¥È¥ó¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¡¢»ØÎá¤òÅÁÃ£¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤¿¤È¤¨¤ÐCÃÏÅÀ¤Î¿À·ÐºÙË¦¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢»ØÎá¤¬¤½¤³¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¤È¤¤¤¦»öÂÖ¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤È¤¡¢¤¹¤°¤ËCÃÏÅÀ¤Î¿À·ÐºÙË¦¤òµß½Ð¤Ç¤¤ì¤ÐÉü³è¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»þ´Ö¤¬·Ð¤Á¡¢»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î»ØÎá¤âÆÏ¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£
¤³¤ì¤¬±¿Æ°Ëãáã¤ä¸À¸ì¾ã³²¤Îµ¯¤³¤ëÍýÍ³¤Ç¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢Ç¾¤Î¤¹¤´¤¤¤È¤³¤í¤Ï¡¢CÃÏÅÀ¤«¤éº£ÅÙ¤Ï¤Û¤«¤Î¥ë¡¼¥È¤Ç¥Ð¥È¥ó¤òÅÏ¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¿·¤¿¤Ê¥ë¡¼¥È¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê¥ê¥ì¡¼¤Î¥Á¡¼¥à¤òºî¤ê¡¢¡Ö¸ÀÍÕ¤òÏÃ¤¹¡×¤È¤¤¤¦»ØÎá¤òÅÁ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¿·¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢°ÊÁ°¤Î¥Á¡¼¥à¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ð¥È¥ó¤Î¼õ¤±ÅÏ¤·¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤¯¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤Ë»ØÎá¤¬ÆÏ¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤·Îý½¬¤¹¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¤À¤ó¤À¤ó¤¦¤Þ¤¯»ØÎá¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¿À·ÐºÙË¦¤ÏÉü¸µ¤·¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤Û¤«¤Î¥ë¡¼¥È¤ÇÂåÍÑ¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ëÄøÅÙÏÃ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼º¸ì¾É¤â¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¥Ë¥å¡¼¥í¥óÆ±»Î¤¬¾ðÊóÅÁÃ£¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¡¢¤Ä¤Þ¤ê¿À·Ðµ¡Ç½ÅªÏ¢Íí¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¿··ÐÏ©¤Î¸òº¹ÅÀ¤È¤â¤¤¤¦¤Ù¤¤â¤Î¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤Î¸òº¹ÅÀ¤ò¥·¥Ê¥×¥¹¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥·¥Ê¥×¥¹¤Ï¡¢ºÐ¤ò¤È¤Ã¤Æ¤âÁý²Ã¤·¡¢¤è¤êÀ®½Ï¤·¤¿·ë¹ç¤¬¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹âÅÙ¤ÎÁÏÂ¤²áÄø¤Ë¤â¹âÌ©ÅÙ¤Î¥·¥Ê¥×¥¹·ÁÀ®¤¬É¬Í×¤È»×¤ï¤ì¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤ËÉ¬Í×¤ÊÁÇºà¤È¤·¤Æ¿À·Ð·Ï¹½À®À®Ê¬¡¢¤Ä¤Þ¤ê±ÉÍÜÀ®Ê¬¤¬É¬Í×¤Ê¤³¤È¤ÏÅöÁ³¤Ç¡¢¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î¹½ÃÛºî¶È¤Î¤¿¤á¤Î¹ÚÁÇ¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤òÊäº´¤¹¤ëÊä¹ÚÁÇÅª¥Ó¥¿¥ß¥ó¤âÉ¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â½ÅÍ×¤Ê¤â¤Î¤¬¥Ó¥¿¥ß¥ó£Â12¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
Ç¾²Ê³Ø¤ÎÈ¯Ã£¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê»î¤ß¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤¤é¤á¤º¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·Â³¤±¤ì¤Ð¡¢Éü³è¤ÎÆü¤Ï¤¤¤Ä¤«Ë¬¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¥Ó¥¿¥ß¥óB12
¢¨¤Á¤ç¤Ã¤È»È¤¨¤ë¿È¶á¤Ê¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¤³¤Îµ»ö¤Ë