【NEWS】Asking AlexandriaのボーカリストDanny Worsnopがソロデビューアルバムから新曲 “Don’t Overdrink It” のMusic Videoを公開 昨年末にAsking Alexandriaへの復帰も果たしたボーカリストDanny Worsnop,/a>が “Don’t Overdrink It” のMusic Videoを公開しました。この曲は2/17にEarache Recordsからリリースされるソロデビューアルバム「The Long Road Home」に収録されます。 またアルバムから “ Mexico ”, “ Anyone But Me ” が公開されています。



Danny Worsnop - Don't Overdrink It



Official video for Don’t Overdrink It from the album The Long Road Home.