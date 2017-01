METALLION 最新号

BURRN!誌増刊『METALLION Vol.59』は今年で30周年の「1987年」を大特集

METALLION Vol.59









BURRN!誌増刊『METALLION Vol.59』は「The 1987 祝・HM/HR百花繚乱30周年:“1987年”大特集号!」と題して、今年で30周年の「1987年」を大特集。ジョー・エリオット、デイヴィッド・カヴァデールの独占インタビューや30周年名盤ガイド、特別読み物など。1月30日発売

●『METALLION (59)』



価格:\ 820 (本体 759+税)

発売日:2017/01/30

サイズ:A4判

ページ数:96ページ



※以下、インフォメーションより



The 1987

祝・HM/HR百花繚乱30周年:“1987年”大特集号!



<EXCLUSIVE INTERVIEW>

◆WHITESNAKE ☆DAVID COVERDALE

リリース30周年を迎えるモンスター・アルバム「WHITESNAKE」を

デイヴィッド・カヴァデール本人の最新独占インタビューで再検証!



◆DEF LEPPARD ☆JOE ELLIOTT

桁外れの制作費と制作年月をかけて遂に完成した「HYSTERIA」を発表

1987年とはDEF LEPPARDにとって、どんな年だったのか?



◆HELLOWEEN ☆MICHAEL WEIKATH

「KEEPER OF THE SEVEN KEYS PART1」はどのように生まれたか?

オリジナル・メンバーのマイケル“ヴァイキー”ヴァイカートが語る!



<SPECIAL FEATURE>

◆GUNS N’ ROSES

奇跡のラインナップが意気揚々と船出し、苦闘を続けた1年の物語

◆MOTLEY CRUE

LAのバッドボーイズが過激なライフスタイルの果てに覗いた死の淵



<SPECIAL DISC REVIEW>

◆隆盛の時代絵巻を飾る1987年リリースのアルバムを再検証!

華々しきメインストリーム・メタルばかりではない“あの時・あの時代”を物語る86枚をピックアップ



<特別寄稿>

◆「私的1987年回想」/増田勇一、広瀬和生、藤木昌生、奥野高久



<付録>

◆HM/HR界1987年の主な出来事