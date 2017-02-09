NIGHT RANGER 新曲公開

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ナイト・レンジャーが新曲「Don't Let Up」を公開
Night Ranger / Don’t Let Up
ナイト・レンジャー（Night Ranger）が新曲「Don't Let Up」を公開。試聴可。この曲は新アルバム『Don’t Let Up』に収録
アルバムの日本盤は日本先行リリースとなる3月10日発売。日本盤限定ボーナストラック収録。リリース元はワードレコーズ。海外盤は3月24日発売。リリース元はFrontiers Music srl。
スタジオ・アルバムの発表は2014年の『High Road』以来。通算11枚目。新作はバンドによるセルフ・プロデュースで、ブラッド・ギルスと新加入のケリ・ケリー（ヴィンス・ニール〜ラット〜ウォレント〜L.A.ガンズなどで活動）のギター・コンビがスタジオ・アルバムでは初めて実現しています。
日本、海外ともに通常盤に加え、ボーナスDVDを追加したデラックスエディションも発売されます。
NIGHT RANGER：
Jack Blades (bass, vocals)
Kelly Keagy (drums, vocals)
Brad Gillis (lead & rhythm guitars)
Eric Levy (keyboards)
Keri Kelli (lead & rhythm guitars)
Night Ranger - "Don't Let Up"
以下は以前に公開された音源
「Somehow Someway」
Night Ranger - "Somehow Someway"
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