NIGHT RANGER 新曲公開

ナイト・レンジャーが新曲「Don't Let Up」を公開 Night Ranger / Don’t Let Up



ナイト・レンジャー(Night Ranger) が新曲「Don't Let Up」を公開。試聴可。この曲は新アルバム『Don’t Let Up』に収録

アルバムの日本盤は日本先行リリースとなる3月10日発売。日本盤限定ボーナストラック収録。リリース元はワードレコーズ。海外盤は3月24日発売。リリース元はFrontiers Music srl。



スタジオ・アルバムの発表は2014年の『High Road』以来。通算11枚目。新作はバンドによるセルフ・プロデュースで、ブラッド・ギルスと新加入のケリ・ケリー(ヴィンス・ニール〜ラット〜ウォレント〜L.A.ガンズなどで活動)のギター・コンビがスタジオ・アルバムでは初めて実現しています。



日本、海外ともに通常盤に加え、ボーナスDVDを追加したデラックスエディションも発売されます。



NIGHT RANGER:



Jack Blades (bass, vocals)

Kelly Keagy (drums, vocals)

Brad Gillis (lead & rhythm guitars)

Eric Levy (keyboards)

Keri Kelli (lead & rhythm guitars)



Night Ranger - "Don't Let Up"









以下は以前に公開された音源



「Somehow Someway」

Night Ranger - "Somehow Someway"