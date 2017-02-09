ここから本文です

書庫全体表示

NIGHT RANGER 新曲公開



イメージ 1

ナイト・レンジャーが新曲「Don't Let Up」を公開

Night Ranger / Don’t Let Up


ナイト・レンジャー（Night Ranger）が新曲「Don't Let Up」を公開。試聴可。この曲は新アルバム『Don’t Let Up』に収録

アルバムの日本盤は日本先行リリースとなる3月10日発売。日本盤限定ボーナストラック収録。リリース元はワードレコーズ。海外盤は3月24日発売。リリース元はFrontiers Music srl。

スタジオ・アルバムの発表は2014年の『High Road』以来。通算11枚目。新作はバンドによるセルフ・プロデュースで、ブラッド・ギルスと新加入のケリ・ケリー（ヴィンス・ニール〜ラット〜ウォレント〜L.A.ガンズなどで活動）のギター・コンビがスタジオ・アルバムでは初めて実現しています。

日本、海外ともに通常盤に加え、ボーナスDVDを追加したデラックスエディションも発売されます。

NIGHT RANGER：

Jack Blades (bass, vocals)
Kelly Keagy (drums, vocals)
Brad Gillis (lead & rhythm guitars)
Eric Levy (keyboards)
Keri Kelli (lead & rhythm guitars)


Night Ranger - "Don't Let Up"





以下は以前に公開された音源

「Somehow Someway」

Night Ranger - "Somehow Someway"

この記事に

顔アイコン

顔アイコン・表示画像の選択

絵文字
×
  • オリジナル
  • SoftBank1
  • SoftBank2
  • SoftBank3
  • SoftBank4
  • docomo1
  • docomo2
  • au1
  • au2
  • au3
  • au4
  • 名前
  • パスワード
  • ブログ

開くトラックバック（0）

連携サービス
知恵袋
textream（掲示板）
ペット
ロコ
求人

本文はここまでですこのページの先頭へ
みんなの更新記事
前へ 次へ