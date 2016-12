鬼教官・ボス猿の玉あたり調整教室

2016年も残すところ数日となりました。

真田丸には及びませぬが、 高視聴率を頂いております 鬼教官シリーズ! (言っているのは私だけ…)

さて、今年のシリーズ最終回!

本日の実習生は ヨットマン・チネリA野氏

いつかご自分のチネリの整備を行いたい!とのご希望で ボス猿のアドバイスで工具を購入。

研修にピッタリ〜! ちょうど完了直前S宮様デローザの整備が という流れでボスがお誘いしました。

教材は、 朝から始まった研修 バーテープ巻き前の S宮氏:デローザプロフェッショナル





ボトムブラケットの調整(分解&整備)が始まりました。

本日は長丁場ですが、しばらくお付き合いください。 ヨットマンA野氏とご一緒に 手元をじっくりご覧頂きながらお楽しみください。



分解洗浄したリテーナーにグリスを塗布



ウォーターシーフをずれないように慎重に入れます。









スピンドルにもグリスを塗っています。 コルサコルサでは100%化学合成のSFRのグリスを使用しています。













ピンスパナで左ワンを組み付け



タッピングをしているので手でスルスル入りますね











クランクを組み付けてフィキシングボルトで固定





ラチェットで締めて、最後はトルクレンチで規定トルクに締め付けます。













まずは右アームを取り付け。





クランクキャップを取り付けて余分なグリスを拭き取ります。







左ワン側に回って、いよいよスピンドルの玉当たり調整です。



スピンドルの玉当たりはクランクアームの先端をつまんで調整します。 スピンドルでは分からない微細なガタ(クリアランス)が クランク先端では如実に感知できます。





どうですか?ごくわずかなガタが分かりますよね。



ガタは一カ所ではなく、クランクを1周回して調べます。 こうすれば一カ所では分からなかったガタも感知できますね。



「確かにクランクを回すとある個所でガタが出てるのが分かりますね」

そのガタが取れるまで微妙に左ワンを調整します。







左ワンのロックリングにトルクをかけるとガタが出ます。 ガタが出たらまた左ワンを細かく調整。 こうしてガタが出る寸前の絶妙な位置を慎重に探ります。







はい出来上がり。 A野氏「うわぁ…玉あたりとれるとスルッスルッすね〜」 ボス「はい、カンパのBBは丁寧に玉当たりをとると素晴らしく滑らかになりますね。当時のカンパニョーロの設計がいかに精密だったかよく分かります」

ボス「わざとガタを出してそれをとって、またガタを出してそれをとる。 ガタが出るぎりぎりの寸前を狙ってください。 手を抜かずにそれを繰り返せば必ず滑らかな玉当たりは取れますから。」



最後に、左アームを組み付けます。 適正トルクは25NM(ニュートンメーター)



少年たちの年末風景でした。

2017年の鬼教官・ボス猿シリーズもどうぞご贔屓に!(^^)!

