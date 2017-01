きらいな男と付き合って

きらいな男と付き合い始めたのはいいけれど 嫌なとこばかりが見えて 本当にうんざりする。

だけど いつだって その男に慣れてくれば その男の いいところ 素晴らしいところ 私の想像も及ばない能力に 気が付いて

いつの間にか

その男なしではいられなくなるのはわかっているから 今は耐えよう。







と

スマホを変えた時は いつだって こんな気分になります汗。

ちょいと スマホを擬人化して 書いてみました。

もう、だいぶん前は、携帯の機種変更について 同じような主旨で もっと 凝ったものを書いたのだけど 今夜は、そこまでの気力はありません笑 (で、その記事、残っていないのだよねえ)



一昨日、風邪っぴきの中 スマホを替えてきました。 (実は一度も機種変したことがなかった、スマホ) 電池が、半日と持たなくなって 仕事の後、家人との連絡など、取れなくなったから。 ええ、ええ、携帯ショップに三時間、もはや、軟禁でしょ、と 思いつつ耐えて ようやく手に入れた新しいスマホですが

心が折れそうになるほど よくわからない。

メールの文字は これは、いじめでしょうか、というほど 小さい泣

OS違いで(アンドロイドからios) 購入した新解さんとか、も一度買わなあかんの?的な 疑問も解決されておらず

問題山積ちうですが

も〜いいや、数日、も〜考えたくないということで

得意な80年代を聴いて 気持ちをあげている夜。





こやって 時代についていけなくなるのかしらん。

ま、その時は、その時で!

あはは!





Come On Eileen dexys midnight runners

https://www.youtube.com/watch?v=9fjg7N_mGaU

New Song Howard Jones

https://www.youtube.com/watch?v=La4Dcd1aUcE

99Luftballons nena

https://www.youtube.com/watch?v=_Z7fV-wB2z8

Strip Adam Ant

https://www.youtube.com/watch?v=zXt56MB-3vc

Red Red Wine UB40





この時代は プッシュ回線電話ですら 新しかったのにねえ。

つれづれ

というか

しみじみ汗



photo by Helmut Newton