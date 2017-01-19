³¤³°½ÐÄ¥¼êÅö

|
È¾À¤µªÁ°¤ËÆþ¼Ò¤·¤¿Åö»þ¤â¡¢°úÂà¤¹¤ëÅö»þ¤â¡¢³ä¹çÅª¤Ë¤Ï³¤³°½ÐÄ¥¤¹¤ë³ä¹ç¤Ï¾¯¤Ê¤¯¡¢¼Ò°÷¤ÎÈ¾¿ô°Ê¾å¡¢³¤³°¤Ø¹Ô¤¯¤È¤¤¤¦´ë¶È¤È¤ÏÁ´¤¯°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬
³¤³°½ÐÄ¥¤Î¼êÅö¤Æ¤Ï¡¢³¤³°½ÐÄ¥¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿²ñ¼Ò¤«¤é
ÃæÅÓÆþ¼Ò¤·¤Æ¤¤¿¿Í¤ËÊ¹¤¯¤È¡¢¿ïÊ¬ÅÎÀñ¤Î¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
A¡¥Àè¿Ê¹ñ
B¡¥Ãæ¿Ê¹ñ
C¡¥¸å¿Ê¹ñ
D¡¥¸å¿Ê¹ñ¤ÎÃæ¤Ç¤â´í¸±¤Ê¤È¤³¤í
¤Î£´ÃÊ³¬¤À¤Ã¤¿¤È¡¢»×¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤Î¥¶¥Ã¥¯¥ê¤È¤·¤¿µ²±¤Ç¤Ï¡¢A¤ò£±¤È¤·¤Þ¤¹¤È¡¢£Â¤¬0.8¡¢£Ã¤¬0.6¤Ç
ºÇ¸å¤Î£Ä¤Ï¡¢£±¡¥£µ¤Ç¤·¤¿¡£
°ø¤ß¤Ë¡¢£±¡¥£µ¤Î¹ñ¤Ï¡¢À¤³¦¤Ç£³¤Ã¤Ä¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡£
»ä¤Ï¡¢Àè¿Ê¹ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÊª²Á¤¬Ä¶°Â¤¤¹ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ç
²¦¸ô½ô¸ô¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¸³è¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Á´¤¯´í¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢°ÂÁ´¤Ç¡¢¶â¤ò»È¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê
½ÐÄ¥¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢ÌÔÎõ¤Ë¤ª¶â¤¬Í¾¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
³¤³°¤Î¼Â¾ð¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¿Í´Ö¤¬·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç»ÅÊý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
³¤³°¤¬´·¤Ê¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¡¢
¼êÅö¤Æ¤Ï¡¢ÉÂ±¡¤Ç¼êÅö¤Æ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë»þ´Ö¤Î´Ø¿ô¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤êÀè¿Ê¹ñ¤Ç¤â¡¢¶á½ê¤Ë°å¼Ô¤¬¤¤¤Ê¤¤ÃÏ°è¤Ç¤Ï¹â¤¯
¸å¿Ê¹ñ¤Ç¤â¡¢Ëµ¤Ë°å¼Ô(ÉÂ±¡)¤¬¤¢¤ë¤È¡¢°Â¤¯ÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÉÂ±¡¤¬¶á¤¯¤Ë¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ø½ÐÄ¥¤¹¤ë¤È¡¢¥É¥¯¥¿¡¼¥Ø¥ê¤È
·ÀÌó¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¬ÇÉ¸¯¤µ¤ì¤¿¹©»ö¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢°ìÅÙ¤â¥Ø¥ê¤¬
¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¡Ê¶ì¾Ð¡Ë
ËÜÅö¤Ë¥¢¥Ö¥Ê¥¤¤È¤³¤í
Îã¤¨¤Ð¡¢¥Ï¥ó¥Þ¡¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¸¼´Ø¤òÂÇ¤ÁÇË¤Ã¤Æ¿¯Æþ¤¹¤ë¶¯Åð¤¬¤¤¤ë¹ñ¤È¤«
ÎÙ¹ñ¤ÈÀïÁè¤È¤Ê¤ê¥ß¥µ¥¤¥ë¤¬ÂÇ¤Á¹þ¤Þ¤ì¤ë¹ñ¤È¤«
¤Ï¡¢Ê¿¼Ò°÷¤ÏÇÉ¸¯¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÁÈ¹ç¤¬µñÀä¤¹¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢Ì¿ÃÎ¤é¤º¤Î´ÉÍý¿¦¤Î½ÐÈÖ¤È¤Ê¤ê¡¢ºäËÜÅßÈþ¤Î¡ÖÃË¤Î¾ðÏÃ¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÈÚÍ¦¤È¤«ÂçÃÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹©»ö´°À®¤ÎÃ£À®´¶¤¬¿Í°ìÇÜ¶¯¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯
´í¸±¤ËÂÐ¤·¤ÆÆß´¶¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Àµ¤Ë¡ÖÅ¬ºàÅ¬½ê¡×¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢²ÈÂ²(´¹¸À¤¹¤ì¤Ð¡¢¥«¥ß¥µ¥ó)¤¬¡¢½ÐÄ¥Ãæ¤Î»ö¸Î¤òµ§Ç°¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¹Ò¶õµ¡»ö¸Î¤Ç¤Ï¡¢¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤«¤é¡¢¤ä¶ÐÌ³Àè¤«¤éÂ¿³ÛÊä½þ¶â¤¬»ÙÊ§¤ï¤ì
¹¹¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ç²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¸ÊÝ¤«¤é¤âÇ¯¶â¤ä¡¢·ÀÌó¼Ô»àË´¤·¤¿ºÝ
½»Âð¥í¡¼¥ó¤Î»ÙÊ§¤¤¤¬ÌÈ½ü¤µ¤ì¡¢°ìÀ¸½»¤ßÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤«¤é
Ã¶Æá¤Ï¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤Æ¡¢¸¥¿ÈÅª¤ÊÌ¿ÃÎ¤é¤º¤Î´ÉÍý¿¦Ã£¤¬¡¢³¤³°¤ÎÊÈÃÏ¤Ç
¥×¥é¥ó¥È¤ò½×¹©¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
ÃæÅì¤ÎË¿¹ñ¤Ç¡¢Ìë´Ö¤Ê¤é¹Ò¶õµ¡¤«¤é¤â¸«¤¨¤Þ¤¹¡ª
¤³¤Îµ»ö¤Ë
- >
- ¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È·ÐºÑ
- >
- ¿¦¼ï
- >
- µ»½Ñ¿¦