「Ｊｏｙｆｕｌ　Ｍｏｎｓｔｅｒ」！

Little Glee Monster CD 「Joyful Monster」 カッタァ〜!

これは 去年の12月3日 KUZUHA MALL にて 「Joyful Monster」 リリース記念イベントに参加 その際、予約したのでした!

これ!





いやぁ〜〜〜〜 ええなぁ〜〜〜

1曲目「 はじまりのうた 」 2曲目「 My Best Friend 」

そして 4曲目「 私らしく生きてみたい 」 歌詞 「 失敗する心配して 何にも出来ないままじゃ 生きてる意味がないでしょ? Yes Or No? Yes Or No? 心の中 問いかけてる 挑戦しないなんて 耐えられない もう出来ない なりたい自分になって 自由になって Wow Wow Yeah Wow Wow Yeah 」

5曲目「Hop Step Jump!」 歌詞 「 待ってるだけじゃ(nothing will change) 失敗してもいいじゃん(just keep on movin) 一度しか生きられないなら 私 もっとドキドキしてみたい 」

なんか 生きる勇気 くれますなぁ〜

10曲目 「 青春フォトグラフ-Ballad ver.- 」 これが また 聴かす なぁ〜〜〜!

Monster 達の 歌声が もうぉ〜 最高! ほれますなぁ〜



よかった・よかった!