料理好きなマダムは日本在住が長くお正月には毎年必ず八つ頭の煮しめや簡単なおせち料理を作る。最近ワンプレートおせちが流行ってるからつい挑戦してみた



実に簡単です。下記のようにお正月の雰囲気がなんとなく🎍

英語のことわざでIn Rome do as the Romans do は有名ですね料理好きなマダムは日本在住が長くお正月には毎年必ず八つ頭の煮しめや簡単なおせち料理を作る。最近ワンプレートおせちが流行ってるからつい挑戦してみた実に簡単です。下記のようにお正月の雰囲気がなんとなく🎍 もちろん縁起良いものの鯛めしも、しかも大学時代から使ってきた年季の入っ土鍋で炊いた やはり昔のものは長持ちよね、だってmade in Japanだから

もちろん縁起良いものの鯛めしも、しかも大学時代から使ってきた年季の入っ土鍋で炊いたやはり昔のものは長持ちよね、だってmade in Japanだから 店で食べるのはいいけど休みの日に限って自分の手料理を食べて何故か幸せ

ハイ、お粗末様でした 店で食べるのはいいけど休みの日に限って自分の手料理を食べて何故か幸せハイ、お粗末様でした