¥Ð´Ú¹ñ´í¤¦¤·¡©¼«Ì±ÅÞÉô²ñ¤Ç¾¯½÷ÁüÌäÂê¤Ç´Ú¹ñÈãÈ½Ê®½Ð¡ª(*Ž¥¢ÏŽ¥*)Ž±ŽÊŽ¯

|
¡Ø¼«Ì±ÅÞ¤Ï£²£·Æü¡¢ÅÞËÜÉô¤Ç³°¸òÉô²ñ¤Ê¤É¤Î¹çÆ±²ñµÄ¤ò³«¤¡¢´Ú¹ñ¡¦³ø»³¤ÎÆüËÜÁíÎÎ»ö´ÛÁ°¤Ë°Ö°ÂÉØ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¾¯½÷Áü¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿ÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢À¯ÉÜ¤«¤éÀâÌÀ¤òÄ°¼è¤·¤¿¡£
½ÐÀÊ¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¾¯½÷ÁüÀßÃÖ¤Ï³°¹ñ¸ø´Û¤Î¸¢°Ò°Ý»ý¤ò¤¦¤¿¤Ã¤¿¥¦¥£¡¼¥ó¾òÌó¤Ë°ãÈ¿¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¹ñºÝ»ÊË¡ºÛÈ½½ê¡Ê£É£Ã£Ê¡Ë¤Ø¤ÎÄóÁÊ¤òµá¤á¤ë¤Ê¤É¶¯¹ÅÏÀ¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡
²ñ¹ç¤Ç¤Ï¡ÖÌÀ³Î¤Ê¾òÌó°ãÈ¿¤À¡£ÄóÁÊ¤¹¤Ù¤¤À¡×¤È¤Î°Õ¸«¤Î¤Û¤«¡¢ÃæÃÇ¤·¤Æ¤¤¤ëÆü´ÚÄÌ²ß¥¹¥ï¥Ã¥×¤Î¶¨µÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÌ¤Íè±Ê¹å»ß¤á¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¡§»þ»öÄÌ¿® ¡Ù
Ž¡¡¡¡¡¡¡¡¡Žß ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦Ï¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ž¡¡¡¡¡¡¡¡¡Žß
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ŽÁŽ®Ž¯ŽÊŽßŽØ¤¬¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Âç»È¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤ŽÆŽÀŽÞ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Îä¤¿¤¤ŽÆŽÀŽÞ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦Ï¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ž¡¡¡¡¡¡¡¡¡Žß
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦Ï¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡,.:-°ì;:Ž¤ '¦Ï¡¡,.:-°ì;:Ž¤¡¡¡¡¡¡¡¡Ž¡¡¡¡¡¡¡¡¡Žß
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ŽÐ;;:;,. _,.;:ŽÞŽÐ¡¡¡¡¡¡ŽÐ;;:;,. _,.;:ŽÞŽÐ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡,<Ð¦¡®§¥¡>¡¡¡¡<¡®§¥¡¡¡>
¡¡¡¡¦Ï¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ž¡¡¡¡¡¡¡Žß ŽÂŽ¨Ž°=¥Ë×Ä¡¡¡¡×Ä»°»°¥ß'
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡'£ì¡¡ ¤Ä¤ÈŽÉ ¡¡¡¡|¡¡¤Ä¤È¡¡|¡¡¡¡¦Ï¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ž¡¡¡¡¡¡¡¡¡Žß
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£õ¡¾¡½£õ'¡¡¡¡¡¡¡¡£õ¡¾¡½£õ
';:`;" Žß;¡¡"'::"' ';:?i>;"' Žß;;:ŽÞ''"'::¡¡ 'Žß';;¡¡' "' ;:;'' 'ŽÞ'¡¡; ;;:' Žß;:;:""
¤¹¤Ç¤Ë¡ÖÆü´Ú´ðËÜ¾òÌó¡×¤¬ÇË¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¡(Âç¾Ð)
»¶¡¹¥Á¥ç¥ó¤Ï¿®ÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ïº£¹¹µ¤ÉÕ¤¤¤¿¤Î¤«¤è£÷
¹ñºÝ¾òÌó¤¹¤é¼é¤ì¤Ê¤¤¹ñ¤È·ÐºÑ¶¨ÎÏ¤Ê¤ó¤Æ·ë¤Ù¤ë¤ï¤±¤Í¡¼
ÌóÂ«¤ò¼é¤ì¤Ê¤¤¹ñ¤ÈÌóÂ«»ö¤ò¸ò¤ï¤¹Äø¡¢¶ò¤«¤Ê»ö¤ÏÌµ¤¤
À¤ÏÀ¤â¸å²¡¤·¤·¤Æ¤ë¤·ÅöÁ³¤À¤Ê
½ª¤ï¤é¤»¤ë¤Ù¤¤Ï´Ú¹ñ¤È¹ñ¸ò¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë»ö¤À¤è¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¢Á¡²¡²¡²¢Á¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ | ¥Î¡¡ _,¡¡¡¡,_ ¡³¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡ /¡¡¡¡¡ü¡¡¡¡¡¡¡ü |¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡ |¡¡¡¡¡¡¡¡( _¡ü_)¡¡ ¥ß¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡×ÄŽ¤¡¡¡¡¡¡|¢À|¡¡ ¥Î
¢¾¢Þ¡³¡¡/¡¡¡¡¡¡ ¡³¥Î¡¡ ¡³ /¢Þ¤Ä¡¡¡¡
¡¡ ¡À¡¡¡³¡¡ /¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡³¡¡/
¡¡¡¡¡¡¡À_,,¥Î¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡|Ž¤¡²¥Î
¡Ø¼«Ì±ÅÞ²ñµÄ¡¢³°Ì³¾Ê¤äÀ¯ÉÜ¤¬¸Æ¾Î¤¹¤ë¡Ö°Ö°ÂÉØ¤Î¾¯½÷Áü¡×¸«Ä¾¤·¤òÍ×µá¡Ö¡Øµõµ¶¤Î¾¯½÷Áü¡Ù¤È¸Æ¤Ö¤Ù¤¤À¡×
¼«Ì±ÅÞ¤Î³°¸òÉô²ñ¤Ê¤É¤Î¹çÆ±²ñµÄ¤¬£²£·Æü¸áÁ°³«¤«¤ì¡¢¥½¥¦¥ë¤Îºß´Ú¹ñÆüËÜÂç»È´Û¤ä³ø»³¤ÎÆüËÜÁíÎÎ»ö´ÛÁ°¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿°Ö°ÂÉØÁü¤ò¤á¤°¤ê¡¢À¯ÉÜ¤¬¡Ö°Ö°ÂÉØ¤Î¾¯½÷Áü¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«Ä¾¤·¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£²ñµÄ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿³°Ì³¾Ê´´Éô¤Ï¸Æ¾Î¸«Ä¾¤·¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
²ñµÄ¤Ç¤Ï³°Ì³¾Ê¤¬Äó½Ð¤·¤¿»ñÎÁ¤Ë¡Ö°Ö°ÂÉØ¤Î¾¯½÷Áü¡×¤ÈµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£½ÐÀÊµÄ°÷¤«¤é¤Ï¡Ö¾¯½÷Áü¤È¸Æ¤Ù¤Ð¡¢¼ÂºÝ¤Ë¾¯½÷¤¬°Ö°ÂÉØ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¡×¡Ö¡Øµõµ¶¤Î¾¯½÷Áü¡Ù¤È¸Æ¤Ö¤Ù¤¤À¡×¤Ê¤É¤ÈÈãÈ½¤¬Áê¼¡¤®¡¢¸Æ¾Î¤ò²þ¤á¤ë¤è¤¦µá¤á¤¿¡£
°Ö°ÂÉØÁü¤Î¸Æ¾Î¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¿ûµÁ°Î´±Ë¼Ä¹´±¤¬£±£±Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡Ö¡Ø°Ö°ÂÉØ¤Î¾¯½÷Áü¡Ù¤¢¤ë¤¤¤Ï¡Ø¾¯½÷Áü¡Ù¤È¤¤¤¦»ö¤Ë¿Ô¤¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿°ìÊý¡¢´ßÅÄÊ¸Íº³°Áê¤Ï£²£°Æü¤Ë½°»²Î¾±¡¤Ç¹Ô¤Ã¤¿³°¸ò±éÀâ¤Ç¡Ö°Ö°ÂÉØÁü¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡§»º·Ð¿·Ê¹¡Ù
¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡²¡²__
¡¡¡¡ ¡¡¡¡ ¡¡ ¡¿_¥Î ¡¡¡³¡À
¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡¡¿ ¡Ê ¡ü¡Ë¡¡¡Ê¡ü¡Ë¡¢
¡¡¡¡¡¡ ¡¿::::::::¢Þ¡Ê__¿Í__¡Ë¢Þ¡À
¡¡¡¡¡¡ |¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡|r¨¨-|¡¡¡¡¡¡ |¡¡¡á£³¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡ ¡À ¡¡ ¡¡ ¡¡ `¡¼'¡¡¡¡¡¡¿¡¡¡¡ ¡¡ÌäÂê¤Ï¤½¤³¤¸¤ãÌµ¤¤¤À¤í¡¦¡¦¡¦¡¦
¢¾¢Þ¡³¡¡¡Ó¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡ ¡ã¡/¢Þ¤Ä
¡¡ ¡À¡¡¡³¡¡ /¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡³¡¡/
¡¡¡¡¡¡¡À_,,¥Î¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡|Ž¤¡²¥Î
¡äµõµ¶¤Î¾¯½÷Áü
¤¤¤Þ¤¤¤Á¥»¥ó¥¹¤¬
°Ö°ÂÉØÁü¤Ç¤¤¤¤
¥º¥Ð¥ê¡ª¡ª¡Ø¥Ë¥»¥â¥Î°Ö°ÂÉØÁü¡Ù
¡Ö°Ö°ÂÉØÂåÉ½Áü¡×
²¿¸ÎÇä½ÕÉØÁü¤È¸Æ¤Ð¤Ê¤¤¡©
¤Ù¤Ä¤ËÇä½ÕÉØÁü¤Ç¤¤¤¤¤±¤É
Çä½Õ¥ª¥â¥Ë¤Ç¤è¤¤¤À¤í
ÄÉ·³Çä½ÕÉØ¤À¤í
°üÇäÁü¤Ç¤¤¤¤¤è
°üÇä½÷¤ÎÁü¤À¤í
±³¤Ä¤¾¯½÷Áü¤ÇÎÉ¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤¤¤«
±³¤Ä¤Çä½ÕÉØ¤ÎÁü¤Ç¤¤¤¤¤è
Çä½÷Áü¤Ç¤¨¤¨¤ä¤ó¤±
¡Ö¿Æ¤ËÇä¤é¤ì¤¿Çä½Õ¾¯½÷¡×¤Ç
¡Öµ´ÃÜ¤Ê¿Æ¤ËÇä¤é¤ì¤¿µ¤¤ÎÆÇ¤Ê¾¯½÷Áü¡×¤È¤«¡Öµ´ÃÜ¤Ê¿Æ¤Ë»°²ó¤âÇä¤é¤ì¤¿µ¤¤ÎÆÇ¤Ê¾¯½÷Áü¡×¤Ë¤·¤í¡ª
Ä«Á¯ÀïÁè¤Ç´Ú¹ñ·³¤ËÀÅÛÎì¤Ë¤µ¤ì¤¿¤Î¤ò¡¢ÆüËÜ·³¤Ë¤¹¤êÂØ¤¨¤¿¤«¤é¡¢·×»»¾åÀßÄê¤¬¾¯½÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤À¤«¤é¡¢¡Ö¾¯½÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿Áü¡×¤Ç¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£
¿Æ¤ËÇä¤é¤ì¤¿¾¯½÷Áü¤¬°ìÈÖÅª¤ò¼Í¤Æ¤ë
¡Ö¥Õ¥§¥¤¥¯¥¬¡¼¥ë¡Áµ¶¤ê¤Î¾¯½÷Áü¡Á¡×
´Ú¹ñ¿Í¤É¤â¤Ï¾¯½÷Áü¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¡¢19ºÐÌ¤Ëþ¤Î°Ö°ÂÉØ¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¼ÂºÝ¼Âºß¤·¤Ê¤¤¤·¤Í¡£ÊÆ·³¤¬¤Ò¤»¦¤·¤¿½÷¤Î»Ò¤¬¥â¥Ç¥ë¤ÎÈ¿ÊÆÁü¤é¤·¤¤¤Í
ÊÆ·³¤ÎÁõ¹Ã¼Ö¤À¤«¤Ëíà¤«¤ì¤¿¾¯½÷¤ÎÁü¤Ç¤·¤ç¡©
¸òÄÌ»ö¸Î»à¤·¤¿¾¯½÷Áü¤Î»È¤¤²ó¤·¤Ç¤½
ÊÆ·³¤Ëíà¤«¤ì¤¿¾¯½÷Áü
ÊÆ·³¼ÖÎ¾»ö¸Î»à¾¯½÷¥³¥ó¥ÓÊÒ³ä¤ìÁü
¤â¤È¤â¤È¤¢¤ÎÁü¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏµÄÀ¯ÉÜÊÆ·³Áõ¹Ã¼Ö½÷»ÒÃæ³ØÀ¸íà»à»ö·ï¡Ê2002Ç¯6·î13Æü¡Ë¤ÎÈï³²¼Ô¤¬¥â¥Ç¥ë¤Ê¤ó¤À¤è¤Í
¢¡¾¯½÷Áü¤Î´ðÁÃÃÎ¼±¢¡
¡ü°Ö°ÂÉØ¾¯½÷Áü¤Ï¤½¤â¤½¤â°Ö°ÂÉØÁü¤Ç¤ÏÌµ¤«¤Ã¤¿
¡ü£²£°£°£²Ç¯¤Î¡ÖÊÆ·³Áõ¹Ã¼Ö½÷»ÒÃæ³ØÀ¸íà»à»ö·ï¡×¤Çµ¾À·¤È¤Ê¤Ã¤¿³ØÀ¸¤Î¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥ÈÁü¤À¤Ã¤¿
¡üºß´ÚÊÆ·³¤Ë¤è¤ëÈï³²¼Ô¤ÏÆó¿Í¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÎÙ¤Ë¶õÀÊ¤¬¤¢¤ë
¡ü¸µ¡¹¡¢ºß´ÚÊÆ·³¤ÎÁ°¤ËÀßÃÖ¤·¤¿¤¬¥À¥á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿
¡üºî¤Ã¤¿·Ý½Ñ²ÈÉ×ÉØ¤ÏºÇ½é»È¤¤Êý¤¬°ã¤¦¤ÈÈ¿ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤¿
¡üÂçÎÌ¤ËÈ¯Ãí¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç·Ý½Ñ²ÈÉ×ÉØ¤Ë2²¯±ß¤¯¤é¤¤¤Î¤ª¶â¤¬Æþ¤Ã¤¿
¡ü¤¹¤ë¤È·Ý½Ñ²ÈÉ×ÉØ¤Ï°Ö°ÂÉØÁü¤À¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤À¤·¹Ö±é¤Þ¤Ç¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿£÷
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¢Ê¡²¢Ê¡¡¡¦¡¦¡¦
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦¡¦¡¦¡¦¡¡¢Ê_¢Ê¡¡¡¡¡¡¡¡<¡®¢Ï¡¡¨..>¡¡ ¢Ê¡²¢Ê
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¿<¡¨¡®¢Ï>¡¡¡¡¡¡¡Ã¡¡¡¡..¡¡¡¡ ¡¡<¡¨¡¡¡¡¡¡> ¡¦¡¦¡¦
¡¡¡¡¡¡¡¡¢Ê__¢Ê¡¡'¢Þ ¡¡)¡±¡±¡± ¢Ê__¢Ê¢Á/¢Þ¡¿|
¡¡ .¡¿<¡¨¡®¢Ï¡>¡¿¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡<¡¨¡¡¡¡¡¡> ¡¡¡¦¡¦¡¦
¡¡¡Ã¡¡¡ì¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ /¢Þ ¡¿ ¡Ã.£ì¡¡.¡Ã
¡¡¡Ã¡¡£ì¢À.¡¿¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡../ /¡¡¡Ã¡¡¡Ã¡×¡¿||
¡¡¡Ã¡¡¡®¡¿¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡...¦É ¡µ¡¡¡Ã¡¡¡Ã |¡¡.||
¡¡¡¡¡¢ £ì¡±¡±¡±¡±¡±¡±¡±¡±¡¡£ì/¡²_.¡×¡¿||¡¡
¡¡¡¡¡¢ £ì¡±¡±¡±¡±¡±¡±¡±¡±¡¡£ì/¡²_¡×¡¿||
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡||
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢Á¡¡¡¡¡¡¡¡ ¢Á
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡| 1¢¿¡¡ ¢¾| 1
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ /¡´¢Ê¡¡¡¡¡¡¡¡ Ð¦¢¿__¢¾_¥Î
¡¡¡¡¡¡¡¡ ŽÐ|¡¡ ¡¦¡¡¡À¡¡¡¡¡¡ ¤È¡¿ ¡¦¡¡¡¡¡À
¡¡¡¡¡¡¡¡ ŽÐ|¡²¡¡_¡¡'_~¡Ë¡¡¡¡¡¡i¡²¡¡_ __ ,¢§
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ <¡¨¡®¢Ï¡>¡¡¡¡¡¡ ¡¡<¡¨¡®¢Ï¡>
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ (¡¡ ÇÏ¡¡ )¡¡¡¡¡¡¡¡ (¡¡ ¼¯¡¡)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤·¡½-J¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¤·¡½-J
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¢Ê,,¢Ê ¡¡.¢Ê,,¢Ê
¡¡ ¢Ê¢Ê(¡¡¾¦Ø¡¾¡®)(¡¡¾¦Ø¡¾¡®)¢Ê¢Ê
¡¡(¡¡¾¦Ø¡¾).¢Ê¢Ê) (¢Ê¢Ê¡¡(¡¾¦Ø¡¾¡®)
¡¡¡Ã¡¡£Õ (¡¡¾¦Ø¡¾¡®)(¡¡¾¦Ø¡¾¡®) ¤È ŽÉ
¡¡¡¡£õ-£õ¡¡¡Êl ¡¡¡¡ ) ( ¡¡¡¡¡¡ŽÉ u-£õ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡`£õ-£õ'¡¡ `£õ-u'
¡¡¡¡¡¡¢Á¢Ê,,_¢Ê¡¡ ¢á¡á¡Ý¡¡¡¡ ¢Ê,,_¢Ê¢Á
¡¡¡¡¡¡¡¡¥ß<¡®§¥¡¡¨>¡¡¢á¡á¡Ý¡¡¡¡< ¡¨¡®§¥¡> ¡¡¤ª¤í¤ª¤í¡¦¡¦¡¦
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥ß¢¿¡¡¢¿¡¡¡¡¡Ý¡á¢á¡¡¢¾¡¡ ¢¾×Ä¡¡
¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡Ê¢Þ __)¤Ã¡¡¡Ý¡á¢á¡¡ ¡Ê¡¡¢Þ)¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤ª¤í¤ª¤í¡¦¡¦¡¦
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤·'¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡c ¤·'
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡,' '
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡O¦«¡²¦«¢Ê¡²¢ÊO
¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê¡Ê¡¡O¡¡<¡®§¥¡¡¨=Ð¦¡®§¥¡>¡¡O¡¡¡Ë¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡O¡³¡¡=¡¡¡Ê¡¡=¡¡¡¡¥ÎO
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡³__¡ã ¡ã¡¡¡ä ¡ä__¥Õ¡¡Ž¼ŽÞŽÀŽÊŽÞŽÀ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡<¡²> ¡Ò¡²¥Õ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡,' '
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡O¦«¡²¦«¢Ê¡²¢ÊO
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê¡Ê¡¡O¡¡<¡®§¥¡¡¨=Ð¦¡®§¥¡>¡¡O¡¡¡Ë¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡O¡³¡¡=¡¡¡Ê¡¡=¡¡¡¡¥ÎO
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡³__¡ã ¡ã¡¡¡ä ¡ä__¥Õ¡¡Ž¼ŽÞŽÀŽÊŽÞŽÀ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡<¡²> ¡Ò¡²¥Õ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡,' '
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡O¦«¡²¦«¢Ê¡²¢ÊO
¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê¡Ê¡¡O¡¡<¡®§¥¡¡¨=Ð¦¡®§¥¡>¡¡O¡¡¡Ë¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡O¡³¡¡=¡¡¡Ê¡¡=¡¡¡¡¥ÎO
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡³__¡ã ¡ã¡¡¡ä ¡ä__¥Õ¡¡Ž¼ŽÞŽÀŽÊŽÞŽÀ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡<¡²> ¡Ò¡²¥Õ
¡¡Ž»Ž¯¡¡¥ß ¡²¡²¡²¡²¡²
¡¡¡¡ ¢Ê_,,||//¢Ê_,,¢Ê |
¡¡ .¡Ê.-¦Ø||/<¡¨¡®¢Ï¡>|. ¢Ê_,,¢Ê
¡¡¡¡(¡¡¢¿|| ¡¡ ¡Ê¡¡¡¡¡¡ ¡Ë|<¡¡¡¡¡¡¡¡> ¡¡¤è¡¢¤è¤¯Ê¹¤¯ŽÆŽÀŽÞ¤èŽÁŽ®Ž¯ŽÊŽßŽØ¡¦¡¦¡¦
¡¡¡¡¤·¡¼-J¡±¡±¡±¡±¡¡'¡Ê¡¡¡¡¡¡ ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£õ¡¼£õ'
¡¡¡¡¡¡¡¡¢Ê¡²¢Ê¡¡¡¡ ¡¡/ / / /
¡¡¡¡¢¾¡Ê#.¡¦¢Ï¡¦¡Ë¡¡ Ž¤,J¤· //¡¡ ŽÊŽßŽÝ
¡¡¡¡¡¡¡ÊÑÜ¤È¡¡¥Î¡¡¡¡¡Ë¡¡ .¤Æ .¢Ê,,,,¢Ê¢Á
¡¡¡¡¡¿/'|¡³¥½ ×Ä¡¡Y¢ÞY¡³<:¡¨¡®§¥¡>/¡¡Ž±Ž²ŽºŽÞ¡ª
¡¿¥Î / ¡Ã ¡À ×Ä¡¡¡¡¡¡¡¡ ŽÉ¡¡¡¡¡¡ /
¡³/Ž¤/¡³/ ¡³/ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡Ê__¡±¡Ë ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¥ì'¥ì'
¡¡¡¡ ¢Ê¢Ê.¢ÁŽÎŽÞŽºŽ¯¡¡¡¡¢Á_ ¡¦¢è¡Ç¡¢
¡¡¡¡( ¡¡¡¡ )/¡¡¢¾¡¿"¡ ŽÉ¡¡> Ž±Ž²ŽºŽÞŽ°
¡¡¢¾¡¡¡¡ ŽÉ¡¡¡¡¡¡/¡¡¡¡ /vV
¡¡¡¡( ¡¡ ŽÉ¡¡¡¡¡¡ ¤·'`¢À
¡¡¡¡ (¥Î
¡¡ ¢Ê¡²,,,,
¡¡< ;;:§¥¡>¡¡¡¦¡¦¡¦º£Æü¤Ï¤³¤ì¤¯¤é¤¤¤Ç¤«¤ó¤Ù¤ó¤·¤Æ¤ä¤ë¥Ë¥À
¡¡¡Ê# ¢À ¢À
¡¡¤È¡²_¡Ë__¡Ë
¡¡¡¡¤¤¤¨¡¢Á´Á³¡£¤¿¤À¤Î±³¤Ä¤¤Ç¤·¤ç
¡¡. ¡±¡±¡±¢Ë¡±¡±¡±¡±¡±¡±
¡¡¡¡¡¡¡¡¡²¡²¡²¡²¡²¡²_¡²¡²¡²¡²¡²¡²¡²_¡¡¡¡ŽÌŽßŽ§Ž§ŽÝ¡Ä
¡¡¡¡¡¡¡¡|¡¡¡¡ /¡¡¡¡¡¡¡¡//. |¡¡¡¡// ¡¡ ¡¡ / ¡¡ | ¡¡¡¡Ž¶ŽÞŽÀŽÝ¡¡ŽºŽÞŽÄŽÝ¡Ä
¡¡¡¡¡¡¡¡| ¡¡./ |¡±¡±|//¡¡.| __¦«¢Á¡¡ ./ ¡¡¡¡|
¡¡¡¡¡¡¡¡|¡¡/__¡ù¡ù¡ù¡² .|.§¥¡¡¨> .¢Ê¡²¢Ê¡×¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¿ ¡¡ ¡Ê.¡__¢¿¡®¡Ë¡¡ .| ´Ú/¡¡ ¡Ê¡¦¦Ø¡¦¡® ¡Ë ¡À¡ã ¡¡¤ªÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¡¡ ¡¿¡¿¡¡¡¡¡Ê¡¡¡¡¡¡¡ËÆóÆóÆóÆóÆó¢¾¡¡¡¡¢À|¡¡¡À¡À
¡¡||||¡¡¡¡ ¡¡ È¬ ¢Þ)~)¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ (~(¢Þ__ŽÉ ¡¡ . ||||
¡¡||||¡¡ .¡¿ ¡± U¡¡U¡²¡²¡²¡²¡²¡¡U U ¡¡ .¡À¡¡||||
¡¡||||¡¿¡¡¡¡¡¡¡¿ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡.¡À¡¡¡¡¡¡¡À||||
¡¡||||¡±¡±||||.¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡||||¡±¡±||||
¡¡¡¡¡¡¡¡ (¢Þ¢Þ)
ŽÌŽ§ŽËŽÞŽ®¨¬ l|l l|l ¨¬ŽÝ!!!!!.
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢Ê_,,¢Ê
¡¡¡¡¡¡¢¾<# ¡®§¥¡>¡¡ ¡¡¡¡¸½¼ÂÄ¾»ë½ÐÍè¤¿¤éÄ«Á¯¿Í¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¥Ë¥À¡ª
¡¡¡¡¡¡¡¡/¡¡¡¡¡¡ŽÉ¢À
¡¡¡¡¡¡¡¡¤·¡½-J¡¡|l| |
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¿ÍŽÍŽßŽ¼Ž¯!!
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡²¡²
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¡¡ ¡À
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡±¡±
¤³¤Îµ»ö¤Ë
¥³¥á¥ó¥È¡Ê0¡Ë