ユーチューブの音程が生音より半音高い? ねぷた、ねぶた囃子、登山囃子練習用の動画が UP されていますが、 どうも半音位高いようです。

全てを検証した訳ではないが、他にも尺八の CD 、 DVD の音も実際より 音程が高い のが多いようです。

自分にある尺八の CD,DVD も解説に 2 尺使用とあれば、練習では 1.9 尺で丁度合うのです。 当方も弘前ねぷた囃子をユーチューブに UP していますが、実際はC調 (本調子)で吹いているが、動画では C ♯(新調子)より少し高めです。

したがって、弘前ねぷた囃を練習するには、当方の動画がC調ですから 現在のねぷた囃子はC♯なので良く合います。

是非、皆さんも試して見て下さい。 <ネプタ行進> https://www.youtube.com/watch?v=1X18WDuPdYc <ネプタ戻り囃子> https://www.youtube.com/watch?v=uFNkXB48vM0 和歌山県日高郡日高町志賀「志賀神社」お祭り用の電飾六穴、七本調子が 出来ました。 https://www.youtube.com/watch?v=weJWwGjuruA 「志賀祭り」 https://www.youtube.com/watch?v=xYeznZ9f1XU <一番上がサンプル> 冬は塗りの渇きが遅く時間が掛かります。

