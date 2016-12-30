12月30日金曜日の通勤

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金曜日
自宅出発0941
44 木月四丁目バス停到着
45ダイヤ上平間行き
46到着出発 3013 オタ席
1002上平間到着
前が、川73
後ろが、川74
1833始発
1022川崎駅西口北到着予測
川74 上平間経由は、どこ始発？
1031乗車 東扇島循環
33ダイヤ
4466 長い
宮前到着 1037
1045 貝塚交差点
4457 1105到着出発 シルバー1席
東扇島西公園前行
1116 四谷下町到着
1221公園出る
小島新田駅 140
川崎駅 1258来ていた普通
一つ先の八丁畷駅
確認するため
1315ダイヤ
浜川崎駅到着 1320
PASMOチャージ 5000
1330バス停到着
JFE前 始発
1334ダイヤ 3411
2人目 オタ席
1349川崎駅到着予測
川崎駅到着 1352
1359来てた東扇島循環 1813
オタ席 前方視界 ステッカーで、最悪
1403ダイヤ
1428川崎マリエン前到着予測
25分の旅
1429 川崎マリエン前到着
待機無し
1431ダイヤ
1430到着 3392 私のみ オタ席
ステッカーやや下で、まぁ我慢
1509川崎駅到着予測
ダイワ 1441到着
宮前到着 1505
1527 アゼリア入口
1534 川崎駅西口バス停 55乗り場到着
1538ダイヤ 横須賀線小杉駅行き 川67
36乗車 3023
スタッフ確認
方向幕確認 IC音声アナウンスあり
1610木月住吉到着予測
南幸町二丁目交差点右折 1540
都町交差点右折 1543
塚越踏切通過 1548
小倉陸橋交差点右折 1550
ヤギさん🐐確認 3匹 フェンス際
江川町 1558到着時間調整
1601出発
矢上交差点右折 1604
木月住吉到着 160
川66 井田病院行き
4474 1626から
元住吉 1626到着
時間調整
出発 1629
木月四丁目到着 1630
1632帰宅
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