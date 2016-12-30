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12月30日金曜日の通勤

金曜日
自宅出発0941
44 木月四丁目バス停到着
45ダイヤ上平間行き
46到着出発 3013 オタ席
1002上平間到着
前が、川73
後ろが、川74
1833始発
1022川崎駅西口北到着予測
74 上平間経由は、どこ始発？

1031乗車 東扇島循環
33ダイヤ
4466 長い
宮前到着 1037
1045 貝塚交差点

4457 1105到着出発 シルバー1
東扇島西公園前行
1116 四谷下町到着

1221公園出る

小島新田駅 140

川崎駅 1258来ていた普通
一つ先の八丁畷駅
確認するため
1315ダイヤ

浜川崎駅到着 1320
PASMOチャージ 5000
1330バス停到着
JFE 始発
1334ダイヤ 3411
2人目 オタ席

1349川崎駅到着予測

川崎駅到着 1352

1359来てた東扇島循環 1813
オタ席 前方視界 ステッカーで、最悪

1403ダイヤ
1428川崎マリエン前到着予測
25分の旅

1429 川崎マリエン前到着
待機無し
1431ダイヤ
1430到着 3392 私のみ オタ席
ステッカーやや下で、まぁ我慢
1509川崎駅到着予測
ダイワ 1441到着
宮前到着 1505

1527 アゼリア入口

1534 川崎駅西口バス停 55乗り場到着
1538ダイヤ 横須賀線小杉駅行き 67
36乗車 3023
スタッフ確認
方向幕確認 IC音声アナウンスあり
1610木月住吉到着予測

南幸町二丁目交差点右折 1540
都町交差点右折 1543
塚越踏切通過 1548
小倉陸橋交差点右折 1550
ヤギさん🐐確認 3 フェンス際
江川町 1558到着時間調整
1601出発
矢上交差点右折 1604
木月住吉到着 160

66 井田病院行き
4474 1626から
元住吉 1626到着
時間調整
出発 1629
木月四丁目到着 1630
1632帰宅

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