12月30日金曜日の通勤

金曜日 自宅出発 0941 44 木月四丁目バス停到着 45 ダイヤ上平間行き 46 到着出発 3013 オタ席 1002 上平間到着 前が、川 73 後ろが、川 74 1833 始発 1022 川崎駅西口北到着予測 川 74 上平間経由は、どこ始発？

1031 乗車 東扇島循環 33 ダイヤ 4466 長い 宮前到着 1037 1045 貝塚交差点

4457 1105 到着出発 シルバー 1 席 東扇島西公園前行 1116 四谷下町到着

1221 公園出る

小島新田駅 140

川崎駅 1258 来ていた普通 一つ先の八丁畷駅 確認するため 1315 ダイヤ

浜川崎駅到着 1320 PASMO チャージ 5000 1330 バス停到着 JFE 前 始発 1334 ダイヤ 3411 2 人目 オタ席

1349 川崎駅到着予測

川崎駅到着 1352

1359 来てた東扇島循環 1813 オタ席 前方視界 ステッカーで、最悪

1403 ダイヤ 1428 川崎マリエン前到着予測 25 分の旅

1429 川崎マリエン前到着 待機無し 1431 ダイヤ 1430 到着 3392 私のみ オタ席 ステッカーやや下で、まぁ我慢 1509 川崎駅到着予測 ダイワ 1441 到着 宮前到着 1505

1527 アゼリア入口

1534 川崎駅西口バス停 55 乗り場到着 1538 ダイヤ 横須賀線小杉駅行き 川 67 36 乗車 3023 スタッフ確認 方向幕確認 IC 音声アナウンスあり 1610 木月住吉到着予測

南幸町二丁目交差点右折 1540 都町交差点右折 1543 塚越踏切通過 1548 小倉陸橋交差点右折 1550 ヤギさん 🐐 確認 3 匹 フェンス際 江川町 1558 到着時間調整 1601 出発 矢上交差点右折 1604 木月住吉到着 160

川 66 井田病院行き 4474 1626 から 元住吉 1626 到着 時間調整 出発 1629 木月四丁目到着 1630 1632 帰宅

