桃太郎の語源、子は天からの授かりもの ２

「子は天からの授かりもの」と言われています。



この諺の由来はアッカド語由来だろうと述べた事



があります。ヒエログリフには「mm ta=momo ta



モモタ」ロー、桃太郎の話があります。 「子は天



からの授かりもの」と「桃太郎」と結びつける人が



いないのはどうしてでしょうか。「赤ちゃんをコウノ



トリが運んだ来た」話と「桃太郎」の話の考え方の



背景は同じでしょう。「mm ta=momo ta=桃太」郎



は「天からの授かりもの」を示す、ヒエログリフが見



つかりました。「mm ta=momo ta=桃太」「郎=lo'



=lu」と言う名の人は「lu=誰」かと聞く人がいたら、



「天から」「地球にやっていた、天降って来た」「人=



lu=lo'=郎」と答えるのが正解でしょう。







ヒエログリフのアルファベット表記



は次の通りです。







ヒエログリフ 日本語 英語







mm tA 地球に He who



向う is



桃太郎 earthbound















shadu' 天 heaven



A 1g



神々の住処 as the home



(遠つ神 of (foreign)



も含む) gods







shadu' 神々の名前 as epithet



A 1m of gods





shadu' 遠い所 referrig to



A 1b と表現 distance





近づけない inaccessibility



状態





高所 height







LU 人 person





誰 who











