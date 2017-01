知らんぷりの「pri=purI=プリ」が「見えて、



見て」分る事だと分ると「怒っている」人も、



「オッパイが大きい人やデブ」も「見て」分



る、「見えている」事が分ります。そういう



事は「見て分っていても」口に出さない方が



良いようです。「pri=puri=プリ」プリ怒る



でしょう。でっ「ぷり=puri=pri」と太って



いるデブは傷つくでしょう。









ヒエログリフのアルファベット表記

は次の通りです。







ヒエログリフ 日本語 英語







pri 見える be visible





はっきり be apparent

わかる





広げて to display

見せる





見せる to show









pri 出て行く to go forth



去る to leave



逃げる to escape



進む to proceed















Middle Egyptian Dictionary

Mark Vygus

(11mb - updated April 2015)

1464

