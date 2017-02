悲しい時には意識的に大げさな



表情は見せないでしょう。「k-rsy



=ku-rusy=苦しい」表情が顔に



表れています。 自然な振る舞い



の中に「悲しみ、苦しみ」が見て



いて分ります。 しかし「w-rsy=



w-resy=嬉しい」時には、わざと



「大げさな」やり方で「嬉しさ」を表



すでしょう。 豊臣秀吉のように



「rssy=rissy=立志」伝に載る



ような人、「rssy-n=立身」出世



をした人は「特に目立つ」人です。



本人だけでなくて、親や親戚も



「大喜び」するでしょう。





ヒエログリフのアルファベット表記

は次の通りです。





ヒエログリフ 日本語 英語







rsy 非常に very





大げさに、 extremely

極端に





大いに、 greatly







r sy 非常に very





大げさに、 extremely

極端に





大いに、 greatly









rssy かなり、 quite





全く、 entirely



完全に







