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≪年末年始の営業≫
31日（土） お休み
1日（日） お休み
2日（月） 11：00〜18：00 まで営業
3日（火） 11：00〜18：00 まで営業
4日（水） 11：00〜18：00 休まず、営業します。
5日（木） から通常営業にもどります。
今年もお世話になりました。
31日と1日はお休みとなります。
年明けは2日から営業スタートです。
宜しくお願い致します。
また、2日から冬物のSALEをスタートしますので
冬物をまだ買っていない方は是非ご来店ください。
2017年もグッドグリーフを宜しくお願い致します！
good grief
愛知県豊橋市広小路3-44
営業時間/11:00〜19:30
定休日/水曜日（祝祭日は営業）
TEL/0532-56-7805
good grief web shop ・・・ http://t-post.ocnk.net/
good grief face book ・・・https://www.facebook.com/grief.good.3
お問い合わせ ・・・ goodgrief99@hotmail.co.jp
faded blue ・・・ http://thewagara.ocnk.net/
downtown ・・・ http://blogs.yahoo.co.jp/downtown_5655
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