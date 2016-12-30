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今年もお世話になりました。

≪年末年始の営業≫

31日（土）　お休み

 1日（日）　お休み

 2日（月）　11：00〜18：00　まで営業

 3日（火）　11：00〜18：00　まで営業

 4日（水）　11：00〜18：00　休まず、営業します。

 5日（木）　から通常営業にもどります。


今年もお世話になりました。

31日と1日はお休みとなります。

年明けは2日から営業スタートです。

宜しくお願い致します。

また、2日から冬物のSALEをスタートしますので

冬物をまだ買っていない方は是非ご来店ください。

2017年もグッドグリーフを宜しくお願い致します！

good grief

愛知県豊橋市広小路3-44

営業時間/11:00〜19:30

定休日/水曜日（祝祭日は営業）

TEL/0532-56-7805

good grief web shop ・・・ http://t-post.ocnk.net/

good grief face book ・・・https://www.facebook.com/grief.good.3

お問い合わせ ・・・ goodgrief99@hotmail.co.jp


faded blue ・・・ http://thewagara.ocnk.net/

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