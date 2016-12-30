≪年末年始の営業≫

31日（土） お休み

1日（日） お休み

2日（月） 11：00〜18：00 まで営業

3日（火） 11：00〜18：00 まで営業

4日（水） 11：00〜18：00 休まず、営業します。

5日（木） から通常営業にもどります。



今年もお世話になりました。

31日と1日はお休みとなります。

年明けは2日から営業スタートです。

宜しくお願い致します。

また、2日から冬物のSALEをスタートしますので

冬物をまだ買っていない方は是非ご来店ください。

2017年もグッドグリーフを宜しくお願い致します！

good grief

愛知県豊橋市広小路3-44

営業時間/11:00〜19:30

定休日/水曜日（祝祭日は営業）

TEL/0532-56-7805

good grief web shop ・・・ http://t-post.ocnk.net/

good grief face book ・・・ https://www.facebook.com/grief.good.3

お問い合わせ ・・・ goodgrief99@hotmail.co.jp



faded blue ・・・ http://thewagara.ocnk.net/

downtown ・・・ http://blogs.yahoo.co.jp/downtown_5655